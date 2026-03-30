Omoda C5 Super Hybrid có thật sự rẻ như quảng cáo?

Được quảng cáo như một mẫu SUV cỡ C với giá bán thấp hơn đến 30% so với đối thủ Nhật Bản "giấu tên", liệu Omoda C5 SHS-H có thật sự "tiền ít thịt nhiều" đến thế?

Omoda C5 bản hybrid mang tên SHS-H vừa được ra mắt tại Việt Nam với mức giá ưu đãi từ 599 triệu đồng. Mức giá này ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng, phần lớn cho rằng nó đủ hấp dẫn vì giá rẻ.

Xe được định vị ở nhóm SUV đô thị, và Omoda & Jaecoo Việt Nam gọi C5 là một mẫu SUV cỡ C. Vậy liệu đây có thật sự là một sản phẩm "tiền ít thịt nhiều" như nhiều mẫu xe Trung Quốc hay không?

Dưới 700 triệu vẫn có ADAS

Omoda C5 SHS-H có thể xem là một mẫu SUV đô thị đủ đầy và ra mắt đúng thời điểm của thương hiệu trong thời điểm hiện tại. Bỏ qua các câu chuyện về thiết kế "nịnh mắt" hay không, không thể phủ nhận C5 Hybrid được trang bị đầy đủ mọi công nghệ mà người dùng đô thị yêu thích.

Đầu tiên, khoang lái của C5 SHS-H xuất hiện màn hình nối liền kích thước 24,6 inch, to, nhiều công nghệ và "đúng chuẩn Trung Quốc".

Ở bản HEV, cần số của mẫu xe được đặt về sau vô lăng, nhường lại toàn bộ không gian khu vực bệ trung tâm cho các hộc để đồ, phím chức năng. Tùy chọn Flagship cao cấp nhất còn được trang bị thêm một trần kính, khiến tổng thể không gian trở nên sang trọng.

Một trong những lý do khiến C5 được quảng cáo là "tiền ít thịt nhiều" đến từ hệ truyền động của mẫu xe.

Với mức giá dưới 700 triệu đồng, Omoda C5 SHS-H vẫn được trang bị hệ thống ADAS. Ảnh: Đan Thanh.

Với mức giá 599-669 triệu đồng sau ưu đãi, xe vẫn sở hữu động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ 5. Dù chỉ là tùy chọn HEV cơ bản, nhưng sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện đã đủ để mẫu xe hạ mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp xuống mức 4,9 lít/100 km, thấp hơn so với các đối thủ chạy xăng trong tầm giá.

Đặc biệt, đây là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết cùng gói hỗ trợ người lái ADAS. Công nghệ an toàn được bao phủ với 16 tính năng, từ camera 540 HD, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đến ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù…

So với 3 tùy chọn của bản chạy xăng (giá dao động 539-669 triệu đồng), có thể thấy 2 mẫu xe hybrid mới của Omoda C5 mang đến nhiều ưu điểm hơn, về cả số lượng trang bị, công nghệ lẫn khả năng tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài.

Giá rẻ giật mình?

Không thể phủ nhận những ưu điểm của Omoda C5 khi so sánh trên mức giá trị/giá bán (p/p), C5 SHS-H liệu có thể nằm cùng nhóm với những chiếc SUV cỡ C, và liệu có mức giá thật sự rất rẻ?

Tại sự kiện, Omoda C5 SHS-H được Omoda Jaecoo Việt Nam so sánh trực tiếp với một mẫu SUV tầm giá 865 triệu, cùng động cơ xăng cho công suất 97 mã lực, bộ pin dung lượng 1,3 kWh, hệ thống treo dầm xoắn... Và với người am hiểu về thị trường xe Việt, những từ khóa này gần như chỉ rõ đến một cái tên là Toyota Corolla Cross HEV.

Trên bảng giới thiệu, Omoda C5 SHS-H được so sánh với một mẫu xe Nhật cỡ C "giấu tên", nhưng không khó để nhận ra đó là Toyota Corolla Cross HEV. Ảnh: Đan Thanh.

Xét về kích thước, Omoda C5 có số đo 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, tương đương so với Corolla Cross HEV. Tuy nhiên trên thị trường, một số mẫu xe cỡ B cũng có thông số gần như tương đương C5 như Mitsubishi Xforce (2.650 mm), Honda HR-V (2.610 mm) hay Toyota Yaris Cross (2.620 mm).

Còn nếu đặt cạnh những mẫu SUV cỡ C ăn khách như Mazda CX-5 (2.700 mm), Ford Territory (2.726 mm) hay Hyundai Tucson (2.755 mm), Omoda C5 SHS-H nhỏ hơn đáng kể.

Vì vậy, Omoda C5 SHS-H có thể coi là một chiếc SUV cỡ B+, chứ không thể đủ rộng rãi như một chiếc SUV-C. Đối thủ của mẫu xe Trung Quốc sẽ rất khác.

Khi đó, khoảng giá trước ưu đãi (669-749 triệu đồng) thật ra không còn "quá rẻ", bởi dường như các mẫu SUV cỡ B đều chung tầm giá này, thậm chí thấp hơn. Ví dụ, Honda HR-V có giá khởi điểm 699 triệu, Toyota Yaris Cross được bán với giá 650-765 triệu hay Mitsubishi Xforce thậm chí có giá bán khởi điểm từ 599 triệu đồng.

Xét về kích thước, Omoda C5 SHS-H có kích thước bé hơn so với những mẫu SUV cỡ C ăn khách. Ảnh: Đan Thanh, Phong Vân.

Nhìn chung, Omoda C5 SHS-H vẫn là một mẫu xe đáng tiền trong tầm giá với hàng loạt trang bị. Thế nhưng sự chênh lệch khổng lồ về giá bán giống như những gì hãng giới thiệu trong buổi ra mắt thực tế không xa đến vậy.

Và khi những cảm xúc bất ngờ, thích thú qua đi, có lẽ người dùng phổ thông, tệp khách hàng chính của phân khúc xe này, cũng sẽ nhận ra sự khác biệt.

Nhưng không thể phủ nhận các chính sách về giá và chương trình hậu mãi của Omoda & Jaecoo đang áp dụng lên C5 là một điểm cộng lớn, đặc biệt ở thời điểm thị trường có nhiều cái tên mới gia nhập. Còn việc nó có tạo được doanh số tốt hay không, có lẽ câu trả lời còn nằm ở sự quyết định của người dùng khi so sánh chi tiết về khả năng và trang bị thực tế sau những "ồ à" của buổi lễ ra mắt.