Zeekr 9X - Rolls-Royce Cullinan Trung Quốc hầm hố nhờ gói độ Mansory

Zeekr 9X từng được Geely tự hào là kẻ thách thức Rolls-Royce Cullinan tại Trung Quốc. Và với gói độ Mansory, chiếc SUV đã trông hầm hố hơn bao giờ hết.

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, hãng độ Mansory đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên thực hiện bản độ trên một mẫu xe Trung Quốc. Mẫu xe được chọn là Zeekr 9X, chiếc SUV hybrid hạng sang được mệnh danh là "kẻ thách thức" Rolls-Royce Cullinan từ Geely.

Tuy nhiên, qua bàn tay của Mansory, sự thanh lịch nguyên bản đã được thay thế bằng một diện mạo cực đoan và hầm hố hơn bao giờ hết.

Mansory đã trang bị cho Zeekr 9X một gói độ thân rộng (wide-body) bằng sợi carbon. Phần đầu xe được làm mới hoàn toàn với lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ Cullinan, nắp ca-pô hầm hố và cản trước tích hợp đèn định vị ban ngày.

Zeekr 9X gói độ wide body từ Mansory. Ảnh: Mansory.

Thay đổi gây bất ngờ nằm ở hệ thống cửa sau được chuyển đổi thành dạng "suicide doors" (cửa mở ngược) giống hệt Rolls-Royce.

Zeekr 9X sử dụng bộ mâm đúc 24 inch sơn trắng, đi kèm vòm bánh xe mở rộng và các hốc hút gió carbon. Phía sau là bộ khuếch tán lớn cùng hệ thống ống xả 4 họng điều khiển bằng van để tạo ra âm thanh uy lực hơn.

Bên trong cabin, Mansory đã biến Zeekr 9X thành một phòng chờ hạng thương gia. Toàn bộ nội thất được bọc da trắng tinh khôi kết hợp với các chi tiết mạ vàng và Alcantara đen trên bảng táp-lô.

Hàng ghế thứ 3 đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho 2 ghế độc lập ở hàng thứ 2, tích hợp đầy đủ các chức năng sưởi, thông gió, massage và tủ lạnh ở bệ tì tay trung tâm. Táp-pi cửa có logo Mansory phát sáng cùng bản đồ các địa điểm toàn cầu gắn liền với thương hiệu Zeekr.

Mansory đã gỡ bỏ hàng ghế 3, biến không gian hàng 2 trở nên rộng rãi hơn. Ảnh: Mansory.

Dù can thiệp sâu vào thẩm mỹ, Mansory quyết định giữ nguyên hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) nguyên bản, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L turbo và 3 motor điện. Thực tế, với công suất 1.381 mã lực và mô-men xoắn 1.410 Nm, Zeekr 9X vốn dĩ đã không cần thêm bất kỳ sự tinh chỉnh nào về hiệu năng. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây.

Mẫu xe tiêu chuẩn có giá 455.900 NDT, tương đương 66.600 USD . Và với gói độ của Mansory, nhiều khả năng mẫu SUV Trung Quốc sẽ có giá bán tăng lên đáng kể.