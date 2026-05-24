Xem trước Ram 1500 Rebel - ôtô con pickup cỡ lớn sắp bán tại Việt Nam

|
Thương hiệu Ram chính thức về "chung nhà" Thaco Auto và chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp của dòng bán tải Ram 1500 mới, bao gồm Ram 1500 Rebel và Ram 1500 RHO. Mẫu xe trong bài là Ram 1500 Rebel, được đăng ký như ôtô con pickup.
|
Chất cơ bắp của bán tải Ram 1500 Rebel thể hiện ngay từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn mang họa tiết tổ ong, kết hợp cản trước chắc chắn. Cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn thế hệ trước, tích hợp công nghệ tự động pha/cos. Các đường gân dập nổi trên nắp ca-pô cũng là chi tiết đáng chú ý.
|
Ram 1500 Rebel là đại diện hiếm hoi cho phân khúc bán tải full-size tại Việt Nam, sở hữu chiều dài tổng thể 5.903 mm và chiều rộng 2.062 mm - tức lớn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.
|
Mẫu bán tải Mỹ sử dụng mâm hợp kim kích thước 18 inch sơn đen thể thao, kết hợp lốp đa địa hình All-Terrain.
|
Khoang chứa đồ Ram Box bố trí 2 bên thùng Ram 1500 Rebel là độc quyền trong phân khúc, có trang bị sẵn đèn chiếu sáng và ổ cắm điện xoay chiều 115 V.
|
Đuôi xe đơn giản với cụm đèn hậu LED họa tiết chữ C, bộ tem Rebel thiết kế riêng và logo Ram dạng chữ cỡ lớn.
|
Cận cảnh thùng hàng của Ram 1500 Rebel có thể đóng mở điện.
|
Khoang lái của Ram 1500 Rebel mang lại cảm giác tương đồng các dòng SUV hạng sang cỡ lớn với không gian rộng rãi, khả năng cách âm, hệ thống công nghệ hiện đại.
|
Bộ ghế hàng trước cung cấp vị trí ngồi cao đặc trưng, sử dụng chất liệu da cao cấp, đi cùng tùy chọn phối đỏ thể thao. Ghế trước tích hợp chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và làm mát.
|
Hàng ghế sau có thể tăng độ ngả lưng chỉnh điện, bố trí một ô cửa nhỏ phía tựa lưng có thể đóng mở điện.
|
Chiếc bán tải Mỹ vận hành qua vô lăng D-cut thể thao bọc da, tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Nằm sau vô lăng là màn hình đa thông tin kích thước 12 inch, hiển thị logo Ram cùng các thông số vận hành, dẫn đường.
|
Cận cảnh bộ phím vật lý chọn số, gài cầu và các tính năng vận hành khác của Ram 1500 Rebel.
|
Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí Uconnect kích thước 14,5 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, có thể chia đôi màn hình, hiển thị đồng thời nhiều ứng dụng.
|
Hành khách ở ghế phụ có thêm một màn hình 10,25 inch, hỗ trợ giải trí đa phương tiện, theo dõi dẫn đường và quan sát hình ảnh từ hệ thống camera trên xe.
|
Xe cũng có hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa, nhiều cổng sạc, cổng kết nối thiết bị di động.
|
"Trái tim" của Ram 1500 Rebel là khối động cơ xăng 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo thế hệ mới, cho công suất tối đa 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Sức mạnh truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4x4.
|
Ram 1500 Rebel cũng được trang bị nhiều công nghệ trợ lái nâng cao như điều khiển hành trình thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, phanh an toàn chủ động, cảnh báo người lái mất tập trung, nhận diện biển báo giao thông... Xe có 6 túi khí.
|
Đáng chú ý, Ram 1500 sẽ được đăng ký như ôtô con pickup tại Việt Nam. Giá bán dòng bán tải Ram 1500 mới dự kiến được công bố chính thức vào ngày 30/5 tới đây. Bên cạnh phiên bản Ram 1500 Rebel, mẫu bán tải Mỹ còn có phiên bản 1500 RHO với hiệu suất cao hơn và nhiều trang bị hơn.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.