Trong bối cảnh nhiều hãng siêu xe vẫn hoài nghi về tương lai của EV, Ferrari chuẩn bị bước vào kỷ nguyên xe điện với Ferrari Luce.

Ferrari chính thức bước vào kỷ nguyên thuần điện với "siêu xe" Ferrari Luce hoàn toàn mới - một chiếc EV hiệu năng cao được xem là bước đi táo bạo nhất của thương hiệu Italy trong nhiều thập kỷ, giữa lúc không ít đối thủ đang chững lại với chiến lược điện hóa.

Ferrari Luce - Mẫu xe đi ngược xu hướng điện hóa hiệu năng cao

Với tên gọi "Luce" có nghĩa là "ánh sáng" trong tiếng Italy, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Ferrari sở hữu cấu hình sedan 4 cửa, tốc độ tối đa lên tới 310 km/h và giá bán vượt mốc 500.000 Euro ( 582.000 USD ). Xe đã chính thức được trình làng tại Rome trong tháng 5/2026, trước khi bàn giao cho khách hàng từ tháng 10 năm nay.

Ferrari Luce có ngoại hình khác biệt đáng kể so với các mẫu Ferrari truyền thống. Đáng chú ý, dự án còn có sự tham gia của studio LoveFrom do cựu Giám đốc Thiết kế Apple là Jony Ive sáng lập.

Sự xuất hiện của Ferrari Luce diễn ra trong bối cảnh thị trường xe thể thao thuần điện đang đối mặt nhiều hoài nghi. Chính Ferrari được cho là đã trì hoãn mẫu EV thứ 2 đến ít nhất năm 2028 vì nhu cầu yếu. Trong khi đó, đối thủ đồng hương Lamborghini cũng hủy kế hoạch ra mắt siêu xe điện vào năm 2030 do thiếu sự quan tâm từ khách hàng.

Dù vậy, Ferrari vẫn quyết định đặt cược lớn vào điện hóa dưới thời CEO Benedetto Vigna. Hãng đã đầu tư mạnh cho công nghệ EV, bao gồm cả khu phức hợp e-building mới tại đại bản doanh lịch sử ở Maranello.

Giám đốc Điều hành của công ty tư vấn Grant Thornton Stax Phil Dunne nhận định rằng đây là "một canh bạc đầy rủi ro", nhưng đồng thời cho rằng Ferrari đang làm điều đúng đắn khi chọn cách dẫn đầu xu hướng thay vì chờ đợi thị trường ổn định.

Ferrari Luce phải đối mặt với nhiều thách thức lớn

Một trong những thách thức lớn nhất với Ferrari là giữ được bản sắc thương hiệu khi chuyển sang công nghệ hoàn toàn mới. Với các hãng xe hiệu năng cao lâu đời, pin điện vẫn là trở ngại lớn vì trọng lượng nặng, khả năng duy trì hiệu suất liên tục còn hạn chế và đặc biệt là thiếu đi cảm xúc cơ học đặc trưng của động cơ xăng.

Tuy nhiên, Ferrari đã giới thiệu hàng loạt công nghệ để chiếc xe vẫn mang đậm "chất Ferrari" nhất có thể.

Khi hé lộ công nghệ của Ferrari Luce vào tháng 10/2025, thương hiệu cho biết xe sẽ sử dụng hệ thống âm thanh đặc biệt nhằm khuếch đại rung động từ hệ truyền động điện để tạo nên "âm thanh Ferrari điện", thay vì giả lập tiếng động cơ truyền thống.

Theo ông Phil Dunne, 3 yếu tố luôn gắn liền với Ferrari là ngoại hình, âm thanh và cảm giác lái. Khi chuyển sang EV, hãng phải tái tạo toàn bộ những trải nghiệm này theo một cách khác biệt nhưng vẫn đủ sức thuyết phục khách hàng.

Chuyên gia Felipe Munoz của Car Industry Analysis cho rằng Ferrari không kỳ vọng Luce sẽ trở thành mẫu xe bán chạy. Thay vào đó, đây là một tuyên ngôn chiến lược trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ ở phân khúc EV hiệu năng cao.

Ông Munoz nhận định rằng có thể hiện tại thế giới chưa thực sự cần một siêu xe điện, nhưng điện hóa là xu hướng dài hạn và Ferrari buộc phải hành động. Hãng xe Italy cần tự định nghĩa khái niệm "xe điện hạng sang hiệu năng cao" trước khi bị các đối thủ khác vượt lên.

Kỳ vọng của Ferrari trong kỷ nguyên điện hóa

Ferrari cũng đã giảm đáng kể tham vọng điện hóa so với trước đây. Hãng kỳ vọng xe thuần điện chỉ chiếm khoảng 20% danh mục sản phẩm vào năm 2030, thấp hơn nhiều so với mục tiêu cũ là 40%. Song song với EV, Ferrari vẫn tiếp tục phát triển các mẫu hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Tuy nhiên, Luce được kỳ vọng sẽ giúp Ferrari tiếp cận thế hệ khách hàng trẻ giàu có, nhóm cởi mở hơn với xe điện. Ngoài ra, giá nhiên liệu tăng cao do xung đột Trung Đông cũng khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn ở phân khúc siêu sang.

CEO Benedetto Vigna cho biết phản hồi ban đầu từ khách hàng dành cho Luce là "rất tích cực", và Ferrari đã mở đặt trước từ tháng 3/2026. Dẫu vậy, ngay cả Ferrari cũng hiểu rằng mẫu EV đầu tiên của hãng sẽ gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Ferrari Luce chắc chắn sẽ không phù hợp với toàn bộ Ferrarista, nhưng vẫn sẽ có một nhóm người thực sự muốn sở hữu một chiếc Ferrari thuần điện trong bộ sưu tập của mình. Theo một số nguồn tin, đã có khách hàng tại Việt Nam "quan tâm" mẫu EV hiệu năng cao này.