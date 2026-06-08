Thấy gì từ giá bán dưới 500 triệu đồng của Geely Coolray

Geely Coolray 2026 trở thành một lựa chọn cạnh tranh hơn so với thế hệ trước ở phân khúc SUV đô thị khi có giá bán tương đương xe hạng A, dù không dễ dàng.

Geely Việt Nam vừa chính thức trình làng bản nâng cấp dành cho Geely Coolray. Mẫu SUV cỡ B vẫn có 3 phiên bản, tuy nhiên dải giá bán đã giảm đáng kể so với khi mẫu xe này ra mắt khách Việt lần đầu.

Với giá khởi điểm 499 triệu đồng và cao nhất 599 triệu đồng, Geely Coolray trở thành SUV cỡ B rẻ hàng đầu thị trường Việt Nam, thậm chí có thể "ngắm nghía" thị phần của các mẫu xe thuộc phân hạng thấp hơn.

Đổi ngoại hình, giảm giá bán

Bản nâng cấp của Geely Coolray tại Việt Nam có sự thay đổi đáng kể ở khu vực đầu và đuôi xe, bên cạnh khoang lái với thiết kế khác biệt so với bản tiền nhiệm.

Hãng xe Trung Quốc gọi ngôn ngữ thiết kế trên Coolray 2026 là Starlight Trail, trong đó phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha LED Starlight Sparkle mảnh và sắc nét, kết hợp mặt ca lăng mở rộng tạo thành từ các thanh nan nằm ngang.

Ở đuôi xe, cánh gió thể thao logo S độc quyền cùng cụm đèn hậu LED Starlight nối liền cũng là điểm nhấn.

Geely Coolray 2026 thay đổi ngoại hình. Ảnh: Đan Thanh.

Thân xe Geely Coolray nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể. Các chi tiết kẹp phanh màu đỏ, mâm xe 18 inch vẫn giữ nguyên, chỉ họa tiết trang trí trên mâm 5 chấu kép có sự điều chỉnh nhỏ so với bản cũ.

Bên trong khoang lái, màn hình trung tâm đặt nổi trên táp-lô của Geely Coolray được nâng kích thước lên thành 14,6 inch. Các cửa gió điều hòa trung tâm mảnh hơn, khu vực bệ trung tâm cũng gọn gàng và hiện đại hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm. Bộ ghế ngồi Geely Coolray bọc da màu đen với các điểm nhấn chỉ đỏ, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát.

Cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 72 màu, đế sạc không dây... là những trang bị xuất hiện ở phiên bản Flagship cao cấp nhất.

Khoang lái Geely Coolray 2026 nhìn chung có phần hiện đại hơn. Ảnh: Đan Thanh.

Dưới nắp ca-pô, Geely Coolray vẫn được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 174 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp dạng ướt, chiếc SUV cỡ B có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây.

Geely Coolray 2026 tiếp tục được trang bị gói trợ lái nâng cao ADAS L2 với 16 tính năng, bao gồm camera 540 độ giả lập soi gầm. Tuy nhiên, tính năng đỗ xe tự động đã bị loại bỏ.

Geely Coolray cạnh tranh với ai?

Ở thời điểm mới ra mắt hồi tháng 3/2025, Geely Coolray có giá 538-628 triệu đồng. Sở hữu cái mác "xe Trung Quốc" và gia nhập cuộc chơi khá muộn với dòng phiên bản đã lỗi thời, khoảng giá nói trên dù khá cạnh tranh cũng từng khiến Geely Coolray gặp ít nhiều chật vật trên thị trường Việt Nam.

Không lâu trước khi Coolray 2026 ra mắt, khách Việt đã có thể sở hữu mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Malaysia này với giá ưu đãi từ 499 triệu đồng - tức tương đương mức giá khởi điểm của Geely Coolray bản mới.

Dù vậy, việc Geely Coolray 2026 được định giá thấp hơn ngay từ đầu có thể xem là động thái "tất tay" mới của hãng tại Việt Nam. Geely Coolray giờ chính thức là SUV cỡ B có giá niêm yết thấp hàng đầu thị trường Việt, thậm chí ngang ngửa loạt SUV cỡ A.

Geely Coolray trở thành SUV cỡ B rẻ nhất thị trường Việt. Ảnh: Đan Thanh.

Nhóm SUV cỡ A tại Việt Nam hiện có các đại diện nổi bật như Kia Sonet (489-519 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) cùng với mẫu xe thuần điện VinFast VF 5 (529 triệu đồng).

Trong khi đó, phân khúc SUV/crossover cỡ B/B+ tại Việt Nam chưa có mẫu xe nào sở hữu giá niêm yết dưới 500 triệu đồng như Geely Coolray 2026. Omoda C5 từng được ưu đãi về mức 499 triệu đồng, nhưng duy nhất Coolray là đại diện xe gầm cao cỡ B có giá niêm yết khởi điểm dưới 500 triệu đồng.

Giá bán này hẳn nhiên tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho Geely Coolray tại thị trường Việt Nam. Bản thân Coolray khi ra mắt lần đầu cũng đã là SUV cỡ B có giá bán cạnh tranh, nhưng vẫn tồn tại nhược điểm khi là bản cũ, đã lạc hậu so với Coolray ở các thị trường Đông Nam Á như Malaysia.

Bản tiền nhiệm của Geely Coolray không được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, dù sở hữu giá bán cạnh tranh và nhiều trang bị. Ảnh: Phúc Hậu.

Giờ đây khi đã nhận hàng loạt nâng cấp ở ngoại hình, nội thất và trang bị, đồng thời cũng trở thành SUV cỡ B rẻ nhất thị trường, Geely Coolray có thể sẽ là cái tên được chú ý nhiều hơn khi khách Việt có nhu cầu mua một mẫu xe đô thị gầm cao.

Mức giá 599 triệu đồng khá quen thuộc ở phân khúc SUV cỡ B cho phiên bản tiêu chuẩn của một mẫu xe, nhưng nay xuất hiện ở Geely Coolray bản cao cấp nhất, đi kèm gói trợ lái ADAS và những trang bị đáng chú ý như camera soi gầm, trần kính toàn cảnh.

Thậm chí với giá khởi điểm 499 triệu đồng ở phiên bản Executive, Geely Coolray cũng có thể "nhòm ngó" thị phần của các mẫu SUV cỡ A. Nhóm này đang bị áp đảo doanh số bởi VinFast VF 5, nhưng sự có mặt của Geely Coolray có thể tạo ra những xáo trộn thú vị.

Giá bán khởi điểm 499 triệu đồng đưa Geely Coolray vào cùng phân khúc SUV cỡ A. Ảnh: Đan Thanh.

Dù vậy, vẫn cần lưu ý rằng các hãng xe Trung Quốc luôn có rào cản không dễ vượt qua tại thị trường Việt Nam. Mức độ gắn bó có thể được đảm bảo khi Geely vẫn đang dưới quyền phân phối của Tasco Auto, nhưng chất lượng xe hay giá trị thương hiệu sẽ là yếu tố khiến nhiều khách Việt cân nhắc trước khi xuống tiền cho Coolray 2026.

Ngay chính việc Geely Coolray 2026 là bản nâng cấp, ra mắt sau màn chào sân không lâu kèm giá bán rẻ hơn thời điểm đầu trình làng thị trường Việt Nam cũng đã gây ra không ít tranh luận trong cộng đồng chủ xe.

Dù vậy nhìn chung, với giá bán khởi điểm 499 triệu đồng như hiện tại, Geely Coolray đang nổi lên như mẫu xe đáng cân nhắc cho khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ.