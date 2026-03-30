Cận cảnh Omoda C5 HEV, giá từ 599 triệu vừa ra mắt Việt Nam

Omoda & Jaecoo vừa giới thiệu mẫu SUV Omoda C5 SHS-H plug-in hybrid tại Việt Nam. Đây là mẫu xe dự kiến được lắp ráp ở nhà máy của thương hiệu tại nhà máy ở Hưng Yên khi đi vào hoạt động.
Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.447 x 1.824 x 1.588 mm, tương tự mẫu xe chạy xăng trước đó.
So với phiên bản động cơ đốt trong, thiết kế của Omoda C5 HEV nịnh mắt hơn. Khu vực đầu xe vẫn là lưới tản nhiệt không viền với hoạ tiết kim cương, tên thương hiệu được đặt ở trung tâm dải đèn LED nhưng bớt phần nào sự bầu bĩnh.
Thiết kế đuôi xe không có gì thay đổi về đèn hậu hay khu vực cản sau. Điểm khác biệt lớn nhất là bên góc phải được gắn thêm một logo HEV chỉ sự khác biệt về hệ truyền động.
Ở bản cao cấp nhất là C5 SHS-H Flagship, khoang lái giữ nguyên đa số trang bị ở táp lô với vô lăng 3 chấu bọc da, màn hình kép đặt nổi. Các nút vặn chỉnh âm lượng trên vô lăng nay được đổi thành dạng cảm ứng. Xe cũng được trang bị một cửa sổ trời ở bản cao cấp nhất.
Điểm đặc biệt là khu vực trung tâm khi không còn xuất hiện cần gạt số ở yên ngựa mà dời lên phía sau vô lăng.
Omoda C5 HEV được trang bị động cơ hybrid 1.5TDGI thế hệ thứ 5 kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện cho tổng công suất 141 mã lực, mô men xoắn 215 Nm. Đi cùng là motor điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 175 km/h.
Điểm đáng giá của mẫu xe HEV đến từ hệ thống ADAS với hơn 16 tính năng và treo sau đa liên kết, một trang bị khá hiếm trong phân khúc SUV đô thị.
Mâm xe thực tế không quá khác biệt với bản chạy xăng.
Xe được bán với 2 phiên bản là Premium và Flagship với giá dao động 660-740 triệu đồng. Với 1.000 khách hàng tiên phong, giá bán ưu đãi là 599-669 triệu đồng.
Dù được "quảng cáo" là một mẫu SUV cỡ C có giá bán cạnh tranh. Song Omoda C5 HEV thực tế gần hơn với nhóm SUV hybrid cỡ B như Toyota Yaris Cross HEV hay Honda HR-V e:HEV RS. Dẫu vậy, đây vẫn là mức giá khá cạnh tranh, đủ để mẫu xe Trung Quốc này tạo được một sức ép nhất định đến các đối thủ.
