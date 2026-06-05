Xe máy điện Yamaha Neo's giảm giá hơn chục triệu đồng

Mẫu xe máy điện Yamaha ra mắt bản mới tại Việt Nam với giá bán giảm đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Yamaha Việt Nam vừa thông báo áp dụng giá bán mới dành cho xe máy điện Yamaha Neo's tại thị trường Việt Nam.

Ở bản 2026, Yamaha Neo's hiện có giá 36,9 triệu đồng, giảm đáng kể từ mức xấp xỉ 49 triệu đồng trước đó. Yamaha Neo's cũng ra mắt các tùy chọn màu mới, gồm Xám, Đỏ-Xám, Hồng-Xám, Trắng-Xám và Đen-Xám.

Trong nhóm các thương hiệu Nhật Bản, Yamaha Neo's là sản phẩm xe máy điện đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam. Khung xe kiểu Underbone được phát triển đặc biệt riêng cho xe máy điện.

Yamaha Neo's sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.875 x 695 x 1.120 mm, chiều dài cơ sở 1.305 mm. Chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 795 mm, khoảng sáng gầm xe 148 mm. Mẫu xe máy điện của Yamaha khi lắp pin nặng 98 kg, nhìn chung khá dễ dàng vận hành cho đa dạng nhóm khách hàng.

Ở phiên bản 2026, Yamaha Neo's vẫn sử dụng động cơ điện YIPU thế hệ 2, công suất danh định 2 kW và công suất tối đa có thể đạt được là 2,3 kW - tương đương 3,08 mã lực.

Gói pin 51,1 V - 23,2 Ah trên Yamaha Neo's cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 60 km/lần sạc đầy. Người dùng cũng có thể lắp thêm pin phụ để cải thiện phạm vi hoạt động cho xe. Yamaha cho biết pin Neo's cần khoảng 9 giờ để sạc đầy.

Một số trang bị đáng chú ý trên xe máy điện Yamaha Neo's còn bao gồm khóa thông minh smartkey, màn hình LCD hỗ trợ kết nối ứng dụng Y-Connect, cổng sạc điện thoại, cốp dưới yên dung tích 27 lít.

Trên thực tế, khách Việt quan tâm Yamaha Neo's đã có thể mua mẫu xe máy này với giá bán khoảng 35-36 triệu đồng tại đại lý từ cách đây vài tháng. Dù giá bán khi đó là khá hấp dẫn, giá niêm yết chính hãng của xe vẫn ở mức 49 triệu đồng, dẫn đến phí lăn bánh cao hơn.

Khi giá xe được hãng điều chỉnh về 36,9 triệu đồng như hiện tại, cả lệ phí trước bạ lẫn phí cấp biển số đều giảm xuống, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu Yamaha Neo's.

Hiện, Yamaha Neo's vẫn đang là xe máy điện duy nhất của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Yamaha cũng có một số mẫu xe tay ga trang bị động cơ Blue Core Hybrid, gồm Grande và Gear 125 vừa ra mắt.