Xe máy điện Nhật Bản, Việt Nam đua ưu đãi

VinFast, Dat Bike hay Honda, Yamaha đều đang triển khai loạt ưu đãi cho dải sản phẩm xe máy điện trong quý II.

Từ quý II, thị trường xe máy điện Việt đã trở nên ngày càng sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới và hàng loạt chương trình khuyến mại. Từ các đại diện Nhật Bản đến những thương hiệu nội địa Việt, cái tên nào cũng đang được hưởng những chương trình kích cầu.

Loạt ưu đãi giá từ VinFast

VinFast là thương hiệu "mạnh tay" nhất trong cuộc đua giảm giá xe máy điện. Toàn bộ dải sản phẩm của hãng xe nội địa Việt đều đang được hưởng ưu đãi giá đến hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Khách hàng khi mua xe máy điện từ VinFast đang được giảm 6% giá trị xe nhờ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", đồng thời hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Nếu mang xe máy xăng đến đại lý để tham gia chương trình "thu xăng đổi điện", khách hàng được ưu đãi thêm 5% giá trị xe.

Ngoài ra, khách hàng cũng được miễn phí sạc, đổi pin tại các trạm sạc, trụ đổi pin toàn quốc. Nhờ đó, giá bán của các mẫu xe của VinFast được giảm đi đáng kể.

Feliz II được hưởng loạt chương trình ưu đãi, từ giảm tiền mặt đến hỗ trợ phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Ví dụ với Feliz II (giá niêm yết 24,9-30,5 triệu đồng), sau khi cộng gộp các chương trình khuyến mại, giá lăn bánh của chiếc xe máy điện này được đưa về mức chỉ 21,6 triệu đồng.

Ba sản phẩm mới nhất của VinFast là Viper, Feliz II và Flaz Max cũng đang được hưởng ưu đãi tương tự. Trong số này, Viper đang được bán với giá 39,9 triệu chưa kèm pin, nâng lên thành 45,5 triệu đồng khi mua kèm pin. Mẫu xe máy điện học sinh Flazz Max dự kiến có giá khoảng 14,99 triệu đồng.

Mua Dat Bike ERA được tặng phụ kiện

ERA là mẫu xe điện mới nhất được Dat Bike giới thiệu với người dùng Việt. Xe được mở bán với 2 phiên bản là E2 và E1, giá dao động 29,9 - 33,9 triệu đồng. Tại các đại lý của Dat Bike, mẫu xe đang được mở bán và tặng kèm quà tặng.

Ví dụ tại một số đại lý khu vực TP.HCM, những khách hàng tiên phong mua Dat Bike ERA được tặng kèm nón bảo hiểm hay phiếu bảo dưỡng.

Khách mua Dat Bike ERA được tặng kèm nón bảo hiểm, phiếu bảo dưỡng. Ảnh: Phúc Hậu.

Dat Bike ERA được trang bị động cơ Side Motor phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, sản sinh công suất 5 kW, tương đương 6,7 mã lực. Bộ pin dưới sàn xe cho phép tân binh của Dat Bike di chuyển khoảng 200 km/lần sạc.

Yamaha miễn phí đổi pin, giảm sâu tại đại lý

Từ cuối tháng 3, Yamaha đã triển khai chương trình tặng thẻ thành viên cho người mua xe máy điện Neo's. Chương trình được triển khai trong giai đoạn tháng 4/2026-3/2027, dành riêng cho người mua Yamaha Neo's tại khu vực TP.HCM.

Chủ xe được tặng thẻ thành viên được đổi pin xe điện miễn phí tại các đại lý, giới hạn trong danh sách đi kèm. Người dùng cũng có thể mang xe đến đại lý Yamaha Town và mượn một viên pin từ đại lý và cần hoàn trả viên pin trong vòng 5 ngày.

Trong trường hợp đang di chuyển và hết pin, Yamaha cùng bên thứ 3 cung cấp dịch vụ cho mượn, đổi pin và giao pin tận nơi miễn phí (phạm vi 20 km tính từ công viên Hoàng Văn Thụ).

Khách mua Yamaha Neo's được tặng "thẻ thành viên xe điện". Ảnh: Yamaha.

Chương trình cũng đi kèm dịch vụ cứu hộ, vá lốp và vận chuyển xe điện miễn phí 24/7 thông qua bên thứ 3. Chủ xe được sử dụng tất cả dịch vụ miễn phí tối đa 5 lần/tháng, tương đương tổng 60 lần/năm.

Hiện mẫu xe có mức giá niêm yết khoảng 49 triệu đồng. Tuy nhiên tại đại lý, mẫu xe máy điện thường xuyên được hưởng ưu đãi tiền mặt dao động 10-15 triệu đồng. Thậm chí tại một số đại lý, Yamaha Neo's được giảm đến 17,2 triệu, đưa giá bán về mức 31,8 triệu đồng.

Honda Icon e: giảm còn 15 triệu

Honda tiếp tục triển khai ưu đãi mới cho mẫu Icon e:, đưa giá bán của chiếc xe máy điện về mốc khoảng 15,5 triệu đồng. Trước đó, xe được niêm yết với giá 26,9 triệu đồng. Từ sau Tết Nguyên Đán, xe được giảm 5 triệu xuống mức 21,9 triệu đồng.

Honda trang bị cho ICON e: một motor điện 1,5 kW tích hợp ở bánh sau, có thể sản sinh công suất tối đa 2,43 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm và đạt tốc độ tối đa 49 km/h.

Ở lần giảm giá này, cả 3 phiên bản của Honda Icon e: đều được giảm về mức giá thấp chưa từng có.

Giá bán mới của Honda Icon e: chỉ khoảng 15,5 triệu đồng sau ưu đãi. Ảnh: Đan Thanh.

Trong đó, bản Cao cấp giảm từ 20,52 xuống còn 15,52 triệu, bản Đặc biệt giá còn 15,71 triệu và bản Thể thao được bán với mức giá mới là 15,9 triệu đồng. Giá bán trên chưa bao gồm pin.

Có thể thấy làn sóng ưu đãi dồn dập đang biến thị trường xe máy điện Việt Nam thành một cuộc chiến giành thị phần khốc liệt hơn bao giờ hết. Trước sức ép từ hệ sinh thái trạm sạc phủ rộng từ VinFast và chính sách ưu đãi "mạnh tay" của các thương hiệu, người dùng Việt đang là bên hưởng lợi lớn nhất, khi rào cản chi phí sở hữu một chiếc xe điện đã được hạ xuống mức tối đa.