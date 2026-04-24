Ôtô phương Tây bị gọi là 'xe cho người già'?

Đang có những thay đổi trong thị hiếu chọn xe tại thị trường Trung Quốc, nơi các hãng sản xuất ôtô phương Tây không còn đại diện cho sự chất lượng và hiện đại.

Theo InsideEVs, ôtô châu Âu, đặc biệt các thương hiệu Đức, từng được xem là biểu tượng của sự chất lượng tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên mọi thứ đang thay đổi khi các nhà sản xuất ôtô phương Tây giờ đây không còn giữ được danh tiếng như trước đây.

Tại Trung Quốc, nhóm khách hàng trẻ tuổi, vốn từng dành sự quan tâm khá lớn cho các hãng xe Đức, giờ đây bắt đầu xem những thương hiệu ôtô tầm trung của phương Tây là "xe cho người già".

Đây là cách mà CEO Volkswagen Trung Quốc Robert Cisek mô tả về quan điểm của khách hàng quốc gia tỷ dân ở thời điểm hiện tịa.

Giới trẻ khi tìm mua xe điện mới không còn quan tâm các dòng xe của BMW hay Buick, thay vào đó mong muốn các mẫu xe hiện đại, tràn ngập công nghệ. Đây là điều mà các hãng truyền thống phương Tây khó lòng đáp ứng kịp thời.

Hầu hết hãng ôtô phương Tây vẫn đang khá hài lòng với doanh số tại Trung Quốc cho đến những năm gần đây. Điều này cho phép họ duy trì hoạt động với quãng thời gian trung bình 5 năm cho vòng đời của một dòng xe điển hình, với những thay đổi tối thiểu ở từng phiên bản nâng cấp.

Sự đổi mới hẳn nhiên vẫn có, nhưng không diễn ra quá nhanh. Điều này hình thành đặc trưng về sự ổn định của các hãng ôtô phương Tây, trong khi các thương hiệu nội địa Trung Quốc luôn sẵn sàng cho những cú bứt phá để vượt qua các hãng xe tên tuổi lâu đời.

Hãng tin Reuters đã có những mô tả về sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng Trung Quốc. Theo đó, Volkswagen tham dự triển lãm ôtô Trung Quốc đầu tiên tại Thượng Hải vào năm 1985 và ngay lập tức tạo ra được những ấn tượng về chất lượng sản phẩm.

"Chúng tôi được đón tiếp bởi một đám đông khổng lồ. Số lượng tờ rơi nhanh chóng cạn kiệt", CEO Volkswagen Trung Quốc tại thời điểm đó là Carl Han đã viết trong hồi ký.

Từng là cái tên thống trị mảng sản xuất ôtô động cơ đốt trong, các hãng phương Tây như Volkswagen đang nhận ra bản thân phải chạy đua để bắt kịp trong một thị trường đặc thù, nơi cứ mỗi 4 chiếc xe mới ra mắt thì có hơn một là xe thuần điện.

Các tên tuổi địa phương như BYD, Geely và Xiaomi đã nhanh chóng "giành" lấy những khách hàng mà trước đây sẽ ưu tiên lựa chọn các thương hiệu Đức hoặc Mỹ.

Volkswagen và Buick, đều từng là những tên tuổi lớn tại Trung Quốc khoảng một thập kỷ trước, lại đang phải gánh chịu tổn thất ở thị trường tỷ dân. Doanh số của Buick tại Trung Quốc đã giảm hơn một nửa kể từ năm 2017. Volkswagen cũng chứng kiến mức sụt giảm gần 27% trong cùng khoảng thời gian.

Những ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc đã giúp những thương hiệu nội địa nhanh chóng chinh phục các phân khúc xe giá rẻ và phổ thông, đặc biệt với các dòng xe điện có giá chỉ khoảng 8.000 USD .

Tuy nhiên, cuộc chiến về giá không phải là cuộc chiến duy nhất đang diễn ra tại Trung Quốc. Các thương hiệu đang bắt đầu chuyển hướng, từ việc chỉ tập trung kéo giá bán về mức rẻ nhất sang tìm cách mang lại giá trị sử dụng tốt nhất trên giá thành, chủ yếu bằng cách nhồi nhét công nghệ mới nhất để giúp ôtô trông không khác gì một chiếc điện thoại thông minh.

Điều này không chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông. Chính những hãng xe Trung Quốc đang nhắm đến đối đầu trực diện các thương hiệu cao cấp của châu Âu.

Khi triển lãm Ôtô Bắc Kinh khai mạc trong tuần này, Trung Quốc đang tận dụng cơ hội để thực sự đối đầu trực diện với BMW, Mercedes-Benz và Porsche trong một màn phô diễn về công nghệ và cấu trúc hoàn thiện cao cấp - những thứ từng được xem là độc tôn của người Đức.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý các nhà sản xuất Trung Quốc đang dần mở rộng tầm ảnh hưởng ra phạm vi toàn cầu. Điều đó có thể báo hiệu rắc rối cho các nhà sản xuất ôtô truyền thống, đặc biệt với những bên tin rằng cách tiếp cận "giá trị cao hơn sản lượng" vẫn sẽ có lợi cho mình. BYD từng dự đoán một nửa doanh số sẽ đến từ các thị trường ngoài Trung Quốc.

Mỹ vào lúc này vẫn đang được "cách ly" khỏi làn sóng xe điện Trung Quốc. Tuy nhiên, khi mà các nước láng giềng ở phía Bắc và phía Nam đang chào đón làn sóng ôtô điện từ quốc gia tỷ dân, xứ cờ hoa đang bắt đầu cảm thấy những áp lực không nhỏ.