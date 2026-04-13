Đằng sau kỷ lục chạy cả nghìn km của xe hybrid tại Việt Nam

Nhiều mẫu xe hybrid cắm sạc ra mắt Việt Nam với thành tích chạy cả nghìn km chỉ với một lần đổ xăng và sạc pin. Người dùng có thật sự cần điều này?

Trước đây, thị trường xe hybrid phổ thông tại Việt Nam từng rất khan hiếm tùy chọn hybrid cắm sạc (PHEV). Kia Sorento khi ấy là mẫu xe duy nhất ở thị trường phổ thông cung cấp một phiên bản sử dụng kết hợp động cơ xăng và motor điện kèm gói pin dung lượng lớn, cần được sạc ngoài.

PHEV Trung Quốc đổ bộ cùng những kỷ lục

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi làn sóng ôtô Trung Quốc tiếp theo bắt đầu thành hình và phát triển mạnh trong giai đoạn 2024-2025.

Từ chỗ chỉ gồm những mẫu xe thuần điện ở giai đoạn đầu, ôtô Trung Quốc dần trở thành bên tiên phong giới thiệu thêm nhiều lựa chọn PHEV phổ thông cho khách hàng Việt Nam.

Jaecoo J7 PHEV và BYD Sealion 6 là những mẫu xe Trung Quốc trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc. Ảnh: Jaecoo, BYD.

Jaecoo J7 chính thức ra mắt đầu năm 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trên thị trường xe hybrid tại Việt Nam. Mẫu xe này trở thành SUV cỡ C đầu tiên trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, sau đó được xác nhận có thể đạt đến quãng đường di chuyển kết hợp tối đa 1.499,62 km ngoài thực địa.

BYD Sealion 6 ra mắt vào tháng 4/2025 là "lời đáp trả" của hãng xe Trung Quốc dành cho đối thủ đồng hương. Trong một hành trình thực tế tương tự Jaecoo thực hiện, một chiếc BYD Sealion 6 trong đoàn đã có thể chạm đến quãng đường di chuyển 1.795 km.

Ra mắt chính thức vào tháng 10/2025, BYD Seal 5 cũng nhanh chóng "nhập hội" thử thách khả năng tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu nhờ hệ thống PHEV. Trong một thử nghiệm do hãng xe Trung Quốc thực hiện, BYD Seal 5 hoàn thành quãng đường 1.714 km với chỉ một lần sạc và một lần đổ xăng.

Gần đây, phiên bản PHEV của Geely EX5 ngay tại lễ ra mắt thị trường Việt đã được trao 3 kỷ lục. Một trong những kỷ lục mà Geely EX5 EM-i đạt được là tổng quãng đường di chuyển dài nhất trong một lần nạp đầy năng lượng, ghi nhận ở mức 1.823,7 km.

Mẫu xe hybrid cắm sạc Geely EX5 EM-i vừa ra mắt đã được công nhận đạt kỷ lục về phạm vi hoạt động kết hợp tối đa lớn nhất. Ảnh: Geely.

Như vậy chỉ trong thời gian tương đối ngắn, khách Việt đã được "chiêu đãi" bởi màn chào sân của loạt xe Trung Quốc sử dụng công nghệ PHEV.

Không những vậy, gần như tất cả ôtô PHEV của Trung Quốc ra mắt gần đây đều đi kèm với một nỗ lực kiểm chứng hiệu quả tiêu hao nhiên liệu, xác lập một con số ấn tượng về phạm vi di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc pin và đổ xăng.

Người dùng Việt có cần "kỷ lục"?

Không thể phủ nhận kết quả mà từng hãng xe như BYD, Jaecoo và Geely đạt được với xe PHEV qua các bài thử nghiệm hiện trường như trên là khá ấn tượng.

Quãng đường di chuyển kết hợp tối đa xấp xỉ 1.500 km trở lên của các mẫu xe hybrid này, về lý thuyết, sẽ cho phép người dùng có thể chạy một mạch từ Hà Nội vào TP.HCM chỉ với một lần sạc pin và đổ xăng đầy.

Theo dữ liệu từ ứng dụng điều hướng Google Maps, hành trình Hà Nội-TP.HCM dài khoảng 1.661 km, đã bao gồm các đoạn thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam.

