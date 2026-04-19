SUV mạnh 1.381 mã lực của Zeekr lại gây sốt

Zeekr 8X tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng, thu về 10.000 đơn đặt trước chỉ trong 30 phút kể từ thời điểm chính thức ra mắt.

Theo Car News China, Zeekr 8X vừa chính thức được giới thiệu đến khách hàng toàn cầu và ngay lập tức thu về 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 phút đầu tiên. Lãnh đạo Zeekr và tập đoàn Geely xác nhận đang đẩy nhanh tiến độ để đưa 8X và 9X trở thành những mẫu xe toàn cầu, dự kiến ra mắt các thị trường nước ngoài ngay trong quý III năm nay.

Zeekr cho biết phiên bản Ultra và các phiên bản cao cấp hơn đóng góp đến 95,6% tổng lượng đơn đặt hàng 8X. Phiên bản hiệu năng cao Yaoying chiếm khoảng 30% lượng đơn đặt trước.

Giá trị giao dịch trung bình của Zeekr 8X hiện vượt ngưỡng 400.000 NDT (khoảng 58.331 USD ).

Tại Trung Quốc, Zeekr 8X có giá từ 356.800 đến 426.800 NDT (khoảng 51.999- 62.207 USD ). Chương trình ưu đãi hiện tại giúp giá xe khởi điểm ở mức 329.800 NDT, tức khoảng 48.057 USD .

Giới lãnh đạo Zeekr tiết lộ đã thực thi chiến lược giá cả dựa trên diễn biến thị trường, nhằm giảm thiểu những điều chỉnh trong ngắn hạn. Hãng xe thuộc tập đoàn Geely cho biết chiến lược này giúp hài hòa giữa giá trị sản phẩm, kỳ vọng của khách hàng và vị thế cạnh tranh của Zeekr 8X trong phân khúc SUV cao cấp.

CEO Gan Jiayue của tập đoàn Geely mô tả Zeekr 8X như một dòng xe được xây dựng dựa trên hiệu năng, khả năng vận hành và các hệ thống thông minh.

Zeekr 8X được xây dựng trên kiến trúc hybrid Haohan-S, sở hữu thiết lập 3 motor cho công suất đầu ra tối đa 1.381 mã lực. Zeekr cho biết hệ thống này được thiết kế nhằm kết hợp hiệu năng cao với khả năng tối ưu nhiên liệu của hệ truyền động hybrid.

Đáng chú ý, Zeekr xác nhận 8X và "đàn anh" Zeekr 9X chia sẻ cùng kiến trúc và nhiều phụ tùng, linh kiện, do đó cho phép đẩy nhanh quá trình sản xuất cũng như cải thiện khả năng phối hợp chuỗi cung ứng.

Dữ liệu từ China EV DataTracker cho thấy doanh số nội địa của Zeekr đạt 24.375 xe trong tháng 3 năm nay, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cao hơn 52,8% so với tháng liền trước.