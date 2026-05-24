Geely EX2 vừa ra mắt tại Việt Nam có bản mới, chạy hơn 450 km/lần sạc

So với mẫu xe hiện hành tại Việt Nam, Geely EX2 chạy xa hơn, với phạm vi hoạt động gần 460 km/lần sạc.

Dòng xe hatchback thuần điện cỡ nhỏ Geely EX2 sẽ chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp tại thị trường Trung Quốc vào ngày 28/5 tới.

Mẫu xe này nhận được một số tinh chỉnh nhẹ về ngoại thất cùng sự gia tăng đáng kể về phạm vi di chuyển lên mức tối đa 460 km.

Geely EX2 được ra mắt lần đầu vào năm 2024 dưới tên gọi Xingyuan thuộc thương hiệu con Geome của Geely, mẫu xe này sau đó đã được chuyển sang kinh doanh dưới danh nghĩa thương hiệu Galaxy.

Đây hiện là mẫu ôtô bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc với doanh số đạt kỷ lục 465.775 chiếc trong năm 2025 theo số liệu từ cơ quan theo dõi dữ liệu xe điện China EV DataTracker.

Về kích thước, mẫu hatchback này có chiều dài 4.135 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập đa liên kết phía sau

Thiết kế của Geely EX2 thế hệ mới tại Trung Quốc. Ảnh: CNC.

Phiên bản nâng cấp mới mang đến những thay đổi nhận diện với logo Galaxy thiết kế mới cùng tùy chọn ốp mâm khí động học Aero Hubcap. Nâng cấp cốt lõi nằm ở hệ thống pin LFP với hai tùy chọn dung lượng 35 kWh và 47 kWh, cho phép phương tiện đạt tầm vận hành lần lượt là 360 km và 460 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Tại Việt Nam, mẫu xe hiện hành có bộ pin dung lượng 44,1 kWh, cho quãng đường di chuyển 395 km/lần sạc.

Hệ truyền động của xe vẫn duy trì cấu hình dẫn động cầu sau với motor điện công suất 58 kW cho bản pin nhỏ và 85 kW cho bản pin lớn. Xe tích hợp sẵn công nghệ sạc nhanh tiêu chuẩn với khả năng nạp từ 30% lên 80% pin trong 21 phút.

Hệ thống làm mát bằng chất lỏng cho khối pin là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản của Geely EX2, tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trước các đối thủ cùng phân khúc như BYD Seagull hay Wuling Bingo vốn thường chỉ trang bị hệ thống làm mát bằng không khí cho các phiên bản giá rẻ.

Mẫu xe đang bán tại Việt Nam có giá dao động 459-499 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Giá bán của bản thế hệ mới chưa được công bố. Phiên bản hiện hành của EX2 đang có giá bán dao động từ 68.800 đến 87.800 NDT, tương đương khoảng 10.100- 12.900 USD .

Tại Việt Nam, xe được bán với giá dao động 459-499 triệu đồng, cạnh tranh trong nhóm hatchback với các đồng hương như BYD Dolphin, Atto 2 hay Wuling Bingo.