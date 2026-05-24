Lần đầu Honda mở chương trình thu cũ đổi mới

  • Chủ nhật, 24/5/2026 16:34 (GMT+7)
Chương trình thu cũ đổi mới lần đầu được Honda Việt Nam tổ chức, áp dụng với cả xe số, xe ga và xe điện.

Chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới lần đầu được Honda Việt Nam tổ chức trong ngày 24/5 đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều khách hàng.
Bất chấp thời tiết nắng nóng, một lượng lớn khách hàng vẫn ghé qua khu vực tổ chức sự kiện. Khu vực trung tâm sự kiện luôn trong tình trạng đông đúc, bên ngoài vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ.
Khách hàng mang xe máy cũ của bất kỳ thương hiệu nào đến sự kiện sẽ được đội ngũ kỹ thuật Honda định giá dựa trên đời xe, tình trạng xe và mặt bằng thị trường. Nếu có nhu cầu đổi xe mới ngay tại sự kiện, bên cạnh giá thu xe cũ, khách hàng còn được hỗ trợ 1-3 triệu đồng tùy dòng xe muốn mua là xe số, xe máy điện hay xe tay ga.
Đội ngũ kỹ thuật viên cho biết mức giá thu lại xe cũ có sự đa dạng bởi còn biến động theo nhiều yếu tố như đời xe, dòng xe, tình trạng hiện tại. Honda hỗ trợ định giá xe cũ ngay tại sự kiện theo yêu cầu, dù khách hàng có mong muốn đổi ngay sang xe mới hay không.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Trần Thị Kim Giàu (TP.HCM) cho biết vừa "chốt" thu cũ chiếc Honda Vision đời 2017 với giá 14 triệu đồng. Chị dự kiến đổi sang Honda Vision đời 2026, do đó được hưởng thêm ưu đãi 3 triệu đồng theo chương trình của hãng.
Theo chia sẻ từ Honda Việt Nam, chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới trong sáng ngày 24/5 đã ghi nhận một số trường hợp xe cũ được định giá khá cao, chẳng hạn một chiếc Honda Future 2024 được định giá 24 triệu đồng, hay một chiếc Honda Air Blade 2020 được kỹ thuật viên định giá mua lại ở mức 27,5 triệu đồng.
Honda cho biết chương trình Thu xe cũ - Đổi xe mới sẽ được triển khai liên tục tại hệ thống đại lý. Tuy nhiên, khoản ưu đãi 1-3 triệu đồng chỉ áp dụng riêng trong sự kiện ngày 24/5.

Phúc Hậu

thu cũ đổi mới Honda thu xe cũ Honda xe tay ga xe máy điện

