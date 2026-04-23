Siêu xe điện Ferrari Luce có giá 'trên trời'

Ferrari Luce được cho là có giá khởi điểm tới 645.000 USD, vượt xa Rolls-Royce Spectre và trở thành một trong những xe điện đắt đỏ nhất thị trường.

Ferrari đang đặt cược lớn với mẫu xe thuần điện đầu tiên mang tên Ferrari Luce, ra mắt trong bối cảnh thị trường EV tại Mỹ có dấu hiệu chững lại, trong khi các đối thủ Trung Quốc tung ra nhiều sản phẩm có sức mạnh siêu xe nhưng giá bán thấp hơn đáng kể.

Giá khởi điểm của Ferrari Luce tại châu Âu có thể vào khoảng 645.000 USD , khiến chiếc xe điện này trở thành sản phẩm đắt thứ nhì của thương hiệu chỉ sau hypercar Ferrari F80 trong danh mục xe sản xuất hàng loạt.

Theo các nguồn tin chưa được xác nhận, giá khởi điểm của Ferrari Luce tại châu Âu có thể vào khoảng 550.000 Euro ( 645.000 USD ). Để so sánh, mẫu SUV Ferrari Purosangue hiện có giá từ khoảng 400.000 Euro ( 468.000 USD ), dù nhu cầu cao khiến nhiều xe đã qua sử dụng bị đẩy giá lên hơn 600.000 Euro (hơn 700.000 USD ).

Mức giá cuối cùng của Ferrari Luce vẫn chưa được chốt và có thể dao động khoảng 10% quanh mốc 550.000 Euro. Nếu điều này trở thành hiện thực, Luce sẽ đắt hơn cả các mẫu như Ferrari 12Cilindri hay Ferrari 849 Testarossa, và chỉ đứng sau hypercar Ferrari F80 trong danh mục xe sản xuất hàng loạt.

Mức giá "trên trời" này có thể hạn chế sức hút của Ferrari Luce, đặc biệt khi khách hàng truyền thống của thương hiệu vốn quen với những khối động cơ đốt trong đầy cảm xúc, thay vì bộ pin nặng nề và motor điện. Trong bối cảnh một chiếc Ferrari Purosangue vừa mạnh mẽ vừa thực dụng lại có giá thấp hơn, không ít khách hàng có thể vẫn bị hấp dẫn bởi sức hút của động cơ xăng truyền thống.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Luce sẽ đắt hơn cả các mẫu như Ferrari 12Cilindri hay Ferrari 849 Testarossa, và chỉ đứng sau hypercar Ferrari F80 trong danh mục xe sản xuất hàng loạt.

Với tệp khách hàng trung thành vốn không quá nhạy cảm về giá, Ferrari có thể vẫn tìm được người mua cho Luce. Nếu mức giá dự kiến được giữ nguyên, mẫu xe này sẽ trở thành một trong những mẫu xe điện đắt nhất thị trường, vượt xa Porsche Taycan, Cayenne Electric hay Macan Electric, và thậm chí cao hơn đáng kể so với mẫu coupe siêu sang Rolls-Royce Spectre, vốn có giá khởi điểm dưới 400.000 USD tại Mỹ.