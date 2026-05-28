Đằng sau thiết kế 'xấu lạ' của siêu xe điện Ferrari Luce

Thiết kế của siêu xe điện Ferrari Luce gây ra nhiều tranh cãi. Ferrari dường như có một kế hoạch cụ thể dành cho mẫu xe điện đầu tiên.

Theo Car News China, Trung Quốc đang được cho là thị trường quan trọng hàng đầu của siêu xe điện Ferrari Luce.

Mẫu liftback chạy điện này vừa ra mắt vào ngày 25/5 tại Rome (Italy), sở hữu thiết lập 4 cửa, 5 chỗ ngồi kèm giá bán 550.000 EUR (khoảng 640.000 USD ).

Ferrari Luce được phát triển dựa trên đóng góp ý kiến từ cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive, sở hữu công suất đầu ra hơn 1.000 mã lực từ 4 motor điện, có thể chạy tối đa 310 km/h, quãng đường di chuyển hơn 500 km/lần sạc.

Thiết kế gây tranh cãi

Ngay khi ra mắt chính thức, siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ngay lập tức trở thành nguồn cơn cho những cuộc tranh cãi. Nhiều người nhận xét Ferrari Luce sở hữu ngoại hình không tương xứng với thương hiệu siêu xe Italy đeo logo ngựa chồm.

Các thuộc thảo luận trên Internet tại châu Âu thậm chí so sánh ngoại hình Ferrari Luce với những mẫu xe điện bình dân, chẳng hạn Nissan Leaf hay Fiat Multipla.

Đáp trả những bình luận đó, ông Enrico Galliera - Giám đốc Marketing và thương mại của Ferrari - nhấn mạnh đối tượng chính của hãng siêu xe thể thao Italy khi cho ra mắt Luce là những khách hàng đã sở hữu xe điện. Đây là yếu tố khiến Luce khác biệt trong danh mục sản phẩm của Ferrari, bởi không chỉ nhắm đến nhóm khách hàng trung thành mà còn cả những người giàu đã quen dùng ôtô thuần điện.

Theo Car News China, đây là sự chuyển dịch đáng kể ở thương hiệu xe thể thao hạng sang - nơi doanh số vốn phụ thuộc nhiều vào lòng trung thành. Trong năm vừa rồi, Ferrari đã cho xuất xưởng 13.640 xe, và 81% trong số này đang thuộc về những chủ sở hữu hiện tại.

Do vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là Ferrari sẽ tìm đâu ra những khách hàng giàu có đã quen với việc sử dụng ôtô thuần điện?

Trung Quốc - “chiến trường” chính của Ferrari Luce

Theo Car News China, Trung Quốc dường như sẽ là “chiến trường” chính mà Ferrari muốn Luce phải cạnh tranh.

Hãng siêu xe thể thao Italy từng không giấu giếm kỳ vọng rằng mẫu xe điện đầu tiên sẽ giúp giành lại thị phần đã mất tại Trung Quốc, nơi các dòng xe động cơ đốt trong của hãng phải đối mặt với nhiều quy định khắt khe, thuế quan cao và cả thời gian đăng ký xe kéo dài.

Ferrari cho biết chỉ phân bổ 10% sản lượng cho thị trường Trung Quốc, nhưng doanh số tại quốc gia tỷ dân vẫn liên tục sụt giảm trong vài năm gần đây.

Hồi năm 2022, Ferrari bán được khoảng 1.500 xe cho khách hàng Trung Quốc, đóng góp 11,7% tổng doanh số toàn cầu. Đến năm 2025, doanh số ở quốc gia tỷ dân giảm xuống còn khoảng 900 xe, tương đương khoảng 6,9% tổng lượng tiêu thụ toàn cầu mà Ferrari có được.

Không những vậy, các dòng siêu xe động cơ đốt trong của Ferrari khi vào Trung Quốc còn phải chịu những khoản thuế đáng kể, bao gồm thuế nhập khẩu 15%, thuế tiêu thụ đặc biệt 40%, thuế siêu sang 10% cùng với 10% lệ phí trước bạ.

Ở chiều hướng ngược lại, xe điện lại được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt, lại còn có thể được cấp biển số gần như lập tức tại các thành phố lớn.

Chuyên trang Car News China lưu ý nhu cầu sở hữu ôtô như biểu tượng địa vị vẫn có tại thị trường xe lớn nhất thế giới, nhưng các biểu tượng này cũng cần phù hợp với môi trường xung quanh.

Chẳng hạn ở Thượng Hải, một chiếc xe điện yên tĩnh và đậm chất công nghệ giờ đây mang lại cảm giác sử dụng tự nhiên hơn so với một chiếc siêu xe động cơ V12 ồn ào, thu hút sự chú ý khi chạy trên đường.

Nhiều thương hiệu Trung Quốc đang tung ra các mẫu xe điện siêu sang trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng ở phân khúc ngách này.

Maextro với sự hậu thuẫn từ Huawei đã trình làng S800, giá bán cao nhất hơn 1 triệu NDT (khoảng 150.000 USD ) nhưng có thể tăng gấp đôi nếu được bán bên ngoài Trung Quốc.

Riêng trong tháng 4, Maextro S800 bán được 1.147 xe cho khách hàng Trung Quốc, tăng 46,5% và giúp thương hiệu này vượt qua Porsche cùng nhiều đối thủ khác ở phân khúc hạng sang.

Hướng đi khác biệt của Ferrari

Dù làn sóng “chê bai” Ferrari Luce tại Trung Quốc diễn ra còn mạnh hơn so với châu Âu, Ferrari vẫn được đánh giá đang làm khá tốt công việc của mình.

Không giống nỗ lực điện hóa của các hãng xe lâu đời khác, Ferrari không cố gắng cho ra lò một mẫu xe điện dựa trên công nghệ của các dòng xe động cơ đốt trong hiện hữu. Ferrari xây dựng Luce từ con số không, loại bỏ hoàn toàn mối liên hệ với di sản cũ.

Theo Car News China, chiến lược này tỏ ra phù hợp với thị trường Trung Quốc, nơi di sản lâu đời đôi khi bị xem là gánh nặng.

Tập đoàn Volkswagen mất khoảng 5 năm sụt giảm doanh số để nhận ra và phát triển một thương hiệu AUDI hoàn toàn mới, với các mẫu xe không đeo logo 4 vòng tròn quen thuộc. Mẫu xe đầu tiên AUDI E5 được sản xuất gần như bởi SAIC, trong liên doanh hình thành giữa nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này với Volkswagen và được mô tả là “sự kết hợp giữa thiết kế Đức với công nghệ xe điện tiên tiến của Trung Quốc”.

“Vấn đề là chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà cách tiếp cận hoài cổ là rất cao. Mọi người đều đang nhìn về quá khứ, không phải tương lai”, Giám đốc thiết kế Flavio Manzoni của Ferrari cho biết trong một cuộc phỏng vấn với sau khi Luce ra mắt.

Vị này cho biết trong quá trình phát triển thông thường của một mẫu xe Ferrari trang bị động cơ đốt trong, mục tiêu chính là tạo ra downforce đủ lớn. Tuy nhiên với xe điện, nhiệm vụ chính lại là giảm hệ số cản gió.

“Các thông số là hoàn toàn khác nhau. Xe điện phải giống như một dạng vật thể đặc, rất thuần khiết. Phần thân bên gần như liên tục, gần như phẳng. Ngay cả các bánh xe cũng phải phẳng”, Flavio Manzoni giải thích.

Cựu chủ tịch Ferrari Luca di Montezemolo trong một cuộc phỏng vấn từng bày tỏ sự không hài lòng của bản thân với thiết kế xuất hiện trên xe điện Luce. Khi được hỏi về chiếc Ferrari Luce vừa ra mắt, ông cho rằng ít nhất Trung Quốc sẽ không sao chép thiết kế mẫu xe này.

Chuyên trang Car News China kết luận dù định hướng thực sự của Ferrari có ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là thị trường Trung Quốc sẽ đón nhận mẫu siêu xe điện nào ở mức độ nào. Với những diễn biến hiện tại, nhóm khách hàng giàu có ở Trung Quốc sẽ quyết định số phận của Luce, không phải những chủ sở hữu hiện tại của siêu xe Ferrari.