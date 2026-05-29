Toyota dừng phát triển sedan thuần điện Lexus thế hệ mới

Toyota quyết định dừng phát triển mẫu sedan thuần điện Lexus thế hệ mới, thay vào đó tập trung vào SUV và các dòng xe phù hợp hơn với nhu cầu thị trường trong bối cảnh doanh số EV toàn cầu chững lại.

Toyota dừng phát triển sedan thuần điện dựa trên concept Lexus LF-ZC

Theo Nikkei, mẫu xe bị dừng phát triển là phiên bản thương mại của concept Lexus LF-ZC, mẫu sedan thuần điện từng được Toyota kỳ vọng trở thành bước tiến công nghệ mới của thương hiệu Lexus.

Dự án thương mại hóa mẫu concept Lexus LF-ZC đã bị Toyota hủy bỏ. Thay vào đó, tập đoàn sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển một mẫu SUV mới nhằm phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Trước đó, Toyota dự kiến đưa mẫu xe này vào sản xuất hàng loạt bằng công nghệ gigacasting, phương pháp đúc nhôm cỡ lớn giúp kết hợp nhiều chi tiết thành một cụm linh kiện duy nhất nhằm giảm số lượng bộ phận, tối ưu trọng lượng và chi phí sản xuất.

Phiên bản thương mại của Lexus LF-ZC dự kiến được lắp ráp tại một nhà máy ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Kế hoạch sản xuất ban đầu được ấn định vào cuối năm nay, sau đó bị lùi sang giữa năm 2027 trước khi dự án chính thức bị đình lại.

Theo kế hoạch ban đầu, Toyota dự kiến chế tạo mẫu sedan thuần điện mang thương hiệu Lexus bằng phương pháp gigacasting, vốn cũng được sử dụng để sản xuất các mẫu xe điện của Tesla.

Dù dừng phát triển mẫu sedan thuần điện mới, Toyota cho biết vẫn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi như gigacasting và pin thể rắn. Hãng cũng cân nhắc áp dụng các công nghệ này cho những dòng xe được thị trường ưa chuộng hơn, đặc biệt là SUV.

Tương lai sản phẩm điện hóa của Toyota

Doanh số xe điện toàn cầu của Toyota tăng 42% vào năm 2025, vượt mốc 190.000 xe nhờ sự đóng góp của bZ4X phiên bản nâng cấp và bZ3X, mẫu SUV giá rẻ dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, thị trường xe điện toàn cầu đang đối mặt nhiều khó khăn. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã loại bỏ các ưu đãi thuế dành cho EV, trong khi Liên minh châu Âu cũng điều chỉnh lại chính sách gần như cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tăng trưởng chậm lại, Toyota được cho là đánh giá các mẫu sedan hạng sang chưa còn phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại, khi người dùng đang ưu tiên SUV và crossover nhiều hơn nhờ khả năng sử dụng linh hoạt.