Đánh giá BYD Seal 5 - sedan thực dụng từ Trung Quốc

BYD Seal 5 tỏ ra thực dụng với nhiều tính năng trang bị đã lược bớt trong khoang lái và tiết kiệm nhờ hệ truyền động PHEV.

"Thực dụng" là từ được dùng để mô tả những mẫu xe Nhật Bản sở hữu loạt trang bị tối giản, thiết kế phổ thông để tập trung vào hiệu suất vận hành, đồng thời kéo giảm giá bán để tăng tính cạnh tranh.

Giữa lúc làn sóng ôtô Trung Quốc vào Việt Nam chưa dừng lại và tiếp tục mang theo nhiều sản phẩm với nhiều món đồ chơi, BYD Seal 5 xuất hiện thực dụng theo cách riêng.

PHEV rẻ nhất

Khi BYD nhá hàng sự hiện diện của Seal 5 tại Việt Nam, hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) thu hút sự chú ý. Trong phân khúc sedan cỡ C mà BYD Seal 5 chuẩn bị đặt chân vào, hybrid tự sạc (HEV) đã là một tùy chọn hiếm hoi.

Các mẫu PHEV đã ra mắt thị trường ôtô phổ thông Việt Nam trước đó, bao gồm Kia Sorento PHEV, Jaecoo J7 PHEV hay cả BYD Sealion 6, cho thấy những mẫu xe xăng cắm điện thường sở hữu giá bán không thể rẻ hơn so với mặt bằng chung.

Do đó, việc BYD Seal 5 trang bị hệ truyền động PHEV chào sân khách Việt với giá 696 triệu đồng được nhìn nhận là màn ra mắt đáng chú ý.

Với chỉ một phiên bản kèm giá bán dưới 700 triệu đồng, BYD Seal 5 không chỉ là PHEV rẻ nhất Việt Nam mà còn dễ tiếp cận hơn so với nhiều đối thủ, chẳng hạn Hyundai Elantra N Line (769 triệu đồng), Mazda3 1.5L Signature (739 triệu đồng) hay Honda Civic e:HEV RS (999 triệu đồng) và Toyota Corolla Altis 1.8HEV (878 triệu đồng).

Mức giá này phần nào tạo ra lợi thế cạnh tranh ngay từ đầu dành cho BYD Seal 5 tại phân khúc sedan cỡ C, nơi không nhiều mẫu xe còn được khách Việt ưu ái lựa chọn.

Nhìn chung thay vì cạnh tranh bằng công nghệ hay trang bị, BYD đang muốn mẫu Seal 5 cạnh tranh bằng mức giá bán hấp dẫn hơn các đối thủ. Đây là cách tiếp cận không mới đối với xe Trung Quốc, khi mà MG đã khá thành công và đang là hãng xe Trung Quốc bán tốt nhất Việt Nam.

Kích thước

Nhìn từ bên ngoài, BYD Seal 5 gây ấn tượng với mặt ca-lăng mạ crom kích thước lớn, không viền và mở rộng sang 2 bên.

Cụm đèn chiếu sáng chính full LED thiết kế liền mạch với dải crom phía đầu xe, chứa logo BYD bên trong cũng là chi tiết khiến Seal 5 được đánh giá cao về tính mỹ thuật.

Cụm đèn hậu BYD Seal 5 dạng LED, thiết kế liền mạch với các hiệu ứng ánh sáng, mâm xe 17 inch phay xước 2 tông màu, đường gân trên thân xe là những chi tiết giúp BYD Seal 5 khá nổi bật trên đường phố.

Với các thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.495 mm cùng chiều dài cơ sở 2.718 mm, BYD Seal 5 là sedan cỡ C to hàng đầu phân khúc tại thị trường Việt Nam.

Nhờ chiều dài tổng thể cùng khoảng cách giữa 2 trục xe khá lớn, BYD Seal 5 sở hữu khoang cabin rộng rãi với không gian để chân thoải mái cho 2 hàng ghế. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn đến 450 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ khách hàng.

Bên trong khoang lái, BYD Seal 5 được trang bị ghế ngồi liền khối ở hàng trước, cần số điện tử dạng xoay ở bệ trung tâm, hệ thống điều hòa không khí tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 cùng với đế sạc không dây.

Nhìn chung nếu đây là thời đại của những chiếc sedan như hơn 10 năm về trước, BYD Seal 5 sẽ là món ăn hấp dẫn khi xét riêng yếu tố sản phẩm. Không gian rộng rãi, thiết kế hợp mắt là đủ để những chiếc sedan dễ dàng lọt top bán chạy. Thời điểm hiện tại, khi mà SUV hay các mẫu xe gầm cao khác đang làm mưa làm gió, sedan trở thành lựa chọn đứng phía sau, vì vậy sức hấp dẫn của Seal 5 nói riêng cũng ảnh hưởng đáng kể.

Với những người vẫn còn yêu thích các mẫu xe gầm thấp, đây có thể là một mẫu xe đáng cân nhắc vì dài và rộng, nhưng phần đông đã không còn quá để ý tới toàn bộ nhóm xe này, khi gầm cao mới là "chân ái".

Vận hành

Điểm nổi bật của BYD Seal 5 nằm ở hệ truyền động PHEV đầu tiên trong phân khúc, và PHEV cũng là một trong những yếu tố thể hiện tính thực dụng của mẫu sedan cỡ C thương hiệu Trung Quốc.

