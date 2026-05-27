Siêu xe điện Ferrari Luce đã gặp nhiều phản ứng trái chiều khi ra mắt, đồng thời giá cổ phiếu của Ferrari cũng giảm mạnh cho thấy thị trường không quá kỳ vọng vào mẫu EV này.

Cổ phiếu của Ferrari đã lao dốc mạnh sau khi mẫu xe điện hoàn toàn mới Ferrari Luce nhận phản ứng lạnh nhạt từ giới đầu tư lẫn các chuyên gia ôtô, làm dấy lên tranh cãi về việc liệu thương hiệu ngựa chồm có còn giữ được bản sắc truyền thống hay không.

Ferrari Luce nhận "gạch đá", cổ phiếu rớt giá mạnh

Cổ phiếu Ferrari giảm 8,4% vào cuối phiên tại Milan, trong khi cổ phiếu niêm yết tại New York mất 5,1% tính đến 15h50 GMT ngày 26/5. Đợt bán tháo diễn ra ngay sau màn ra mắt của mẫu Luce, chiếc Ferrari thuần điện đầu tiên trong lịch sử hãng.

Ferrari đã tổ chức một sự kiện ra mắt hoành tráng tại Roma, đồng thời mời những tên tuổi lớn trong giới review xe cũng như công nghệ. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường và người hâm mộ dường như không đúng theo ý muốn của thương hiệu.

Tuy nhiên, diện mạo của Ferrari Luce lại trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe này không còn mang ADN thiết kế Ferrari. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Italy Matteo Salvini viết trên X: "Nó chẳng giống Ferrari chút nào. Đây được gọi là đổi mới sao? Không biết Enzo Ferrari sẽ nói gì nếu còn sống".

Ông Luca Cordero di Montezemolo, người từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại Ferrari trong hơn 20 năm trước khi rời đi vào năm 2014, cũng bày tỏ quan điểm gay gắt khi cho rằng Luce là sự phản bội lịch sử thương hiệu. Phát biểu bên lề một hội nghị kinh doanh tại Rome, ông nói: “Tôi hy vọng họ sẽ tháo logo ngựa chồm khỏi chiếc xe đó".

Một số người còn cay đắng nói rằng, nếu không có logo ngựa chồm, bạn có phân biệt được chiếc siêu xe điện này với các mẫu EV do Trung Quốc sản xuất hay không?

Theo ông Fabio Caldato, quản lý danh mục đầu tư tại AcomeA SGR - quỹ hiện nắm giữ cổ phiếu Ferrari, phản ứng tiêu cực của thị trường không chỉ đến từ thiết kế gây thất vọng mà còn phản ánh mối lo sâu rộng hơn về việc mở rộng dải sản phẩm sang xe điện. Ông nhận định: "Ferrari đang bị trừng phạt vì sự thất vọng về mặt thẩm mỹ, nối tiếp những lo ngại đáng kể xoay quanh việc mở rộng sang các mẫu xe điện".

Trên mạng xã hội, Ferrari Luce gặp phản ứng còn tiêu cực hơn nhiều so với lần hypercar Ferrari F80 ra mắt vào năm 2024. Sau 24 giờ, bài đăng đầu tiên về chiếc EV này trên Facebook đã nhận được gần 23.000 tương tác, trong đó hơn 11.000 người thả "Haha", 5.700 người bấm "Like" và 3.800 người thả icon "Huhu"...

Trong bài đăng chính thức đầu tiên về thiết kế ngoại thất của Ferrari Luce, mẫu EV này đã nhận được nhiều phản ứng không được mong chờ, từ số lượng người thả "Haha" chiếm áp đảo đến những câu bình luận đầy chua cay.

Dưới bài đăng, nhiều người mỉa mai thiết kế của chiếc xe như "Enzo mà sống dậy sẽ đuổi hết cái đám thiết kế này", "ai nói cho tôi biết đi, đây là trò đùa Cá tháng Tư phải không", "sao mà giống con chuột Apple Magic Mouse quá vậy", "cuối cùng (Fiat) Multipla không phải mẫu xe xấu nhất thế giới nữa", "may quá, mấy chiếc Ferrari cũ sẽ càng có giá hơn rồi", đồng thời kêu gọi Pininfarina trở lại thiết kế các mẫu Ferrari như trước đây ... Thậm chí, nhiều người còn so sánh với mẫu concept đầy tranh cãi Jaguar Type 00.

Tương lai nào cho siêu xe điện Ferrari Luce?

Ferrari Luce là mẫu sedan 4 cửa, 5 chỗ ngồi với giá khởi điểm lên tới 550.000 Euro ( 640.000 USD ). Đây được xem là bước đi táo bạo và khác biệt lớn so với hình ảnh truyền thống của Ferrari vốn gắn liền với các mẫu xe thể thao động cơ đốt trong hiệu năng cao cùng âm thanh đặc trưng. Dự án được phát triển với sự hỗ trợ của nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive cùng công ty thiết kế LoveFrom.

Ferrari Luce liệu có đủ sức thuyết phục với giới siêu giàu, phân khúc mà những Ferrarista sẵn sàng bỏ hàng triệu USD cho một chiếc đồng hồ cơ đầy tinh xảo hay vì một chiếc smartwatch nhiều công nghệ nhưng "vô hồn"?

Dù vậy, Ferrari vẫn kỳ vọng Luce sẽ mở ra nhóm khách hàng mới. Mẫu xe, có tên gọi mang nghĩa "ánh sáng" trong tiếng Italy, dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý IV/2026. Hãng đặc biệt nhắm đến các thị trường như Trung Quốc, nơi xe điện đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong phân khúc xe sang.

Bên cạnh đó, Ferrari cũng muốn thu hút thế hệ khách hàng giàu có mới, đặc biệt là các doanh nhân công nghệ tại những trung tâm như Thung lũng Silicon. Đây được xem là nỗ lực nhằm mở rộng tệp khách hàng vượt ra ngoài nhóm nhà sưu tập và người chơi xe truyền thống.

Thậm chí, Ferrari còn giới thiệu mẫu xe điện này với Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Liệu đây là một chiến lược hoàn hảo của thương hiệu, hay Ferrari Luce sẽ trở thành "quả bom xịt" như nhiều mẫu xe điện hạng sang khác?

Giới phân tích cho rằng phản ứng lạnh nhạt của thị trường cho thấy những thách thức lớn mà Ferrari đang đối mặt trong quá trình điện hóa. Hãng phải cân bằng giữa việc duy trì tính độc quyền, sức mạnh định giá và hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang chuyển dịch điện hóa.

Ngay cả trong phân khúc siêu sang, nhu cầu đối với xe điện hiệu năng cao vẫn còn nhiều bất định. Theo Reuters, Ferrari trước đó đã hoãn kế hoạch ra mắt mẫu xe điện thứ hai đến ít nhất năm 2028, phản ánh sự thận trọng của hãng trước thị trường EV cao cấp đang biến động.