Mua xe máy điện đổi pin - chọn VinFast Feliz II hay Honda CUV e:

Đều là xe máy điện đổi pin, VinFast Feliz II và Honda CUV e: có sự khác biệt lớn về ngoại hình, vận hành và cả giá bán.

Lúc này, VinFast đang là hãng xe máy thuần điện bán tốt nhất thị trường Việt. Trước sức ép điện hóa, các hãng xe truyền thống như Honda, Yamaha cũng phải có động thái tham gia và cho đến hiện tại, gần như chỉ Honda là thương hiệu truyền thống có thể trở thành đối trọng đủ lớn với VinFast trên thị trường.

Ở mảng xe máy điện đổi pin đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ, cả Honda lẫn VinFast đều có những sản phẩm đáng chú ý của riêng mình.

Honda CUV e: ban đầu ra mắt thị trường Việt dưới dạng cho thuê, vừa bổ sung tùy chọn mua đứt với giá khởi điểm gần 44,2 triệu đồng.

Về phần mình, VinFast ra mắt loạt xe máy điện đổi pin mới, trong đó Feliz II ở giá khởi điểm 24,9 triệu đồng gây chú ý với ngoại hình tương đồng dòng xe hiện hữu, sự khác biệt chỉ nằm ở khu vực chứa pin nằm dưới yên xe.

Thiết kế - khác biệt từ Honda CUV e:

Về ngoại hình, VinFast Feliz II sở hữu thiết kế khá tương đồng các mẫu xe máy tay ga đang có mặt tại Việt Nam và không khác gì dòng Feliz hiện hữu. Yếm xe rộng, kéo dài từ đầu xe đến sàn để chân cũng là khu vực đặt logo thương hiệu, đèn xi-nhan.

Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED projector bố trí trên đầu xe. Đây là thiết kế quen thuộc, tương đồng nhiều mẫu xe tay ga phổ thông tại thị trường Việt.

VinFast Feliz II (ảnh dưới) sở hữu thiết kế quen thuộc, khác với sự phá cách trên Honda CUV e: (ảnh trên). Ảnh: Phúc Hậu.

Honda CUV e: lại là mẫu xe máy điện sở hữu thiết kế có phần "tương lai" hơn. Đầu xe trơn nhẵn, cụm đèn pha và đèn định vị ban ngày, đèn báo rẽ đều đưa về phần yếm xe phía trước, Honda CUV e: mang lại cảm giác là một mẫu xe điện nhiều hơn so với đối thủ Việt.

Cùng là đèn chiếu sáng chính dạng LED nhưng ở Honda CUV e:, hình dáng cụm đèn cũng đặc biệt hơn, trở thành đặc trưng dễ nhận biết cho mẫu xe máy điện Honda. Cụm đèn hậu cũng là điểm khác biệt đáng kể về ngoại hình giữa 2 mẫu xe máy điện đổi pin.

Về kích thước, các thông số dài x rộng x cao của VinFast Feliz II lần lượt 1.920 x 694 x 1.140 mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 134 mm. Ở Honda CUV e:, các kích thước trên tương ứng lần lượt 1.796 x 680 x 1.085 mm.

Honda CUV e: (ảnh trái) mang lại tư thế ngồi thoải mái, còn Feliz II (ảnh phải) có phần thể thao hơn. Ảnh: Phúc Hậu.

Như vậy, mẫu xe máy điện của Honda có phần gọn gàng hơn về kích thước tổng thể. Chiều cao yên xe 742 mm cũng giúp Honda CUV e: tỏ ra dễ sử dụng hơn, nhưng chiều cao yên 780 mm ở VinFast Feliz II bù lại mang lại dáng ngồi thể thao cho người điều khiển.

Đuôi xe vuốt cao, mâm xe 14 inch cũng là một trong những đặc điểm khiến Feliz II ngả nhiều về nhóm khách hàng nam giới hơn. Khi lắp đủ 2 pin, VinFast Feliz II nặng 123 kg, còn Honda CUV e: nặng 118 kg khi đã có 2 gói pin HMPP trong cốp.

Hoán đổi pin - chờ thêm hạ tầng của Honda

Với dòng xe máy điện pin tháo rời có thể hoán đổi như Honda CUV e: và VinFast Feliz II, hạ tầng trạm đổi pin nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng.

Lúc này, Honda chưa bắt đầu triển khai tủ đổi pin trên quy mô lớn tại Việt Nam. Ở chiều hướng ngược lại, VinFast đã lắp đặt xong hàng chục nghìn tủ đổi pin tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước, sẵn sàng phục vụ khách hàng sử dụng các mẫu xe máy điện đổi pin như Evo, Feliz II và Viper.

Hệ thống tủ đổi pin của Honda và VinFast sẽ đóng vai trò quan trọng trên thị trường xe máy điện Việt trong thời gian tới. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Như vậy, VinFast tạm thời "dẫn trước" đối thủ Nhật Bản ở mảng hạ tầng đổi pin. Tương tự mạng lưới trạm sạc công cộng, việc chú trọng tăng mạnh số lượng tủ đổi pin có thể giúp VinFast nhanh chóng thâu tóm thị phần ở mảng xe máy điện đổi pin tại Việt Nam.

Quay trở lại với 2 mẫu xe máy điện hoán đổi pin, cả VinFast Feliz II lẫn Honda CUV e: đều có thể mang theo tối đa 2 gói pin trong khay đặt dưới yên xe.

Mỗi gói pin HMPP của Honda có dung lượng 1,3 kWh, nặng khoảng 10 kg. Gói pin của VinFast Feliz II có dung lượng 1,5 kWh, nặng khoảng 12 kg. Dù trải nghiệm tháo lắp nhìn chung khá dễ dàng, khối lượng trên 10 kg của các gói pin này có thể là thách thức dành cho nhóm khách hàng nữ giới.

