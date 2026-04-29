Hãng xe điện bán hơn 42.000 xe, CEO 'đút túi' hơn 400 triệu USD

Hãng xe điện Rivian của Mỹ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, doanh số năm ngoái kém xa Ford hay General Motors nhưng vẫn chi đậm cho CEO.

Theo Carscoops, loạt CEO của Big Three ngành công nghiệp ôtô Mỹ như Jim Farley của Ford và Mary Barra của General Motors có thể thu hút sự chú ý nhờ mức thù lao khổng lồ trong năm ngoái, nhưng sẽ không thể nào sánh bằng người đứng đầu hãng xe điện Rivian.

Thông tin gần đây cho thấy nhà sáng lập kiêm CEO RJ Scaringe của Rivian đã được trả tổng cộng gần 403 triệu USD trong năm 2025. Con số này cao gấp nhiều lần thu nhập 27,5 triệu USD của Jim Farley hay 29,9 triệu USD mà Mary Barra nhận được trong cùng kỳ.

Đáng nói, Rivian chỉ bán được 42.247 xe điện tại Mỹ trong năm vừa rồi, còn doanh số Ford đạt 2,2 triệu xe, General Motors cũng bán được 2,85 triệu xe cho khách hàng trong nước.

Khoản thu nhập nói trên biến RJ Scaringe trở thành một trong những sếp hãng xe được trả thù lao cao nhất thế giới. Gói thu nhập hơn 400 triệu USD của CEO cũng cao gấp hàng nghìn lần khoản lương mà Rivian chi trả cho các công nhân vận hành dây chuyền sản xuất.

Chuyên trang Carscoops lưu ý khoản thu nhập này vẫn khá khiêm tốn so với gói chi trả cả nghìn tỷ USD mà CEO Elon Musk của Tesla có thể nhận trong thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, xấp xỉ 403 triệu USD thù lao cho năm 2025 vẫn là một con số khổng lồ khi so với mặt bằng chung.

Một trong những điểm gây sốc liên quan đến khoản thu nhập của CEO RJ Scaringe nằm ở tính thời điểm.

Rivian lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận lợi nhuận gộp dương nhờ cắt giảm chi phí và bắt đầu sản xuất SUV điện R2. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của hãng vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh hồi năm 2021, doanh số cũng sụt giảm đáng kể.

Chuyên trang Carscoops lưu ý RJ Scaringe không nhận toàn bộ gần 403 triệu USD bằng tiền mặt. Khoản thù lao này bao gồm 373,5 triệu USD quyền chọn cổ phiếu, 26,6 triệu USD thưởng cổ phiếu bên cạnh khoản lương khá “khiêm tốn” ở mức 1,12 triệu USD .

Hồi tháng 11/2025, Hội đồng quản trị của Rivian đã bỏ phiếu bãi bỏ cơ cấu thù lao dành cho CEO RJ Scaringe dựa trên hiệu suất vận hành, vốn sau này bị đánh giá là tham vọng thiếu thực tế.

Các điều khoản của thỏa thuận mới bao gồm mức lương dự kiến 2 triệu USD , vị này còn có thể thu về tổng cộng 4,6 tỷ USD thông qua các quyền chọn cổ phiếu nếu giá trị cổ phiếu Rivian tăng lên mức 140 USD trong 10 năm tiếp theo.

Hiện, giá cổ phiếu Rivian chủ yếu dao động dưới mức 20 USD tình trạng đã duy trì suốt 3 năm qua. Tại thời điểm niêm yết hồi năm 2021, giá cổ phiếu Rivian từng ở mức 130 USD .