Thị trường xe cũ ra sao khi xăng E10 bán chính thức

Khách hàng vẫn có những quan ngại nhất định về khả năng tương thích của xe cũ với xăng E10, tuy nhiên các giao dịch vẫn không bị gián đoạn.

Khi xăng E10 chính thức được đưa vào lưu hành, khả năng tương thích của các dòng xe với loại xăng sinh học này vẫn còn gây ra ít nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng. Những quan ngại về khả năng động cơ gặp sự cố chủ yếu tập trung ở nhóm khách hàng sử dụng xe cũ, hoặc những người đang có ý định mua ôtô đã qua sử dụng.

Lo lắng vì thông tin trên mạng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đức Phúc - đại diện cơ sở Thiên Mộc Auto chuyên kinh doanh ôtô đã qua sử dụng tại Tây Hồ (TP Hà Nội) - cho biết khách hàng quan tâm khá nhiều về khả năng tương thích của các dòng xe cũ mà đơn vị này đang rao bán.

"Khách hỏi rất nhiều. Tuy nhiên những lo lắng này chủ yếu xuất phát từ các luồng thông tin đồn đoán, lan truyền trên mạng xã hội", anh Đức Phúc chia sẻ.

Đại diện cơ sở kinh doanh ôtô cũ này cũng cho biết trong giai đoạn đầu khi biết xăng sinh học E10 cùng với E5 sẽ chính thức thay thế xăng khoáng từ đầu tháng 6, tâm lý khách hàng của Thiên Mộc Auto có chút ảnh hưởng do các lo ngại về khả năng tương thích.

Tuy nhiên giai đoạn gần đây, đặc biệt từ thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào lưu hành, người mua xe cũ dần làm quen và nhìn chung không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại cửa hàng.

Xăng sinh học bắt đầu chính thức đưa vào lưu hành từ đầu tháng 6. Ảnh: Hoài Bảo.

Thậm chí đơn vị này cho biết ngay những ngày đầu tháng 6 đã ghi nhận tình trạng "trống kho", không còn ôtô đã qua sử dụng để bán cho khách hàng có nhu cầu.

Vẫn đông "người mua kẻ bán"

Anh Đức Phúc cho biết những ngày qua, dù khách hàng có khá nhiều câu hỏi liên quan đến khả năng tương thích xăng sinh học trên các dòng xe đã qua sử dụng, Thiên Mộc Auto chưa ghi nhận trường hợp nào đã đặt cọc nhưng thay đổi quyết định mua xe với nguyên nhân trực tiếp liên quan đến xăng E10.

"Không có trường hợp nào bỏ cọc do e ngại xe cũ không tương thích xăng sinh học E10", anh Đức Phúc chia sẻ.

Các dòng xe quá cũ trước năm 2000 được khuyến cáo cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học E10. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Trên thực tế, những quan ngại như trên của khách hàng với ôtô đã qua sử dụng là có cơ sở. Trong tài liệu Cẩm nang Xăng sinh học E10, Bộ Công thương đã chỉ ra nhóm xe cần phải lưu ý khi sử dụng loại nhiên liệu này, bao gồm xe quá cũ trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, xe phục chế, xe sưu tầm.

Bộ Công thương cũng khuyến nghị khách hàng trước khi sử dụng xăng E10 cho nhóm phương tiện nói trên cần kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế (nếu cần) với hệ thống nhiên liệu, bao gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn xăng, bộ chế hòa khí hoặc kim phun.

Bên cạnh đó, trong bộ 85 câu hỏi đáp về xăng E10 của Bộ Công thương cũng có nội dung cho rằng nếu lỡ đổ nhầm xăng E10 cho xe cũ (có thể không tương thích), trong đa số trường hợp sẽ không gây sự cố ngay lập tức. Do vậy người dùng về cơ bản không cần quá e ngại trước khả năng ôtô đời cũ không tương thích xăng E10 và gây ra sự cố về động cơ.

Xăng sinh học bắt đầu thay thế xăng khoáng từ 1/6. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Để kiểm tra khả năng tương thích với xăng sinh học E10, người dùng có thể tham khảo nhiều cách, bao gồm hỏi kỹ thuật viên hãng, xem sách hướng dẫn sử dụng hoặc tra cứu thông tin tham khảo từ website trực tuyến.

Về cơ bản, toàn bộ ôtô và xe máy còn đang bán tại Việt Nam đều tương thích xăng E10. Thương hiệu MINI dưới quyền phân phối của Thaco Auto thậm chí cho biết các dòng xe đang bán có thể sử dụng xăng sinh học E25 - tức có tối đa 25% ethanol trong thành phần.