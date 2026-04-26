Bán tải Ram TRX có bản nhái - xe Trung Quốc giá chưa tới 4.000 USD

  • Chủ nhật, 26/4/2026 18:48 (GMT+7)
Mẫu xe golf Henan Seabiscuit trải qua cuộc đại tu ngoại hình, trông không khác bản sao thu nhỏ của bán tải Ram TRX.

Henan Seabiscuit 2025 là một sản phẩm xe điện do Trung Quốc thực hiện. Dù sở hữu ngoại hình như một bản sao thu nhỏ của bán tải Ram TRX, mẫu xe này được đăng ký dưới dạng xe golf, có thể lưu thông hợp pháp trên đường phố Mỹ.
Với kích thước nhỏ gọn hơn nhiều so với Ram TRX, mẫu "xe golf" này vẫn có phần đầu xe hầm hố, thân xe làm từ sợi thủy tinh, hốc bánh vuông vức. Đây là thành quả sau cuộc đại tu ngoại hình được chủ cũ thực hiện.
Các chi tiết ngoại thất như cụm đèn, nắp ca-pô mang nhiều nét tương đồng bán tải Ram TRX.
Phía sau xe là thùng hàng nhỏ, có cả khung bảo vệ và bậc bước lên xuống.
Thùng hàng được đánh giá không có vẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng của một chiếc xe golf.
Khoang lái rất cơ bản của mẫu xe golf "nhái" Ram TRX.
Với thiết kế 4 cửa, chiếc xe golf Henan Seabiscuit 2025 sở hữu khoang "cabin kép" với 2 hàng ghế.
Bản nhái của bán tải Ram TRX được trang bị motor điện 3 kW, dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa của xe khoảng 48,3 km/h, phạm vi hoạt động mỗi lần sạc khoảng hơn 48 km.
Chiếc xe được bán thành công ở giá 3.900 USD thông qua website Cars & Bids. Theo thông tin mô tả, chiếc xe đã đi được hơn 160 km, tình trạng hiện tại bao gồm sơn bong tróc và gỉ sét, ghế ngồi bị sờn, các tấm ốp cửa bị cong vênh, dây điện lỏng lẻo...

Phúc Hậu

Ảnh: Cars & Bids

