Xe hybrid Nhật có còn khó mua như trước Tết?

Khoảng vài tuần trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều mẫu xe nhập khẩu của các thương hiệu Nhật Bản rơi vào tình trạng khan hàng. Trong đó, loạt xe hybrid của Toyota như Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV không còn nhiều xe tại đại lý, buộc khách hàng phải chấp nhận chờ qua Tết mới được nhận xe.

Xe hybrid hết cảnh khan hàng

Ở Việt Nam, Toyota cùng với Honda và Suzuki là những thương hiệu phổ thông đang thống trị thị trường hybrid nhẹ (MHEV) và hybrid tự sạc (HEV). Báo cáo bán hàng do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cũng chỉ ghi nhận định kỳ doanh số xe hybrid của các thương hiệu này.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một tư vấn bán hàng Toyota ở TP.HCM cho biết tình trạng khan hàng với các xe hybrid của thương hiệu tại đại lý về cơ bản đã được giải quyết.

"Các xe hybrid được khách Việt quan tâm như Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV đều đang có sẵn. Khách có nhu cầu mua xe có thể nhận ngay, hoặc đặt cọc và chờ đến đầu tháng sau", người này chia sẻ.

Loạt xe hybrid của Toyota đã không còn cảnh khan hàng như trước Tết. Ảnh: TMV.

Lý giải tình trạng khan hàng giai đoạn trước, tư vấn bán hàng nhận định nhiều khả năng do đại lý trông chờ hướng dẫn chính thức về giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid tại Việt Nam.

Sau khi chính thức xác định nhóm xe nào đủ điều kiện hưởng thuế ưu đãi, giá bán của loạt xe trang bị hệ truyền động hybrid đang có mặt tại Việt Nam được hãng điều chỉnh - phần lớn giảm đi ít nhiều so với giá cũ. Đây mới là thời điểm các đại lý tiến hành nhập hàng để bắt đầu "trả cọc" hoặc giao xe cho khách hàng mới.

Liên hệ đến một đại lý Honda ở TP.HCM, phóng viên được xác nhận dòng hybrid của Honda CR-V hiện sẵn hàng, trong khi các mẫu xe hybrid khác như Honda Civic e:HEV RS và Honda HR-V e:HEV RS đều phải đặt trước mới có.

Dòng phiên bản e:HEV của Honda CR-V hiện sẵn hàng để giao ngay. Ảnh: Phong Vân.

"Honda CR-V hybrid mới đang có sẵn xe nhưng số lượng không quá nhiều. Đối với bản hybrid của Civic và HR-V, khách phải đặt cọc và chờ tầm khoảng một tháng hoặc hơn", tư vấn bán hàng tại đại lý Honda chia sẻ thêm.

Xe hybrid đã dễ mua với khách Việt

Không chỉ cải thiện nguồn cung tại đại lý, loạt xe hybrid ở Việt Nam còn đang dễ mua hơn khá nhiều nhờ giá bán được điều chỉnh theo hướng có lợi cho khách hàng.

Trước khi chính sách ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid chính thức có hiệu lực, giá bán Toyota Innova Cross HEV đã âm thầm giảm từ hơn 1 tỷ đồng xuống còn 960 triệu đồng như hiện tại.

Sau đó, đến lượt Toyota Yaris Cross HEV điều chỉnh giá bán giảm đi 37 triệu đồng, hiện có giá 728 triệu đồng. Toyota Camry 2.5HEV Top giảm 70 triệu đồng, hiện đồng giá 1,46 tỷ đồng với phiên bản 2.5HEV Mid.

Toyota Camry bản hybrid cũng được giảm giá bán. Ảnh: TMV.

Phiên bản e:HEV RS của Honda CR-V ở bản nâng cấp mới nhất vừa chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp, vừa giảm giá bán từ 1,259 tỷ đồng về còn 1,25 tỷ đồng . Honda HR-V e:HEV RS sau đó cũng được hãng xe Nhật Bản giảm 34 triệu đồng, hiện khởi điểm 835 triệu đồng.

Bên cạnh điều chỉnh giá bán, các hãng cũng tích cực tung ưu đãi cho loạt xe hybrid đang kinh doanh tại Việt Nam.

Trong tháng 3, Toyota Yaris Cross HEV là xe hybrid duy nhất của thương hiệu được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giá trị khuyến mại 37 triệu đồng.

Honda Civic e:HEV RS được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 3. Với giá hiện tại 999 triệu đồng, chương trình này giúp khách hàng tiết kiệm gần 100 triệu đồng khi mua bản hybrid của mẫu sedan cỡ C.

Honda Civic bản hybrid được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Trừ Swift, nhóm xe du lịch gắn hệ truyền động MHEV của Suzuki gồm Fronx và XL7 Hybrid đều hưởng ưu đãi trong tháng 3. Suzuki XL7 Hybrid được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương 35-55 triệu đồng tùy đời xe.

Các phiên bản của Suzuki Fronx nhận ưu đãi tối đa 100% lệ phí trước bạ hoặc tặng gói bảo dưỡng xe, giá trị quy đổi từ 15 triệu đồng đến cao nhất 70 triệu đồng.

Báo cáo của VAMA cho thấy sau 2 tháng đầu năm, tổng doanh số xe hybrid được tổ chức này thống kê đã đạt 2.223 xe.

Suzuki XL7 Hybrid tạm thời là xe lai xăng-điện bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Dù sa sút ở kỳ báo cáo mới nhất, Suzuki XL7 Hybrid đang tạm thời là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam với 583 xe đến tay khách hàng, tính đến hết tháng 2.

Loạt xe của Toyota và Honda lần lượt đứng ngay sau, gồm Toyota Corolla Cross 1.8HEV (427 xe sau 2 tháng), Toyota Innova Cross HEV (293 xe), Honda HR-V e:HEV RS (218 xe) và Honda CR-V e:HEV (194 xe).