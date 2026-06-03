Xe máy điện đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng xe xăng?

Bên cạnh các chính sách hạn chế xe xăng, bản thân thị trường xe điện đang dần trở nên hấp dẫn hơn với khách Việt nhờ giá bán cạnh tranh, tính năng đổi pin tiện lợi.

Trong tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, UBND TP Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng đi vào vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm từ 1/7.

Thay vào đó, thành phố chuyển sang hình thức khuyến khích hạn chế hoạt động, đồng thời bổ sung nhiều quy định kiểm soát ôtô, xe tải và phương tiện vận tải trong khu vực thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực lõi trung tâm thuộc phường Hoàn Kiếm.

Trước thông tin này, không ít ý kiến băn khoăn liệu khi các quy định hạn chế xe máy xăng có dấu hiệu "mềm" đi, xe máy điện có còn đủ hấp dẫn trong mắt người dùng Việt?

Xe máy điện vẫn được khuyến khích

Trước tiên cần phải lưu ý rằng trong tờ trình mới nhất, UBND TP Hà Nội đã đề xuất bỏ quy định cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên vẫn khuyến khích hạn chế hoạt động và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Như vậy, xe máy điện về cơ bản vẫn nằm trong diện được khuyến khích sử dụng như phương án thay thế cho các dòng xe máy chạy xăng truyền thống.

Bên cạnh những chính sách khuyến khích chuyển đổi điện hóa được xem là động lực không nhỏ cho tăng trưởng, nhiều dòng xe máy điện tại Việt Nam cũng đang được triển khai ưu đãi để tăng khả năng cạnh tranh trước nhóm xe xăng vốn đã quen thuộc với khách hàng trong nước.

Nhiều hãng tăng ưu đãi cho xe máy điện tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Chẳng hạn, Honda ICON e: khi chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 4/2025 từng có giá khởi điểm 26,9 triệu đồng chưa bao gồm pin. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá bán sau ưu đãi của mẫu xe máy điện này chỉ khởi điểm 15,52 triệu đồng. Ở giá này, khách hàng vẫn cần chi thêm tiền cho gói thuê pin.

Nhóm xe máy điện VinFast được hãng triển khai ưu đãi dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hỗ trợ thẳng giá xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ hay ưu đãi qua chương trình thu xăng đổi điện. Dòng xe máy điện cắm sạc của VinFast đang được sạc miễn phí tại hệ thống V-GREEN, các mẫu xe đổi pin cũng được miễn phí có giới hạn số lần đổi pin.

Xe máy điện Yamaha Neo's đang được giảm trung bình 10-15 triệu đồng tại đại lý, có thể đưa giá bán thực tế về mức 34 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy điện đầu tiên của Yamaha và cho đến lúc này vẫn đang là xe máy điện duy nhất của hãng tại Việt Nam.

Xe máy điện đã đủ sức cạnh tranh sòng phẳng?

Dù với bất kỳ mục tiêu nào, những chương trình ưu đãi mà các hãng tung ra đang giúp chi phí sở hữu, thậm chí cả chi phí sử dụng của xe máy điện tại Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều khi đặt cạnh xe máy xăng.

Khi rào cản chi phí dần hạ xuống, xe máy điện cũng trở nên hấp dẫn hơn với khách Việt. Điều này thể hiện qua việc thị trường xe 2 bánh chạy điện Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới, đường phố cũng dần quen thuộc hơn với sự hiện diện của những chiếc xe máy điện, bên cạnh nhóm xe máy chạy xăng.

VinFast Vero X và Dat Bike ERA E1 là những lựa chọn xe máy điện trong tầm giá 30-40 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Ở khoảng giá 30-40 triệu đồng, bên cạnh các lựa chọn xe tay ga quen thuộc như Honda Vision hay Yamaha Janus, khách Việt hiện có thể tiếp cận nhiều mẫu xe máy điện của các tên tuổi uy tín, chẳng hạn VinFast Vero X (34,9 triệu đồng), VinFast Viper (từ 39,9 triệu đồng), Dat Bike ERA E1 (32,9 triệu đồng), Yadea Velax H Plus (38,99 triệu đồng)...

Nhóm xe máy điện, xe đạp điện học sinh ở tầm giá 10-15 triệu đồng nay cũng có sự hiện diện của những tên tuổi uy tín, chẳng hạn Honda ICON e: (giá khuyến mại từ 15,5 triệu đồng), Yadea iCute (15,49 triệu đồng) hay VinFast Amio (13,9 triệu đồng).

Nếu ưa thích kiểu dáng thể thao tương tự Honda Vario hay Yamaha Freego, khách Việt cũng có thể lựa chọn các mẫu xe máy điện như VinFast Viper, Yadea Velax U và Dat Bike Quantum S. Nhìn chung, mẫu mã và kiểu dáng xe máy điện tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ giai đoạn gần đây, mang lại tính đa dạng đáng kể cho nhóm phương tiện 2 bánh chạy điện này.

Thị trường Việt Nam không thiếu lựa chọn xe máy điện kiểu dáng thể thao. Ảnh: Phúc Hậu.

Không chỉ đa dạng về giá bán và mẫu mã, xe máy điện ở Việt Nam còn đang có thể rút ngắn đáng kể mức độ tiện dụng so với xe máy xăng. Trước đây, việc sạc điện mất hàng giờ đồng hồ từng được xem là điểm nghẽn lớn, ngăn người dùng chuyển đổi từ xăng sang điện.

Tuy nhiên trong khoảng một năm trở lại đây, xe máy điện pin tháo rời với tính năng đổi pin tại trạm ngày càng trở nên phổ biến. VinFast có Viper, Feliz II, Neo 2026 thì Honda sở hữu CUV e:, bên cạnh Yamaha Neo's là những lựa chọn xe máy điện đổi pin mà khách Việt có thể lựa chọn.

Yadea gần đây công bố hợp tác với VGX để cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp pin hoán đổi thông minh dành cho các dòng xe máy điện Yadea. Hệ thống sẽ được kết nối với mạng lưới trạm đổi pin dùng chung do VGX phát triển trên phạm vi toàn quốc, mở ra cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện đổi pin thương hiệu Yadea tại Việt Nam.

Tính năng hoán đổi pin giúp xe máy điện cải thiện tính cạnh tranh. Ảnh: Đan Thanh.

Trước đó, Selex Motors cho biết đã hoàn thiện 118 trạm đổi pin trên toàn quốc và vẫn đang tiếp tục phát triển tại nhiều tỉnh thành. VinFast từng đặt mục tiêu hoàn thiện 45.000 trạm đổi pin cho xe máy điện trên toàn quốc trong quý I/2026 - một phần của quy hoạch mạng lưới gồm 150.000 trạm tại Việt Nam trong tương lai.

Một khi mạng lưới tủ đổi pin hoàn thiện và đi vào hoạt động ổn định, người dùng xe máy điện Việt Nam có thể chỉ mất chưa đến 5 phút cho một lần hoán đổi pin tại trạm. So với việc đổ xăng, đây là khoảng thời gian tương đương, giúp xe máy điện tăng tính cạnh tranh trước xe máy chạy xăng về mức độ tiện dụng.

Nhìn chung, những chính sách hạn chế xe xăng, khuyến khích xe điện có thể là một phần nguyên nhân giúp Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên với sự phát triển mạnh mẽ gần đây, bản thân xe máy điện đang trở nên dễ mua, dễ sử dụng hơn và cũng đa dạng hơn trong mắt khách Việt, từ đó tăng khả năng cạnh tranh sòng phẳng với xe xăng trên thị trường.