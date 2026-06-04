Xe máy điện Honda UC3 chốt giá 'kích cầu' 60 triệu đồng

Mẫu xe máy điện mới Honda UC3 vừa chính thức chốt giá bán tại thị trường Việt Nam từ 80 triệu, đồng thời áp dụng ngay gói ưu đãi kích cầu đưa giá thực tế về mức dưới 60 triệu đồng.

Honda vừa chính thức chốt giá bán của mẫu xe máy điện mới Honda UC3 tại Việt Nam.

Xe dự kiến được bán tại các đại lý từ đầu tháng 7, với 2 phiên bản. UC3 bản tiêu chuẩn với 2 tùy chọn màu sơn có giá đề xuất 80 triệu đồng. Trong khi đó, bản Đặc biệt với duy nhất tùy chọn sơn đen có giá lên đến 81,4 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn khá nhiều so với mức dự đoán từ đại lý (60-61,4 triệu) nhưng lại không quá khó hiểu. Tại Thái Lan, giá của mẫu xe UC3 là 132.600 Baht, tương đương khoảng 4.250 USD , tức 110 triệu đồng.

Thực tế khi vừa giới thiệu UC3, hãng từng công bố kế hoạch sản xuất xe máy điện tại thị trường Việt. Trong đó, mẫu xe này được xếp ở phân khúc trung cấp, thấp hơn chiếc CUV e:. Đây có thể là lý do khiến nhiều người dự đoán giá xe sẽ thấp hơn mốc 60 triệu đồng.

Và ở giai đoạn mở bán ban đầu, Honda cũng đã biến mức giá này thành sự thật. Toàn bộ người mua UC3 được hưởng giá bán ưu đãi nhờ chương trình kích cầu từ Honda Việt Nam. Cụ thể, Honda UC3 bản Tiêu chuẩn được giảm còn 56,5 triệu, bản Đặc biệt được giảm còn 57,9 triệu đồng.

Khách hàng khi mua Honda UC3 trong 2 tháng đầu mở bán được tặng kèm thẻ cứu hộ miễn phí thời hạn một năm, bao gồm dịch vụ hỗ trợ cứu hộ, vận chuyển xe trong trường hợp khẩn cấp, phạm vi toàn quốc.

UC3 màu đen bản Đặc biệt có giá khoảng 81,4 triệu, được giảm còn 57,9 triệu đồng. Ảnh: Trần Hiền.

Hệ thống trạm sạc pin cũng đã được hoàn thiện tại các chi nhánh Head toàn quốc, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7. Đây là hệ thống trạm sạc được sử dụng trên các mẫu xe máy điện như UC3, với công suất khoảng 1.200 W/đầu sạc. Chi phí sạc dao động khoảng 7.020 đồng/lần sạc.

Honda trang bị cho UC3 một motor điện tích hợp tại bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8,05 mã lực. Nhờ đó, Honda UC3 có khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h.

Dung lượng của pin ở mức 3,174 kWh, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp Honda UC3 có thể di chuyển tối đa khoảng 120 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WMTC.

Nhìn chung, giá bán ưu đãi dưới mốc 60 triệu đồng đã thể hiện được nỗ lực đáng kể của Honda trong kế hoạch gia tăng tính cạnh tranh trong thị trường xe máy điện tại Việt Nam. Dù mức giá đề xuất gốc vẫn nằm ở phân khúc trung-cao cấp, chiến lược trợ giá thực dụng này hứa hẹn sẽ giúp Honda UC3 tạo nên một cuộc rượt đuổi doanh số sòng phẳng với các thương hiệu xe điện đang thống trị thị trường.