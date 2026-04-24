Mercedes-Benz GLC thuần điện xuất điện, chạy hơn 700 km/lần sạc

Chiếc SUV ăn khách - Mercedes-Benz GLC - bản chạy điện đã được ra mắt, với thiết kế ấn tượng và hàng loạt công nghệ hiện đại.

Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu GLC L EV hoàn toàn mới vào cuối tháng 4. Đây là mẫu SUV điện được kéo dài trục cơ sở, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân tại Trung Quốc.

So với phiên bản quốc tế, GLC thuần điện có trục cơ sở dài hơn 55 mm, đạt mức 3.027 mm. Tổng chiều dài của xe được nâng lên mốc 4.949 mm, giúp mở rộng không gian để chân hàng ghế 2.

Nhìn từ bên ngoài, có thể thấy kiểu thiết kế của mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ phong cách của thương hiệu ngôi sao 3 cánh năm 1900. Họa tiết ngôi sao 3 cánh cách điệu ở khu vực đèn chiếu sáng chính, đèn hậu tạo các giác tương lai.

Thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz GLC L EV. Ảnh: Ifeng.

Vì là xe điện, bên dưới nắp ca pô là một khoang chứa đồ (front trunk) nhỏ, dung tích 128 lít. Bên trong khoang lái, Mercedes-Benz GLC L EV được trang bị một cụm siêu màn hình 39,1 inch với màn trung tâm 14,4 inch, nối liền với màn hình dành cho người ngồi ghế phụ 12,3 inch.

Hệ màn hình này sử dụng chip Snapdragon 8295 và tích hợp trợ lý ảo mới mang tên "Xiao Ben" (Tiểu Ben), hỗ trợ cập nhật qua mạng (OTA). Xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Burmester và cửa số toàn cảnh thông minh với 9 chế độ điều khiển trong suốt.

Xe được trang bị motor điện kép với tổng công suất 416 mã lực, mô men xoắn cực đại 800 Nm. Bộ pin 89 kWh dưới sàn xe cho chiếc SUV điện di chuyển khoảng 700 km/lần sạc.

Nội thất của mẫu xe với cụm màn hình khổng lồ. Ảnh: Ifeng.

Dù sở hữu những chi tiết "hợp ý" người dùng tại đất nước tỷ dân, Mercedes-Benz GLC L EV vẫn đang đối mặt với áp lực lớn tại Trung Quốc, nơi các thương hiệu xe sang nội địa đang ngày càng lấn lướt các hãng xe truyền thống.

Sau khi mẫu CLA L EV ra mắt trước đó không đạt doanh số như kỳ vọng, GLC L EV được xem là "quân bài" quan trọng để Mercedes lấy lại thị phần trong phân khúc xe điện hạng sang.