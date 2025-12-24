Xe nào bán ở Việt Nam đang đạt chứng nhận 5 sao an toàn?

|
Việc nhận được chứng nhận 5 sao an toàn từ tổ chức NCAP cho thấy mẫu xe được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn, hỗ trợ giảm thiểu chấn thương cho người ngồi trong xe nếu xảy ra va chạm. Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về 10 mẫu xe đang bán tại Việt Nam đạt 5 sao từ NCAP khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Ảnh: ASEAN NCAP.
BYD Seal vừa được tổ chức ASEAN NCAP chứng nhận 5 sao an toàn vào năm 2025. Phiên bản xuất hiện trong bài thử nghiệm là bản RWD, được sản xuất tại Trung Quốc, xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Hiện tại BYD Seal đang được bán với 2 phiên bản, giá dao động 1,119-1,359 tỷ đồng. Ảnh: BYD.
Dù vừa ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11, chiếc SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator đã nhanh chóng nhận được chứng nhận 5 sao an toàn từ ASEAN NCAP. Phiên bản được kiểm tra là GLS sản xuất ở Indonesia, tương đương bản Premium tại Việt Nam với giá 780 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
Chiếc Toyota Yaris Cross bản G được sản xuất năm 2025 đã vừa trải qua bài kiểm tra an toàn từ ASEAN NCAP và nhận được 5 sao. Phiên bản này được sản xuất tại Indonesia và phân phối tại duy nhất thị trường này. Tại Việt Nam, Yaris Cross được bán với tổng 2 phiên bản gồm chạy xăng (650-662 triệu) và HEV (765-777 triệu đồng). Ảnh: TMV.
Đàn em của Destinator là Mitsubishi Xforce cũng ghi nhận 5 sao an toàn từ NCAP vào đợt kiểm tra năm 2024. Phiên bản được áp dụng là Exceed, được bán tại thị trường Việt với giá 640 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe còn có các phiên bản như GLX hay Premium, Ultimate với giá dao động 599-710 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.
Honda Accord không phải mẫu xe quá thành công về mặt doanh số tại Việt Nam. Nhưng tại thị trường Thái Lan hay Indonesia, chiếc sedan này vẫn được đánh giá cao. Vào năm 2024, bản hybrid của Accord nhận được chứng nhận 5 sao an toàn cho bản phân phối Thái Lan. Ảnh: Vũ Huỳnh.
Năm 2023, phiên bản EL-AWD của Honda CR-V nhận được chứng nhận 5 sao NCAP. Phiên bản này được sản xuất tại Thái Lan, thường được phân phối qua các thị trường Indonesia, Brunei hay Lào. Tại Việt Nam, CR-V được bán với giá dao động 1,029-1,259 tỷ đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
Mẫu xe điện nội địa Việt VinFast VF 8 đã được nhận 5 sao an toàn từ tổ chức ASEAN NCAP vào năm 2022 với phiên bản Plus. Hiện tại, VF 8 được bán với giá dao động 1,019 tỷ đến 1,199 tỷ đồng cho 2 phiên bản. Ảnh: VinFast.
Hyundai Creta 2022 phiên bản Active từng đạt chứng nhận 5 sao an toàn từ ASEAN NCAP. Mẫu xe được kiểm tra sản xuất tại Indonesia. Tại Việt Nam, Creta có giá dao động 599-715 cho 4 phiên bản thế hệ mới. Ảnh: Hyundai.
Honda BR-V cũng ghi nhận 5 sao chứng nhận an toàn từ tổ chức NCAP năm 2022 với phiên bản Pestige. Đây là phiên bản được bán tại Indonesia, tương đương bản L tại thị trường Việt. Xe đang được bán với giá dao động 629-705 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.
