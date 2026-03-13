SUV hybrid Haval H6 giảm sâu xả kho, từ gần một tỷ còn 700 triệu

Từng được xem là chiếc SUV Trung Quốc tiền tỷ đầu tiên mang công nghệ hybrid đến Việt Nam, những chiếc Haval H6 nay giảm còn chưa đến 700 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, Haval H6 - một trong những mẫu SUV hybrid Trung Quốc đầu tiên ra mắt tại Việt Nam đang được hưởng ưu đãi giảm giá đến 300 triệu đồng.

Cụ thể, nhân viên tư vấn cho biết H6 đang được bán với giá còn khoảng 695 triệu đồng. Các mẫu xe được áp dụng là phiên bản sản xuất giai đoạn 2023-2024 vẫn đang tồn kho tại đại lý.

Trước đó, mẫu xe cũng liên tục được giảm về mức 850 triệu, sau đó 780 triệu đồng trong năm 2025. Thời điểm vừa xuất hiện, Haval H6 được kỳ vọng sẽ là đại diện hybrid có thể cạnh tranh với các mẫu hybrid Nhật Bản tại Việt Nam. Khi đó, mẫu SUV được định giá đến 986 triệu đồng, nhỉnh hơn đa số đối thủ cùng phân khúc như Ford Territory hay Hyundai Tucson, Kia Sportage.

Haval H6 được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L kết hợp với một motor điện, cho ra tổng công suất cực đại 243 mã lực cùng mô-men xoắn kết hợp tối đa 530 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số vô cấp chuyên dụng cho xe hybrid DHT.

Haval H6 giảm còn dưới 700 triệu tại đại lý để xả kho. Ảnh: Phúc Hậu.

Bên cạnh khó khăn về giá bán và xuất xứ, vấn đề của H6 có lẽ đến từ chính ông chủ đứng phía sau. GWM tại Việt Nam cũng không thật sự nghiêm túc trong việc quảng bá hay xây dựng hình ảnh thương hiệu. Các đại lý của hãng được xây dựng thông qua việc liên doanh với bên thứ 3 nhưng không kéo dài quá lâu.

Hiện, GWM còn khoảng 14 đại lý, tập trung tại các tỉnh phía Bắc. Ở TP.HCM, chỉ còn 2 cửa hàng GWM hoạt động.

Việc Haval H6 giảm giá sâu xuống mức 695 triệu đồng có thể là "món hời" về mặt thông số đối với những khách hàng không quá khắt khe về thương hiệu. Tuy nhiên, sự thu hẹp của hệ thống đại lý và tương lai bất định của GWM tại Việt Nam vẫn là rào cản lớn khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện của riêng Haval, mà còn là "bài học" về chiến lược định giá và dịch vụ hậu mãi cho bất kỳ hãng xe mới, đặc biệt là hãng xe Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm cơ hội tại thị trường Việt Nam đầy tính cạnh tranh.