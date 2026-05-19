Xe Toyota 'gốc Suzuki' nhận 0 sao an toàn Global NCAP

Theo Carscoops, mẫu hatchback bán chạy hàng đầu Nam Phi Toyota Starlet vừa nhận 0 sao an toàn Global NCAP ở hạng mục bảo vệ hành khách là người lớn.

Mẫu xe được mang đi thử nghiệm là phiên bản tiêu chuẩn của đời xe cũ, được sản xuất tại Ấn Độ và gần như là mẫu xe song sinh với Suzuki Baleno. Ngoài logo khác biệt, Toyota Starlet còn có cản trước và sau được thiết kế lại, cửa hậu đổi kiểu dáng, bên cạnh các tùy chọn động cơ đa dạng hơn.

Kết quả thử nghiệm cho thấy dù được trang bị tiêu chuẩn hệ thống cân bằng điện tử và túi khí đôi phía trước, Toyota Starlet vẫn bộc lộ những điểm yếu khá đáng quan ngại về cấu trúc khi xảy ra va chạm.

Thông tin từ Global NCAP cho thấy cả khu vực để chân cũng như độ toàn vẹn cấu trúc thân xe tổng thể đều không ổn định. Kết quả thử nghiệm ghi nhận khu vực này không có khả năng chịu thêm các lực tải.

Tiếp theo, kết quả bài thử nghiệm đâm va rào chắn từ bên hông của Toyota Starlet được mô tả như “thảm họa”, khi việc thiếu vắng túi khí hông dẫn đến khả năng bảo vệ đầu và ngực bị xếp ở mức “Tệ”, còn khả năng bảo vệ vùng bụng được chấm ở mức “Chấp nhận được”.

Các kết quả không tốt nói trên của Toyota Starlet khiến Global NCAP thậm chí đã bỏ qua, không thực hiện bài kiểm tra đâm va cột bên hông.

Dù nhận 0 điểm an toàn ở hạng mục bảo vệ người lớn, chiếc hatchback “đè tem” của Toyota lại nhận 29,33 điểm về khả năng bảo vệ trẻ em, giúp Toyota Starlet nhận 3 sao ở hạng mục này.

Theo Carscoops, đầu của hình nộm trẻ em 3 tuổi trong bài kiểm tra của Toyota Starlet vẫn bị va chạm với các chi tiết ốp nội thất trong bài thử nghiệm đâm va trực diện, cũng như bị tác động lực trong bài thử nghiệm va chạm hông.

Ông Richard Woods, Giám đốc điều hành của Global NCAP, cho biết đây là kết quả gây sốc, bởi mẫu xe bán chạy hàng đầu Nam Phi lại sở hữu thân xe không ổn định, cũng như khả năng bảo vệ đầu và ngực kém.

Phản hồi kết quả nói trên, Toyota Nam Phi cho biết mẫu xe được thử nghiệm thuộc bản cũ đã lỗi thời, không đại diện cho dòng Toyota Starlet đang có mặt trên thị trường Nam Phi.

Chuyên trang Carscoops nhận định lập luận của Toyota Nam Phi vẫn đúng ở khía cạnh nhất định, dù phản hồi này lại dẫn đến những vấn đề xung quanh việc có bao nhiêu chiếc Toyota Starlet cũ như vậy vẫn đang lưu thông trên đường.

Được biết, Toyota Starlet các phiên bản hiện tại đã được trang bị tiêu chuẩn túi khí bên hông, túi khí đầu và túi khí rèm. Global NCAP cho biết đã âm thầm mua một chiếc Toyota Starlet khác và lên kế hoạch thử nghiệm lại.

Tuy nhiên cho đến khi những con số mới được công bố, việc Starlet bị xếp hạng 0 sao ở hạng mục bảo vệ hành khách là người lớn vẫn sẽ nằm trong hồ sơ của Global NCAP.