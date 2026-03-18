Người Trung Quốc dùng robot 'ship' điện tận nơi cho xe điện

Chủ xe điện tại Trung Quốc không cần mang xe đến trụ sạc, các robot sẽ mang theo điện đến tận xe để sạc.

Tại các khu chung cư cũ ở Nam Ninh (Trung Quốc), nỗi lo về việc lắp đặt trạm sạc cố định cho xe điện đang dần được xóa bỏ nhờ sự xuất hiện của những "ngân hàng năng lượng di động". Thay vì chủ xe phải đi tìm trụ sạc, giờ đây những robot sạc thông minh sẽ tự động di chuyển đến tận vị trí đỗ của ôtô để nạp điện theo yêu cầu qua ứng dụng điện thoại.

Mẫu robot có tên gọi "Energy Tank" do công ty Eraergy phát triển cao khoảng 1,5 m và trang bị bộ pin dung lượng từ 30 kWh đến 200 kWh.

Với công suất xả tối đa 120 kW, thiết bị này có thể nạp đầy một chiếc ôtô từ 10% lên mức sử dụng tốt chỉ trong khoảng 40 đến 60 phút. Việc sạc xe ngay tại chỗ đỗ giúp chủ xe tiết kiệm nhiều thời gian và công sức, giá điện lại không chênh lệch nhiều so với việc sạc tại trạm.

Giải pháp này mang lại những ưu thế vượt trội cho các khu vực hạn chế về hạ tầng. Tại các tòa nhà, khu dân cư cũ, việc sử dụng robot sạc giúp hãng và chủ đầu tư tiết kiệm hàng triệu NDT để nâng cấp hệ thống điện vốn đã quá tải.

Robot đang sạc pin cho một xe điện tại khu dân cư ở Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: S.T/Sina.

Các robot cũng không chiếm dụng vị trí đỗ xe cố định, giải quyết bài toán thiếu chỗ đỗ tại các khu dân cư đông đúc.

Ngoài khu dân cư, mô hình này đang được mở rộng sang các khách sạn, trạm dừng nghỉ trên cao tốc và các bãi hậu cần của SF Express.

Hiện tại các robot đang vận hành dưới sự giám sát từ xa, nhưng mục tiêu sắp tới là đạt cấp độ tự hành L4 trong các khu vực khép kín.

Không chỉ các startup, "gã khổng lồ" pin CATL cũng đã nhập cuộc với dòng sản phẩm CharGo. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, hệ thống này đã được triển khai dọc các tuyến cao tốc trọng điểm để giải tỏa áp lực cho các trạm sạc cố định trong giờ cao điểm.

Đối với những quốc gia đang gặp khó khăn về hạ tầng sạc, mô hình robot di động này được xem là "chìa khóa" để nâng cấp tiện ích cho các khách sạn và bãi đỗ xe với chi phí cực thấp.