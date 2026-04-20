Xe điện Toyota gây sốt tại Trung Quốc vì giá rẻ

Sedan điện Toyota bZ7 thu hút sự quan tâm lớn tại thị trường Trung Quốc nhờ giá bán rẻ.

Theo Carscoops, sedan điện Toyota bZ7 dành riêng cho thị trường Trung Quốc vừa ra mắt đã nhanh chóng thu về 3.100 đơn đặt hàng trong giờ đầu tiên mở bán.

Tại thị trường Trung Quốc, Toyota bZ7 là mẫu xe điện chủ lực của hãng xe Nhật Bản, được giới thiệu thông qua liên doanh GAC-Toyota. Xe có kích thước lớn, tích hợp nhiều công nghệ thông minh, giá bán khởi điểm 147.800 NDT ( 21.500 USD ) và cao nhất 199.800 NDT (khoảng 29.000 USD ).

Toyota bZ7 có chiều dài tổng thể 5.130 mm và chiều dài trục cơ sở ở mức 3.020 mm. Kích thước này đưa Toyota bZ7 trở thành mẫu xe lớn hơn Model S, nhưng giá bán lại rẻ hơn so với Tesla Model 3 - vốn có giá khởi điểm 236.500 NDT (khoảng 34.500 USD ) tại thị trường Trung Quốc.

Toyota bZ7 chỉ có công suất tối đa 278 mã lực, nhưng điểm nhấn đến từ gói pin LFP dung lượng 71 kWh hoặc 88 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa đến 710 km, công bố theo chu trình CLTC. Tính năng sạc nhanh cho phép bổ sung 300 km phạm vi di chuyển với 10 phút cắm sạc.

Các trang bị đáng chú ý của xe bao gồm ghế phụ không trọng lực tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch cùng với màn hình nhỏ hơn đặt sau vô lăng và một HUD hỗ trợ hiển thị các thông tin cho người lái.

Hệ thống thông tin giải trí của Toyota bZ7 sử dụng hệ điều hành HarmonyOS do Huawei phát triển.

Gói công nghệ trợ lái nâng cao gồm cụm LiDAR trên nóc, 5 radar sóng mm, 11 camera độ phân giải cao cùng với 10 radar siêu âm.