Sự kết hợp giữa động cơ xăng Xiaoyun 1.5L với motor điện 145 kW trên cầu trước và gói pin dung lượng 18,3 kWh giúp BYD Seal 5 sở hữu cả 2 yếu tố tiết kiệm và hiệu năng.

Trải nghiệm BYD Seal 5 với mức dung lượng pin khoảng 70% cho thấy trên hành trình hỗn hợp trong thành phố, mẫu sedan cỡ C "ngốn" khoảng 2,1 lít nhiên liệu cho mỗi 100 km di chuyển. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương nhiều mẫu xe máy trên thị trường.

BYD tuyên bố mức tiêu thụ nhiên liệu của xe có thể chỉ đạt khoảng 0,8 lít/100 km trong điều kiện lý tưởng. Đây là con số đạt được khi xe được sạc đầy pin, đầy xăng và hoạt động đều ở dải tốc độ 50-60 km/h. Lúc này, BYD Seal 5 có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa khoảng trên 1.200 km. Trên thực tế đây không phải là cách sử dụng xe phổ biến. Con số 2-3 lít xăng cho 100 km hỗn hợp sẽ là phù hợp hơn với người dùng thông thường.

Mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp đạt được trên BYD Seal 5 nhờ vào việc người lái có thể chủ động chuyển đổi giữa 2 chế độ vận hành EV hoặc HEV. Bên cạnh đó, người lái cũng có thể chủ động lựa chọn mức dung lượng pin mong muốn, ưu tiên giữ mức pin hoặc tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu khi xe vận hành.

Bằng cách này, tài xế có thể vận hành thuần điện ở cự ly ngắn trong thành phố và thậm chí đưa mức tiêu thụ nhiên liệu về 0, đồng thời sạc lại pin mỗi ngày tại nhà, giống như sử dụng một chiếc xe điện. Nếu muốn không phải cắm sạc, người lái có thể chọn động cơ xăng hoạt động sớm hơn để nạp điện vào hệ thống pin khi xe di chuyển, tất nhiên là mức tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng lên.

Ngoài khả năng tiết kiệm, Seal 5 mang lại khả năng vận hành tương đối ổn trong phân khúc. Xe tăng tốc khá mượt, đánh lái gọn gàng, hệ thống treo được thiết lập ở mức nằm giữa tính thể thao và độ êm ái. Tuy vậy khả năng vận hành này không quá nổi bật trong phân khúc, cả về tính thể thao lẫn mức độ thoải mái tiện nghi. Seal 5 có lẽ sẽ phù hợp với những người đề cao yếu tố an toàn, bền bỉ và tiết kiệm hơn là nhóm người mua xe vì cảm giác lái.

Thực dụng

Quay trở lại khoang cabin, Seal 5 có những đặc điểm rất "thực dụng" so với những người anh em trong nhà BYD để đưa giá bán xe về dưới mốc 700 triệu đồng.

Chẳng hạn, Seal 5 là mẫu xe đầu tiên trong danh mục ôtô thương hiệu BYD tại Việt Nam không có tính năng xoay màn hình. Màn hình cảm ứng 12,8 inch ở trung tâm táp-lô vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, tuy nhiên đã được cố định ở vị trí nằm ngang.

Hệ thống điều hòa của xe là loại tự động một vùng. Ghế ngồi bọc da tổng hợp, có chức năng chỉnh điện nhưng không có làm mát hay sấy ghế. Tấm che nắng ở hàng trước chỉ có gương, không tích hợp đèn. Cửa sổ trời cũng không xuất hiện trên Seal 5.

Lược bỏ một vài chi tiết trong khoang lái nhưng BYD Seal 5 vẫn giữ lại những trang bị, tính năng đáng chú ý như cần số điện tử dạng núm xoay, đế sạc không dây, điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, chìa khóa NFC, tính năng V2L cho phép sử dụng các thiết bị điện bên ngoài khi cắm trực tiếp vào xe.

Mẫu sedan cỡ C cũng được BYD trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao gồm 16 tính năng an toàn, bên cạnh camera 360 độ có chức năng soi gầm.

Nhìn chung, BYD Seal 5 là mẫu xe đáng chú ý mà BYD ra mắt trong năm nay, đồng thời là lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc sedan cỡ C.

Với giá bán 696 triệu đồng, BYD Seal 5 cạnh tranh với các đối thủ như Honda Civic (789-999 triệu đồng), Hyundai Elantra (579-769 triệu đồng), Toyota Corolla Altis (725-870 triệu đồng) hay Kia K3 (549-714 triệu đồng) và Mazda3 sedan (599-719 triệu đồng).

Yếu tố giúp Seal 5 ăn điểm là mức giá tốt đi kèm với công nghệ PHEV của BYD, vốn tập trung vào mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, di chuyển với quãng đường dài và không cần phải cắm sạc như xe điện. Thiết kế của Seal 5 có nét riêng và không gian nội thất tương đối rộng rãi cũng là một ưu điểm. Ở chiều ngược lại, thị phần nhóm xe sedan cỡ C ngày càng thu hẹp và việc phải đổi mặt với các thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ là thách thức với mẫu xe tới từ Trung Quốc.