Geely Coolray giá từ 499 triệu, Okavango khởi điểm 739 triệu đồng

Các phiên bản nâng cấp Geely Coolray có giá bán dễ tiếp cận hơn, Geely Okavango cũng sở hữu giá bán cạnh tranh.

Geely Việt Nam vừa chính thức ra mắt bộ đôi SUV tại thị trường Việt Nam. Geely Coolray 2026 là bản nâng cấp của dòng xe đang bán tại Việt Nam, trong khi Geely Okavango là "tân binh" phân khúc SUV 7 chỗ.

Trong đợt facelift này, Geely Coolray có 3 phiên bản, giá bán lần lượt 499 triệu đồng cho bản Executive, 549 triệu đồng ở bản Premium và bản Flagship cao cấp nhất có giá 599 triệu đồng.

Hai phiên bản Executive và Premium của Geely Okavango có giá bán lần lượt 739 triệu và 799 triệu đồng.

Geely Coolray 2026 có sự thay đổi ở ngoại hình, chủ yếu tại khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng, kèm họa tiết ngang. Động cơ xe vẫn là loại tăng áp 1.5L, cho công suất tối đa 181 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Phân khúc SUV cỡ B của Geely Coolray hiện là một trong những điểm nóng của thị trường xe Việt với khoảng 20 đại diện cạnh tranh. VinFast VF 6 tạm thời đang là SUV cỡ B bán chạy nhất, trong khi nhóm xe xăng có sự cạnh tranh của loạt đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc gồm Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta và Kia Seltos.

Geely Okavango là tân binh của phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực, mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam hiện chứng kiến sự áp đảo từ Ford Everest. Các đối thủ khác của Geely Okavango gồm Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento...