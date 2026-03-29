Bán tải giá rẻ Toyota Hilux lột xác với bản độ phong cách Brabus

Phiên bản trục cơ sở siêu ngắn của bán tải giá rẻ Toyota Hilux Champ xuất hiện tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok với diện mạo thú vị.

Tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026), Toyota Hilux Champ đã xuất hiện trong một diện mạo thú vị. Biến thể giá rẻ của Toyota Hilux được "độ" ngoại hình theo phong cách Brabus, được đánh giá là một trong những phiên bản Toyota Hilux Champ hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Ngoại thất hẳn nhiên là phần chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý. Cản trước và sau được thiết kế lại, hốc bánh xe mở rộng, lưới tản nhiệt cũng được sơn trắng cùng màu thân xe. Nhờ đó, chiếc bán tải Toyota Hilux Champ sở hữu vẻ ngoài có phần cứng cáp hơn.

Các chi tiết màu đen được bổ sung để tạo điểm nhấn tương phản. Hốc hút gió trên nắp ca-pô, đèn LED gắn nóc xe gợi nhắc phong cách thiết kế của Mercedes-AMG G 63 bản độ do Brabus thực hiện.

Trang bị mâm xe bằng thép tiêu chuẩn trên Toyota Hilux Champ được thay thế bởi mâm hợp kim đa chấu của Lenso, kết hợp bộ lốp địa hình.

Khoảng sáng gầm xe cũng được nâng cao, khiến việc lên xuống xe trở nên khó khăn đôi chút.

Để xử lý, xưởng độ đã bổ sung bậc bước lên xuống bằng nhôm màu đen ở 2 bên và phía sau, hỗ trợ hành khách ra vào xe và cả việc xếp dỡ hàng hóa từ thùng xe.

Tại BIMS 2026, Toyota không tiết lộ quá nhiều về chiếc Toyota Hilux Champ thú vị này. Dù vậy, các sticker dọc theo thùng xe cho thấy hãng độ Azzy Autoparts của Thái Lan nhiều khả năng là đơn vị phụ trách thực hiện bản độ Toyota Hilux Champ.

Khoang nội thất của xe có vô lăng "vay mượn" từ Toyota Hilux thế hệ mới nhất, kết hợp với một màn hình thông tin giải trí. Táp-lô có những điểm nhấn màu đỏ, bộ ghế kiểu thể thao bọc da Alcantara.

Thông số kỹ thuật không được Toyota tiết lộ. Tuy nhiên, bản độ này nhiều khả năng vẫn giữ nguyên động cơ turbodiesel 2.4L trên Toyota Hilux Champ tiêu chuẩn, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, dẫn động cầu sau qua hộp số tự động 6 cấp.

Loạt hình ảnh ghi lại tại triển lãm BIMS 2026 cho thấy khả năng cao xưởng độ dựa trên phiên bản Super SWB của Hilux Champ. Đây là mẫu xe nhỏ nhất dòng sản phẩm với chiều dài tổng thể chỉ 4.520 mm, còn chiều dài cơ sở 2.580 mm ngắn hơn cả Toyota Corolla Cross.

Tại Thái Lan, Toyota Hilux Champ SWB có giá khởi điểm 615.000 baht, tương đương khoảng 18.700 USD . Phiên bản rẻ nhất của Toyota Hilux Champ được bán cho khách hàng Thái với giá 519.000 baht, tức khoảng 15.800 USD .

Trong "gia đình" Toyota Hilux tại Thái Lan, dòng phiên bản Champ thể hiện rõ nhất tính thực dụng. Toyota Hilux Champ có kết cấu khung gầm rời, thùng hàng phẳng, trang bị sẵn các lỗ chờ để người dùng tùy biến lắp đặt theo nhu cầu cá nhân, chẳng hạn biến thành xe chở hàng, xe bán hàng lưu động, xe cắm trại...

Ông Noriaki Yamashita, chủ tịch Toyota Motor Thái Lan, cho biết Hilux Revo và Hilux Champ đã nắm giữ 48,7% thị phần phân khúc bán tải tại Thái Lan trong năm 2025.