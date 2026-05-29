Chiếc xe xuất hiện trong MV của Sơn Tùng M-TP có gì đặc biệt?

Mẫu xe xuất hiện trong MV của Sơn Tùng M-TP từng là trung tâm của truyền thông quốc tế khi xuất hiện trong series phim đình đám Back to the Future.

Tối ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV Come My Way kết hợp cùng rapper Tyga. Trong MV, nhiều hình ảnh biểu tượng văn hóa Việt Nam xuất hiện như Chim Lạc, trâu ngọc hay họa tiết rồng thời Lý...

Mẫu xe đặc biệt xuất hiện cùng Tyga và Sơn Tùng M-TP cũng được nhiều người chú ý vì thiết kế độc đáo. Đó chính là chiếc Delorean DMC-12, một mẫu xe thể thao được thiết kế bởi Giorgetto Giugiaro. Ông là chủ sáng lập studio Italdesign Giugiaro, team phác thảo các mẫu xe, bản concept đầu tiên của VinFast.

Delorean DMC - 12 được sản xuất năm 1981 bởi DeLorean Motor. Chủ của thương hiệu này khi đó là ông John DeLorean - cựu giám đốc điều hành của General Motors.

Cho đến khi chính thức khai tử do hãng xe phá sản vào năm 1983, DeLorean đã mở bán khoảng 9.000 chiếc DMC-12. Đây cũng là mẫu xe từng thu hút truyền thông toàn cầu khi xuất hiện trong series phim Back to the Future.

Delorean DMC-12 xuất hiện trong MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP và Tyga. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Nhìn về thiết kế, có thể thấy chiếc xe mang phong cách tương lai khi sở hữu cửa cánh chim (gull-wing doors) độc đáo. Toàn bộ thân xe được làm từ thép không gỉ nguyên bản.

Bên dưới nắp ca pô của DMC-12 là động cơ V6 2.85L được phát triển bởi liên minh Peugeot - Renault - Volvo, sản sinh công suất đến 130 hoặc 145 mã lực, đi cùng hộp sàn 5 cấp hoặc tự động 3 cấp tùy phiên bản. Khối động cơ cho phép chiếc xe có thể đạt tốc độ khoảng 141 km/h trong cự ly ngắn, một con số ấn tượng với xe thể thao khi đó.

Thời điểm mở bán, chiếc xe được định giá khoảng 25.000 USD . Tuy nhiên với độ hiếm hiện tại, mỗi chiếc DMC-12 có thể được bán ở các phiên đấu giá, thị trường xe cũ khoảng 40.000- 120.000 USD tùy tình trạng xe.