Điều gì khiến Hyundai Grand i10 bị 0 điểm an toàn cho người lớn?

Mẫu xe giá rẻ quốc dân một thời - Hyundai Grand i10 - vừa bị đánh giá 0 sao an toàn theo NCAP ở mục bảo vệ người ngồi trong xe?

Theo kết quả gần đây được công bố trên trang thử nghiệm an toàn NCAP toàn cầu (Global NCAP), ở danh mục các mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ, chiếc Hyundai Grand i10 đã bị đánh giá 0 trên 5 sao an toàn dành cho người dùng.

Theo kiểm tra từ NCAP, Grand i10 không được trang bị túi khí ở bên hông hay dưới chân, khiến rủi ro tử vong tăng cao khi có va chạm trước. Khả năng bảo vệ phần ngực của người ngồi hàng trước cũng không tốt khi xảy ra va chạm.

Đặc biệt ở phần đánh giá mức độ bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm từ bên hông, Grand i10 "đỏ" toàn bộ chỉ số, gần như không thể bảo vệ được người ngồi ở bất kỳ vị trí ghế nào.

Ở mục bảo vệ trẻ em, xe có trang bị lẫy khóa trẻ em ISOFIX. Tuy nhiên, Grand i10 lại không có chức năng ngắt túi khí hành khách trong trường hợp lắp ghế trẻ em tại vị trí này, gây ra nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn.

Hyundai Grand i10 sản xuất Ấn Độ không đạt đủ yêu cầu an toàn về việc bảo vệ người ngồi trong xe. Ảnh: NCAP.

Dù khả năng chống va chạm vật lý tốt nhưng ôtô vẫn bị trừ điểm nặng do thiếu dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các vị trí ghế ngồi. Điều này giải thích tại sao phần đánh giá tiện ích trên xe bị 0 điểm.

Đương nhiên với giá bán thấp ở nhiều thị trường, chiếc Grand i10 của Hyundai cũng không có bất kỳ tính năng ADAS nào, từ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đến cảnh báo va chạm.

Báo cáo chi tiết từ cơ quan thử nghiệm còn cho thấy mẫu ôtô này bộc lộ những điểm yếu ở cấu trúc khung gầm và khả năng bảo vệ hành khách. Cụ thể, NCAP đánh giá khung xe (Bodyshell) bị xếp loại không ổn định và không có khả năng chịu thêm tải trọng va chạm lớn hơn.