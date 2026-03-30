Hãng xe sắp đến Việt Nam bán 'siêu' SUV PHEV mạnh 900 mã lực

Mẫu SUV PHEV đầu tiên của Lotus dự kiến có thể di chuyển hơn 1.400 km sau mỗi lần nạp nhiên liệu cùng công suất vượt mốc 900 mã lực.

Lotus đã chính thức đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử hãng khi bắt đầu bàn giao những chiếc SUV hybrid cắm sạc (PHEV) đầu tiên mang tên Eletre X tại thị trường Trung Quốc. Với tên gọi nội địa là "Lotus For Me", mẫu ôtô này có mức giá khởi điểm từ 508.000 NDT (khoảng 73.500 USD ).

Sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài hơn 5.100 mm và trục cơ sở 3.019 mm, Eletre X có khả năng kéo đếm 2.250 kg và khoang hành lý rộng 688 lít. Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, mẫu ôtô này dự kiến sẽ ra mắt ở nhiều thị trường khác vào tháng 6.

Lotus Eletre X được phát triển trên nền tảng X-Hybrid với hệ thống điện áp cao 900 V, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.0L và hai motor điện. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất lên đến 700 kW (tương đương 939 mã lực), giúp chiếc SUV nặng hơn 3 tấn này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây. Ngay cả khi pin chỉ còn 10%, hệ thống vẫn duy trì sức mạnh khoảng 737 mã lực.

Về khả năng vận hành thuần điện, viên pin NMC 70 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường 420 km (theo chuẩn CLTC). Khi kết hợp với bình xăng 52 lít, tổng quãng đường di chuyển hỗn hợp có thể lên tới 1.416 km.

Tại Trung Quốc, chiếc SUV này mang tên Lotus For Me. Ảnh: Xie Jianchao.

Khách hàng có hai sự lựa chọn phiên bản với những trang bị công nghệ. Tùy chọn Standard giá 508.000 NDT được trang bị sẵn hệ thống treo khí nén buồng đôi, bộ mâm 21 inch và gói hỗ trợ lái L2 tích hợp cảm biến LiDAR 128 dòng. Không gian nội thất cao cấp với 23 loa KEF và hệ thống chip Nvidia Drive Thor-U có sức mạnh tính toán 700 TOPS.

Bản SE được bán với giá 558.000 NDT được nâng cấp với hệ thống tự lái NOA (Navigate On Autopilot), thanh chống lật chủ động 48 V và kính trần toàn cảnh. Lotus X SE còn có tùy chọn cấu hình 4 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia phía sau tích hợp đầy đủ các chức năng massage, sưởi và thông gió.

Tại Việt Nam, Lotus cũng hứa hẹn sớm được giới thiệu với người dùng Việt vào đầu quý II. Hiện chưa rõ dải sản phẩm của hãng xe "hồn Trung Hoa da Anh quốc" này có bao gồm mẫu PHEV mới hay không. Nếu xuất hiện, đây sẽ là một đại diện thú vị cạnh tranh ở nhóm SUV PHEV phân khúc cao cấp cùng Porsche Cayenne hay Mercedes-Benz EQS.