'Siêu xe' điện Ferrari Luce chính thức ra mắt, mạnh 1.050 mã lực

Ferrari bước vào kỷ nguyên xe điện với mẫu Ferrari Luce - chiếc EV đầu tiên của thương hiệu với sức mạnh 1.050 mã lực.

Ferrari chính thức trình làng mẫu xe điện đầu tiên mang tên Ferrari Luce. Đây không đơn thuần là một chiếc "Ferrari thuần điện", chiếc xe được mô tả là một hướng đi hoàn toàn mới, kết hợp hiệu năng đặc trưng của thương hiệu ngựa chồm với công nghệ điện hóa tiên tiến và không gian sử dụng rộng rãi chưa từng có trong lịch sử hãng xe Italy.

Ferrari Luce không chỉ là một chiếc "Ferrari thuần điện"

Ferrari Luce là sản phẩm quan trọng trong chiến lược đa năng lượng công bố từ năm 2022. Điện hóa chỉ là một phương án để mở rộng khả năng thiết kế, hiệu suất vận hành và trải nghiệm lái, chứ không thay thế hoàn toàn động cơ đốt trong truyền thống.

Trái ngược với những dự đoán, Ferrari Luce mang thiết kế không giống với bất kỳ một mẫu Ferrari thương mại nào từ trước đến nay. Có thể nói, mẫu EV này sở hữu kiểu dáng sedan với cấu hình liftback.

Về thiết kế, Ferrari Luce là sản phẩm hợp tác với LoveFrom, studio thiết kế do Jony Ive và Marc Newson dẫn dắt. Xe sở hữu kiểu dáng khí động học tối giản với phần kính bao quanh thân xe theo phong cách "nhà kính" liền mạch. Đèn trước và sau được tích hợp chìm vào thân xe nhằm giữ bề mặt thiết kế tối giản nhất có thể.

Luce cũng là chiếc Ferrari đầu tiên có cấu hình 5 chỗ ngồi cùng 4 cửa, nhờ việc loại bỏ trục truyền động và hộp số kiểu truyền thống. Không gian nội thất được tối ưu mạnh cho sự rộng rãi nhưng vẫn mang phong cách thể thao đặc trưng của Ferrari. Xe sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như nhôm tái chế anod hóa, kính bo viền Gorilla và da thật.

Nội thất của Ferrari Luce được chấp bút bởi LoveFrom, studio thiết kế do Jony Ive và Marc Newson dẫn dắt. Tương tự Purosangue, xe được trang bị 2 cửa sau mở ngược.

Nội thất được trang bị hệ thống âm thanh 21 loa công suất 3.000 W, màn hình kỹ thuật số do Samsung Display phát triển cùng nhiều nút bấm cơ học truyền thống nhằm duy trì cảm giác tương tác vật lý đặc trưng của Ferrari.

Ferrari Luce là mẫu xe có hệ số cản gió thấp nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe đường phố của hãng. Xe sử dụng nhiều công nghệ khí động học như lưới tản nhiệt điều chỉnh tự động và hệ thống nâng hạ gầm thích ứng nhằm tối ưu hiệu suất cũng như phạm vi hoạt động.

Ferrari Luce sở hữu khả năng vận hành "đậm chất Ferrari"

Mẫu xe này được phát triển trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới với cấu hình 4 động cơ điện độc lập, mỗi bánh xe sử dụng một động cơ riêng. Tổng công suất đạt 1.050 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây, 0-200 km/h trong 6,8 giây và tốc độ tối đa vượt 310 km/h. Ferrari cho biết xe có thể di chuyển hơn 530 km sau mỗi lần sạc đầy nhờ bộ pin 122 kWh sử dụng kiến trúc điện 800 V và hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 350 kW.

Ferrari Luce được trang bị 4 động cơ điện độc lập, cho ra công suất tối đa 1.050 mã lực. Mẫu xe điện này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,5 giây và tốc độ tối đa 310 km/h.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Ferrari Luce nằm ở hệ thống điều khiển động học cực kỳ phức tạp. Mỗi bánh xe đều có khả năng kiểm soát mô-men xoắn, góc đánh lái và chuyển động theo phương thẳng đứng một cách độc lập. Điều này cho phép hệ thống torque vectoring hoạt động chính xác hơn rất nhiều, giúp chiếc xe vừa ổn định ở tốc độ cao vừa linh hoạt khi vào cua.

Ferrari cũng phát triển một cơ chế giả lập cảm giác tăng tốc đặc trưng của xe thể thao động cơ đốt trong. Thay vì dồn toàn bộ mô-men xoắn tức thời như nhiều mẫu EV khác, người lái có thể sử dụng lẫy chuyển số bên phải để tăng lực kéo theo từng cấp độ, tạo cảm giác quen thuộc. Lẫy bên trái được dùng để tăng khả năng tái tạo năng lượng và mô phỏng lực hãm động cơ.

Hãng trang bị hệ thống tạo âm thanh độc quyền sử dụng cảm biến đo rung động từ các bộ phận truyền động để tạo nên âm thanh chân thật, thay vì giả lập bằng loa. "Lẫy chuyển số" dùng để tăng cấp độ lực kéo hoặc khả năng tái tạo năng lượng.

Âm thanh cũng là yếu tố Ferrari đặc biệt chú trọng trên Luce. Hãng trang bị hệ thống tạo âm thanh độc quyền sử dụng cảm biến đo rung động từ các bộ phận truyền động để tạo nên âm thanh chân thật, thay vì giả lập bằng loa. Âm thanh sẽ thay đổi tùy chế độ lái và thao tác của người điều khiển, đồng thời được phát cả ra bên ngoài xe.

Dù sở hữu khối pin lớn, Ferrari vẫn kiểm soát trọng lượng xe ở mức 2.260 kg nhờ cấu trúc thân vỏ bằng nhôm tối ưu cao. Hãng cho biết việc sử dụng nhôm tái chế giúp giảm khoảng 70% lượng khí thải CO₂ trong quá trình sản xuất so với vật liệu truyền thống.

Với Ferrari Luce, thương hiệu cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong kỷ nguyên điện hóa. Mức giá của mẫu siêu xe này vẫn chưa được công bố, nhưng có thể vượt mức 500.000 Euro ( 582.000 USD ).

Với Ferrari Luce, thương hiệu không chỉ bước vào kỷ nguyên xe điện mà còn muốn tái định nghĩa khái niệm "xe điện hiệu năng cao", tập trung vào cảm xúc lái, âm thanh, độ chính xác và trải nghiệm tương tác - những yếu tố vốn làm nên bản sắc của thương hiệu.