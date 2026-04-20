Toyota đã đúng khi 'chậm chạp'

Từng bị đánh giá thấp khi chậm chạp trong cuộc đua xe điện, Toyota đang cho thấy sự khôn ngoan khi chọn bước hybrid làm bàn đạp.

Toyota từng là tâm điểm của những chỉ trích về cuộc đua điện hóa. Gã khổng lồ Nhật Bản này từng bị các chuyên gia cho rằng quá "thong dong", thậm chí chậm chạp trong việc nghiên cứu các sản phẩm thuần điện.

Thế nhưng bây giờ, gió dường như đã đổi chiều khi các chuyên gia lại bắt đầu dành lời khen cho tầm nhìn của Toyota. Theo iSeeCars hay Edmunds, Toyota đã uy trì tỷ lệ cân bằng giữa xe xăng, xe Hybrid và xe điện. Vì vậy, hãng đã có thể thích ứng một cách linh hoạt trước những nhu cầu biến động của thị trường và khi giá cả leo thang.

Cuối năm nay, hãng sẽ tung ra đồng loạt 4 mẫu ôtô điện tại Mỹ, bao gồm bZ, bZ Woodland, C-HR và mẫu Highlander EV 3 hàng ghế. Cách tiếp cận có tính toán này giúp Toyota không bị hụt hơi trong cuộc đua đường dài.

Trong khi đó, những hãng xe từng được xem là "ngựa chiến" khi nắm bắt xu hướng điện hóa sớm lại đang không có kết quả tốt.

Honda đang phải đối mặt với những thiệt hại tài chính không nhỏ khi buộc phải hủy bỏ một loạt mẫu xe điện trong tương lai để quay lại tập trung vào xe Hybrid. Đây được xem là quyết định thận trọng ngắn hạn khi nhu cầu EV toàn cầu vẫn chưa thực sự ổn định.

Dự án 0 Series tham vọng của Honda đã dừng lại, khép luôn giấc mơ "điện hóa hoàn toàn" của hãng xe Nhật. Ảnh: Phong Vân.

Tương tự, Stellantis đã quyết định khai tử dự án xe bán tải Ram điện và trì hoãn nhiều kế hoạch EV tại Châu Âu. Cả Ford và General Motors cũng không còn mặn mà với việc "nhồi nhét" sản lượng, thay vào đó là tinh chỉnh dây chuyền sản xuất để khớp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Ở phía các thương hiệu châu Âu, Volkswagen đã hính thức dừng sản xuất mẫu crossover điện ID.4 tại Mỹ. Ngoài mẫu xe van ID. Buzz, Volkswagen dường như không có kế hoạch mở rộng danh mục xe điện tại thị trường này trong vài năm tới.

Trong khi đó, Mercedes-Benz vẫn kiên trì với lộ trình ra mắt thêm các mẫu EV mới tại Mỹ, nhưng đã khôn ngoan hơn khi tích hợp chặt chẽ cả các tùy chọn chạy xăng và Hybrid để giảm thiểu rủi ro.

Sự phân hóa trong chiến lược của các hãng xe hiện nay phụ thuộc rất lớn vào tiềm lực tài chính. Một số hãng có đủ "đệm" ngân sách để tiếp tục đầu tư mạo hiểm, trong khi số khác buộc phải thắt lưng buộc bụng để tránh những khoản lỗ nặng nề hơn.

Thời điểm này đã chứng minh rằng trong cuộc đua ôtô điện, kẻ chạy nhanh nhất chưa chắc là kẻ về đích đầu tiên, mà là kẻ biết điều phối nhịp độ theo hơi thở của thị trường.