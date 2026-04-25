Peugeot cùng hãng ôtô Trung Quốc giới thiệu concept xe cánh chim

  • Thứ bảy, 25/4/2026 09:47 (GMT+7)
Không chỉ một, liên doanh giữa Peugeot và Dongfeng giới thiệu đến 3 concept xe điện độc đáo tại triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026.

Tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 (Trung Quốc), liên doanh Dongfeng Peugeot đã trở thành tâm điểm chú ý khi trình làng bộ 3 xe ý tưởng (concept) gồm Concept 6, Concept 8 và Polygon Concept. Đây không chỉ là những mẫu xe trưng bày mà còn là lời khẳng định về lộ trình công nghệ "Kakezan" mà hãng sẽ chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2027.

Điểm nhấn gây tò mò nhất chính là mẫu Polygon Concept, một chiếc xe nhỏ gọn dưới 4 mét với thiết kế cabin trong suốt và cửa mở kiểu cánh chim.

Peugeot anh 1Peugeot anh 2

Thiết kế độc đáo của mẫu concept Dongfeng-Peugeot Poligon. Ảnh: Dongfeng-Peugeot.

Chiếc xe này sở hữu hệ thống lái Hypersquare với hình dáng hình chữ nhật độc đáo, thay thế hoàn toàn vô lăng tròn truyền thống. Đi kèm với đó là công nghệ steer-by-wire (lái bằng dây), loại bỏ hoàn toàn kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh xe.

Hệ thống điện tử này cho phép xe tự động điều chỉnh tỷ số truyền dựa trên tốc độ, ở tốc độ thấp, người lái chỉ cần xoay tối đa 170 độ là có thể đánh hết lái mà không cần phải rời tay hay xoay nhiều vòng vô lăng.

Bên cạnh đó, Polygon Concept còn thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường với lốp xe và ghế ngồi được in 3D từ nhựa tái chế. Các bộ phận như đệm ghế hay bảng điều khiển có thể thay thế dễ dàng, cho phép chủ xe tùy biến màu sắc và hình dáng theo sở thích cá nhân.

Mọi thông tin lái xe giờ đây không còn nằm trên bảng đồng hồ truyền thống mà được chiếu trực tiếp lên kính chắn gió thông qua tấm nền Micro-LED, mang lại trải nghiệm mới cho người lái.

Song song với Polygon, bộ đôi Concept 6 và Concept 8 cũng thu hút không kém với ngôn ngữ thiết kế "sắc sảo" hơn. Concept 6 mang kiểu dáng shooting brake với lưới tản nhiệt khép kín và dải đèn LED "móng vuốt sư tử" nằm ngang.

Peugeot anh 3Peugeot anh 4

Concept 6 (trái) và Concept 8 (phải) cũng được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: CarnewsChina.

Trong khi đó, Concept 8 là một mẫu SUV cỡ lớn, được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng mới (flagship) của Peugeot trong phân khúc xe năng lượng mới. Cả 2 mẫu ôtô này đều được trang bị hệ thống lái bằng dây và các chế độ lái cá nhân hóa, chuẩn bị cho kỷ nguyên xe điện thông minh sắp tới.

09:17 24/4/2026

Đan Thanh

theo CarnewsChina

