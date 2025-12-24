Xe nào bán ở Việt Nam đang đạt chứng nhận 5 sao an toàn?

Việc nhận được chứng nhận 5 sao an toàn từ tổ chức NCAP cho thấy mẫu xe được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn, hỗ trợ giảm thiểu chấn thương cho người ngồi trong xe nếu xảy ra va chạm. Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về 10 mẫu xe đang bán tại Việt Nam đạt 5 sao từ NCAP khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Ảnh: ASEAN NCAP.