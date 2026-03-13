'Nhân bản' giọng nói người thân với trợ lý ảo VinFast 3.0

Không chỉ nghe lệnh, trợ lý ảo VinFast 3.0 còn có thể “nói” bằng giọng của người thân và trò chuyện tự nhiên như bạn đồng hành thực thụ.

Trải nghiệm mới này đang khiến nhiều chủ xe VinFast thích thú bởi mỗi hành trình sau vô lăng trở nên cá nhân hóa và gần gũi hơn.

Cá nhân hóa đến từng âm sắc

“Lần đầu tiên bước lên xe và nghe giọng vợ mình vang lên: ‘Em có thể giúp gì cho anh?’, tôi thực sự khựng lại vài giây. Giờ quen rồi thì thấy rất thú vị, ngồi nhà hay ngồi xe đều có thể nghe giọng vợ”, anh Trần Trọng Nghĩa (Hà Nội), chủ nhân chiếc VinFast VF 8, chia sẻ sau hơn một tháng trải nghiệm trợ lý ảo VinFast 3.0 trong gói VF Connect Premium.

Trợ lý ảo VinFast 3.0 có khả năng biến giọng nói người thân thành trợ lý ảo.

Trợ lý ảo VinFast 3.0 là một trong những tính năng nổi bật xuất hiện ở cả 3 gói VF Connect Pro, Premium và Prime mà VinFast vừa triển khai trên các dòng xe VF 6, VF 7, VF 8, VF 9.

So với các phiên bản trước đây, điểm tạo nên khác biệt rõ nét nhất ở trợ lý ảo VinFast 3.0 là khả năng nhân bản giọng nói yêu thích. Chủ xe có thể lựa chọn ghi âm giọng của vợ, chồng, con cái hay bất kỳ ai để cài đặt làm giọng trợ lý trên xe, thay vì giọng nói mặc định.

“Tôi chọn giọng của con gái mình làm trợ lý. Đi làm một ngày dài nghe giọng con thấy bớt mệt mỏi hơn và có thêm động lực để cố gắng”, anh Nguyễn Hoàng (TP.HCM), chủ xe VF 7, chia sẻ.

Theo anh, trong bối cảnh nhiều sản phẩm công nghệ chỉ tập trung vào cấu hình, tốc độ xử lý hay độ phân giải màn hình, khả năng cá nhân hóa giọng nói của trợ lý ảo VinFast 3.0 lại đi theo một hướng tiếp cận tinh tế hơn là lồng cảm xúc vào trải nghiệm di chuyển hàng ngày.

Trợ lý đắc lực cho mọi nhu cầu của gia đình

Bên cạnh khả năng nhân bản giọng nói đặc biệt, trợ lý ảo VinFast 3.0 còn thể hiện rõ giá trị ở năng lực hỗ trợ và điều khiển thông minh.

Nhờ tích hợp AI tạo sinh và khả năng giao tiếp theo ngữ cảnh tự nhiên, người dùng không cần ghi nhớ những câu lệnh rập khuôn để điều khiển trợ lý ảo. Thay vì nói theo cú pháp cứng nhắc, chủ xe có thể trò chuyện linh hoạt như đang trao đổi với một trợ lý thực thụ: “Trời nóng quá, làm mát nhanh giúp tôi”; “cuối tuần này đi chơi có trẻ nhỏ, gợi ý điểm đến gần Hà Nội” hay “tìm quán phở ngon, có chỗ đỗ xe rộng”…

Trải nghiệm thực tế, nhiều chủ xe cho biết, trợ lý ảo VinFast 3.0 có thể đáp ứng yêu cầu của người dùng bằng cách trò chuyện tự nhiên như con người, thấu hiểu ngữ cảnh hội thoại phức tạp thay vì chỉ thực hiện các câu lệnh đơn lẻ được lên kịch bản sẵn. Một điểm khác biệt nữa là “người bạn” này có khả năng tự làm mới kiến thức của mình.

Trợ lý ảo VinFast 3.0 thể hiện giá trị ở năng lực hỗ trợ và điều khiển thông minh.

“Trợ lý ảo VinFast 3.0 không chỉ nghe lệnh, mà thực sự học hỏi không ngừng. Càng sử dụng lâu, xe càng thông minh, càng hiểu nhu cầu của mình”, anh Đinh Hòa (Hà Nội) nhận xét sau khi nâng cấp gói VF Connect cho chiếc VF 6.

Theo anh Hòa, ở cấp độ vận hành, trợ lý ảo đóng vai trò trung tâm điều phối các tính năng thông minh trên xe. Từ điều hòa, cửa sổ, cốp sau, hệ thống giải trí cho đến các thiết lập nâng cao, phần lớn thao tác đều có thể thực hiện bằng giọng nói. Anh khẳng định, trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc, chỉ một thao tác lơ đãng cũng có thể khiến người lái phân tâm. Vì vậy, khả năng điều khiển rảnh tay mang giá trị thực tế và cũng là yếu tố đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, trợ lý ảo VinFast 3.0 còn có tính năng giải trí: Đố vui, làm thơ theo chủ đề, gợi ý món ăn theo khẩu vị, cung cấp thông tin du lịch… biến hành trình trở nên thú vị hơn cho cả gia đình.

Đặc biệt, xe điện VinFast có khả năng nâng cấp qua các bản cập nhật phần mềm. Điều đó đồng nghĩa khả năng hiểu ngữ cảnh, xử lý vấn đề của trợ lý ảo VinFast 3.0 sẽ ngày càng tối ưu, kho gợi ý về du lịch, ẩm thực, giải trí sẽ phong phú hơn.

“Mỗi lần cập nhật là một lần thích thú vì những trải nghiệm mới. Đó là điểm đặc biệt chỉ có ở xe điện: Người dùng không cần đổi xe để trải nghiệm công nghệ mới như trên các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống”, anh Hòa nói.