Ferrari đăng ký loạt tên xe mới

Ferrari đã nộp hồ sơ đăng ký cho loạt tên xe mới, mở ra khả năng giới thiệu thêm nhiều sản phẩm trong tương lai.

Theo Carscoops, hãng siêu xe thể thao Italy vừa nộp một loạt hồ sơ đăng ký tên thương mại mới, và những cái tên này mở ra khả năng xuất hiện các phiên bản mui trần, phiên bản thuần đua xe của Ferrari F80, bên cạnh một biến thể GTO dựa trên 12Cilindri, hay một phiên bản khác của 296 Challenge Stradale.

Hồ sơ này đã được nộp lên Cục Sáng chế và nhãn hiệu Italy (UIBM). Chuyên trang Carscoops lưu ý không phải mọi tên đăng ký đều sẽ trở thành xe thương mại, nhưng vài cái tên trong số đó có độ tin cậy cao và xứng đáng nhận được sự mong đợi từ cộng đồng.

Đầu tiên, dòng hypercar đầu bảng F80 có thể sẽ được phát triển thành một “gia đình” với 3 thành viên. Hai cái tên F80 Targa và F80 Roadster gợi mở về thế hệ kế nhiệm cho LaFerrari Aperta và F50 trước đây, trong khi F80XX và FXX80 lại cho thấy khả năng Ferrari vẫn để ngỏ khả năng phát triển một biến thể thuần đua có giá ít nhất hàng triệu USD.

Dòng grandtourer 12Cilindri vốn đã có sẵn các cấu hình thân xe Coupe và Spider vẫn được Ferrari đăng ký thêm các tên gọi 12Cilindri MM, 12Cilindri MM Aperta và 12Cilindri GTO.

Hậu tố MM trong tên xe Ferrari là từ viết tắt gợi nhắc giải đua Mille Miglia tại Ý, còn hậu tố Aperta lại đại diện cho một mẫu xe mui trần. Cụm GTO (Gran Turismo Omologato) lại khá rõ ràng về mặt ngữ nghĩa và đây có thể là tên gọi của một mẫu xe tiếp nối di sản của những 599 GTO, F12 tdf và 812 Competizione sử dụng động cơ V12, đồng thời tri ân huyền thoại 250 GTO.

Một mẫu xe phân khúc “nhập môn” với thiết lập động cơ đặt giữa cũng nằm trong danh sách tiềm năng của Ferrari. Hãng siêu xe thể thao Italy đã đăng ký bản quyền các tên gọi 296 Challenge Stradale, 296 CS và 296 Challenge Evo, ngầm gợi ý về những biến thể mới dành cho cả đường phố lẫn đường đua

Cái tên Challenge Stradale sẽ hồi sinh danh xưng biểu tượng từng được sử dụng bởi phiên bản hardcore của dòng Ferrari 360 vào những năm 2000, mở đường cho 430 Scuderia, 458 Speciale và 488 Pista sau này với các nâng cấp về khí động học, khung gầm cùng hiệu suất so với các mẫu siêu xe nền tảng. Đối với 296 Challenge Evo, đây nhiều khả năng là một phiên bản nâng cấp từ biến thể đua từng ra mắt vào cuối năm 2023.