Phạm vi hoạt động thực tế của các mẫu xe PHEV tại Việt Nam cho phép chạy liên tục từ Hà Nội vào TP.HCM mà không cầm đổ thêm xăng hay sạc lại điện. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù vậy, cần phải lưu ý rằng để đạt được quãng đường di chuyển thực tế như trên, người cầm lái các mẫu xe PHEV ở từng hành trình thực nghiệm đã phải áp dụng nhiều "chiêu" khác nhau, tính toán kỹ lưỡng để giúp xe tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu.

Chẳng hạn, bảng dưới đây cho thấy chênh lệch giữa quãng đường kết hợp tối đa của xe hybrid cắm sạc theo công bố từ hãng, so với quãng đường đạt được trong các chuyến thử nghiệm thực tế.

Mẫu xe Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa theo công bố (km) Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa trong thử nghiệm thực tế (km) Chênh lệch (%) Jaecoo J7 PHEV 1.300 1.499,62 +15,36 BYD Sealion 6 1.200 1.795 +49,58 BYD Seal 5 1.200 1.714 +42,83 Geely EX5 EM-i 1.500 1.823 +21,53

Để có thể tối ưu hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu như trên, người cầm lái phải điều chỉnh hành vi lái xe, chẳng hạn giữ đều ga ở dải tốc độ phù hợp, hạn chế tăng tốc đột ngột, sử dụng phanh tái sinh ở mức cao...

Các hành vi lái xe này nhìn chung ít có khả năng ứng dụng liên tục với tình hình giao thông tại Việt Nam, do đó chỉ mang ý nghĩa "cày cuốc" thành tích là chủ yếu.

Hơn nữa, việc cầm lái ôtô liên tục trên quãng đường khoảng 1.500 km mà không tiếp nhiên liệu hoặc sạc thêm điện cũng không phải là điều quá phổ biến và được khuyến nghị tại Việt Nam.

Sau một quãng đường nhất định, tài xế cần được nghỉ ngơi và ôtô cũng vậy. Ở các điểm dừng, người dùng cũng thường tìm đến trạm sạc hay trạm xăng để châm thêm nhiên liệu, nạp lại chút điện cho xe.

Việc duy trì xe chạy ổn định ở dải tốc độ tối ưu là nhiệm vụ tương đối khó khăn. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Do đó, tình huống sử dụng xe liên tục trên quãng đường 1.500 km trở lên với chỉ một lần sạc điện, đổ xăng là rất hiếm gặp, thậm chí có phần phi thực tế.

Bản thân người dùng cũng gần như không có nhu cầu chạy xe liên tục trên quãng đường dài cả nghìn km mà không dừng nghỉ hoặc tiếp thêm năng lượng cho xe.

Việc các hãng xe trình diễn khả năng chạy tầm xa trong một lần sạc, đổ xăng của xe PHEV do vậy chỉ mang tính chất phô diễn kỹ thuật là chủ yếu.

Những thực nghiệm dạng này giúp khách hàng hình dung về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe PHEV - vốn có thể đạt đến mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương một mẫu xe máy chạy xăng.

Bản chất của xe hybrid cắm sạc, đồng thời làm nên sự khác biệt so với xe hybrid tự sạc (HEV) và xe hybrid nhẹ (MHEV), nằm ở quãng đường di chuyển thuần điện khá lớn.

Thông thường, PHEV có thể chạy thuần điện không thấp hơn 100 km/lần sạc, hoặc đến 170 km như trường hợp của Geely EX5 EM-i vừa ra mắt. Đây mới là điều người dùng thật sự quan tâm, thay vì là những con số hàng nghìn km kết hợp cho một lần đổ xăng và sạc pin.

PHEV có thể tiêu thụ xăng tương đương một mẫu xe máy. Ảnh minh họa: Mitsubishi.

Dù vậy, cuộc "chạy đua" giữa các hãng xe Trung Quốc về phạm vi hoạt động kết hợp tối đa của xe PHEV vẫn là điểm nhấn thú vị của thị trường xe Việt giai đoạn gần đây.

Cuộc đua và các diễn biến liên quan đã lôi kéo sự quan tâm của khách hàng dành cho xe hybrid, nhất là các mẫu PHEV vốn được xem như bản phối hoàn hảo nhất giữa xe xăng và ôtô thuần điện.

Đây là nền tảng quan trọng để giúp xe hybrid củng cố vị thế chuyển tiếp sang thuần điện, hoặc đi xa hơn để trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng sau khi từ bỏ ôtô chạy xăng và dầu.