Cả VinFast Feliz II và Honda CUV e: đều cho phép khách hàng sạc lại pin, bên cạnh hỗ trợ hoán đổi pin tại các trạm công cộng. Tuy nhiên, người dùng Feliz II phải cắm sạc trực tiếp vào xe, còn 2 gói pin HMPP của CUV e: cần được tháo rời, nạp lại năng lượng qua các dock sạc tại nhà.

VinFast Feliz II mất khoảng 4,5 giờ để sạc lại 0-100% dung lượng pin, còn pin của Honda CUV e: cần khoảng 6 giờ.

Không gian chứa đồ dưới yên xe khá hạn chế ở cả Honda CUV e: (ảnh trái) và VinFast Feliz II (ảnh phải). Ảnh: Phúc Hậu.

Do đều bố trí pin dưới yên xe, không gian chứa đồ hạn chế trở thành điểm chung tiếp theo của Honda CUV e: và VinFast Feliz II. Khi lắp đủ 2 pin, người dùng 2 mẫu xe máy điện này chỉ có thể đựng thêm các đồ dùng cá nhân nhỏ gọn như áo mưa, bao tay, nón vải, mắt kính...

Vận hành - CUV e: mạnh hơn, Feliz II chạy xa hơn

VinFast Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub ở bánh sau, cho công suất tối đa 3 kW, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Motor điện của Honda CUV e: có công suất tối đa đạt 6 kW, tốc độ tối đa 80 km/h.

VinFast Feliz II có khối lượng trội hơn nhưng dáng xe cao và bánh xe kích thước 14 inch khá lớn, trong khi Honda CUV e: nhẹ và thấp hơn lại đi kèm mâm xe kích thước 12 inch. Sự đối nghịch này về lý thuyết sẽ bù trừ cho nhau, giúp cả 2 xe có thể vận hành đầm chắc, tăng mức độ an toàn cho người dùng trong các tình huống tăng tốc, vào cua.

Hệ thống phanh tái sinh vừa giúp hỗ trợ rút ngắn hành trình phanh, giảm hao mòn má phanh vừa giúp xe tiết kiệm một phần năng lượng tiêu hao trong quá trình sử dụng.

Honda CUV e: (ảnh trái) nhỉnh hơn VinFast Feliz II (ảnh phải) về sức mạnh động cơ. Ảnh: Phúc Hậu.

Honda CUV e: có thêm tính năng ngắt motor điện khi bóp phanh. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lùi trên mẫu xe máy điện Honda cũng giúp ích nhiều cho người dùng nữ giới.

Honda cho biết với 2 gói pin đầy, CUV e: vận hành trên quãng đường tối đa 73 km. Về mặt này, mẫu xe máy điện Honda tỏ ra thua thiệt đáng kể so với đối thủ, nhất là khi mạng lưới tủ đổi pin đến lúc này vẫn chưa được Honda phát triển ở quy mô tương đương VinFast.

VinFast công bố phạm vi hoạt động của Feliz II khi lắp một pin là khoảng 82 km/lần sạc. Khi lắp đủ 2 pin, tầm hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km.

Các thông số quan trọng như tốc độ di chuyển, phạm vi hoạt động hay dung lượng pin hiện tại được hiển thị cho người dùng Honda CUV e: qua một màn hình TFT kích thước 7 inch. Trên VinFast Feliz II, các thông số này hiển thị qua mặt đồng hồ điện tử màu với thiết kế truyền thống.

Màn hình trang bị cho Honda CUV e: (ảnh trái) to và hỗ trợ nhiều chức năng. Mặt đồng hồ của VinFast Feliz II (ảnh phải) dễ theo dõi. Ảnh: Phúc Hậu.

Do có khả năng kết nối với thiết bị di động qua ứng dụng Roadsync Duo, Honda CUV e: cho phép người dùng điều chỉnh phát nhạc, hiển thị bản đồ ngay trên màn hình TFT.

Chọn xe nào?

Với giá bán gần 44,2 triệu đồng chưa bao gồm pin, Honda CUV e: dường như không phải là lựa chọn quá hấp dẫn khi đặt cạnh mức giá khởi điểm 24,9 triệu đồng của VinFast Feliz II.

VinFast Feliz II cũng nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới tủ đổi pin rộng lớn, đối nghịch với tình hình hiện tại của Honda CUV e: khi khách hàng chỉ có duy nhất phương án sạc tại nhà.

Honda CUV e: (ảnh phải) có giá đắt hơn VinFast Feliz II (ảnh trái). Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Dù vậy, thương hiệu Honda ở Việt Nam từ lâu đã gắn liền với những mẫu xe 2 bánh chạy xăng lăn bánh trên đường. Giá trị thương hiệu, niềm tin của người dùng vào chất lượng xe Nhật có thể là nền tảng để Honda CUV e: chinh phục khách hàng, dù vẫn cần cải thiện thêm về cơ sở hạ tầng đổi pin.

Và như đã đề cập phía trên, VinFast Feliz II phù hợp hơn cho khách hàng nam giới bởi dáng xe cao và khá thể thao. Honda CUV e: gọn gàng và thời trang, sẽ trở thành mẫu xe lý tưởng cho khách hàng nữ giới.

Điểm chung của Honda CUV e: và VinFast Feliz II là tính năng hoán đổi pin, cho phép ngay lập tức có được gói pin đầy mà không cần chờ sạc. Một khi mạng lưới tủ đổi pin phát triển đến mức hoàn thiện, xe máy điện đổi pin sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách tiện lợi với xe máy chạy xăng.