Làm cách nào biết xe đang dùng có tương thích xăng E10?

Hiện, người dùng có nhiều cách để kiểm tra liệu xe đang dùng có tương thích xăng E10 hay không, bao gồm tham khảo dữ liệu trên một website tra cứu trực tuyến.

Khi xăng E10 bắt đầu được đưa vào lưu hành chính thức từ ngày 1/6, không ít người dùng ôtô, xe máy tại Việt Nam vẫn còn băn khoăn liệu phương tiện mình đang sử dụng có tương thích xăng E10 hay không.

Trong bài viết này, Tri Thức - Znews đề xuất một số phương thức giúp người dùng kiểm tra liệu xe đang dùng có tương thích với dòng xăng sinh học này hay không.

Tham khảo kỹ thuật viên hãng

Một trong những phương án mà khách hàng có thể ưu tiên là liên hệ đội ngũ kỹ thuật của hãng xe mà mình đang sở hữu.

Đội ngũ kỹ thuật viên các hãng sẽ là những người nắm rõ thông tin về động cơ, khả năng tương thích xăng E10 của từng dòng xe và đời xe, đồng thời hiểu biết kỹ càng những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sử dụng xăng sinh học.

Chủ xe nên tham khảo kỹ thuật viên hãng để xác định khả năng tương thích xăng sinh học E10. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Do vậy, việc tham khảo ý kiến kỹ thuật viên hãng sẽ giúp chủ xe yên tâm về mức độ tương thích của xe với xăng E10.

Nhóm kỹ thuật viên cũng sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể đến người dùng về bảo dưỡng, sử dụng xăng sinh học E10 để tối ưu hiệu suất, hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền lợi bảo hành cho xe khi cần.

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng

Như trong các bài viết trước mà Tri Thức - Znews đã đề cập, tùy từng hãng sẽ có cách thức khác nhau để thông báo cho khách hàng về khả năng tương thích giữa động cơ xe với xăng sinh học E10.

Có hãng thông báo chung rằng toàn bộ ôtô đang kinh doanh tại Việt Nam đều tương thích xăng E10, hãng khác lại đưa ra những khuyến cáo riêng cho từng nhóm động cơ FI hay xe sử dụng bộ chế hòa khí. Số ít hãng kịp thời liệt kê cụ thể các xe tương thích, có hãng lại chỉ ra những dòng xe đến hiện tại vẫn chưa thể xác định được khả năng tương thích với xăng E10.

Cùng với những nguồn thông tin trên, từng chủ xe cũng có thể chủ động tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo xe để biết về khả năng tương thích xăng E10.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của xe sẽ có lưu ý về loại nhiên liệu khuyên dùng.

Chẳng hạn, tài liệu hướng dẫn sử dụng Honda CR-V e:HEV có nêu rõ với các xe nguồn gốc nhập khẩu Thái Lan, loại nhiên liệu phù hợp là xăng không chì hoặc xăng pha cồn lên tới E20, chỉ số Octan 91 trở lên.

Tương tự, tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo Toyota Yaris Cross cũng đề cập đến việc có thể sử dụng xăng pha ethanol với hàm lượng ethanol tối đa 10%, tức tương thích với xăng sinh học E10. Toyota cũng lưu ý loại xăng pha ethanol cần có chỉ số Octan từ 90 trở lên.

Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Hyundai Creta, nhà sản xuất lưu ý khách hàng nên sử dụng xăng không chì có trị số Octan từ 91 trở lên. Với nhu cầu sử dụng Gasohol - khái niệm được mô tả trong tài liệu này như hỗn hợp của xăng và ethanol, Hyundai khuyến cáo khách hàng không sử dụng gasohol có chứa trên 10% ethanol.

Nhãn E5, E10 dán gần nắp bình xăng cho biết liệu xe có tương thích xăng E10 hay không. Ảnh: Phúc Hậu.

Một số dòng xe máy nhập khẩu hoặc ôtô tại Việt Nam có dán các nhãn E5, E10 tại khu vực gần nắp bình xăng. Đây là các chỉ dấu cho thấy phương tiện đó tương thích với xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol trong thành phần tương ứng là 5% hoặc 10%. Người dùng có thể quan sát các nhãn này để nắm sơ bộ về khả năng tương thích của xe với xăng E10.

Tra cứu trực tuyến

Một trong những cách thức kiểm tra tính tương thích xăng E10 mà khách Việt có thể thực hiện là tra cứu thông qua một website mang tên XăngE10.

Website này hiện lưu giữ dữ liệu về khả năng tương thích xăng sinh học E10 của hơn 880 ôtô, xe máy tại Việt Nam. Đơn vị thực hiện website cho biết dữ liệu được tổng hợp từ thông cáo chính thức của 42 hãng xe tại Việt Nam, Cục Đăng kiểm cùng thông tin cập nhật từ báo chí.

Website này cũng lưu ý thông tin tra cứu tại đây chỉ mang tính tham khảo, không thay thế khuyến cáo của nhà sản xuất. Người dùng được khuyên khi có nghi ngờ, cần liên hệ ngay cho đại lý chính hãng.

Các thông tin hiển thị trên website mà người dùng có thể tham khảo.

Để tra cứu, người dùng chỉ cần nhập tên xe, sau đó kiểm tra đời xe để chọn đúng mục phù hợp. Các thông tin hiển thị khi tra cứu bao gồm độ an toàn với xăng E10, dung tích động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu, trị số Octan khuyến nghị của nhiên liệu xăng, tỷ lệ phối trộn ethanol tối đa trong xăng sinh học theo khuyến nghị từ hãng.

Tại website này, người dùng cũng có thể xem danh sách 51 xe được khuyến cáo không dùng xăng E10, hay danh sách 25 xe cần kiểm tra thêm về khả năng tương thích với xăng E10. Tuy nhiên cần lưu ý, toàn bộ dữ liệu trên website này chỉ mang tính tham khảo, không thay thế khuyến cáo do hãng cung cấp.

Nhìn chung, các hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam cho biết phần lớn ôtô, xe máy đều tương thích xăng sinh học E10, khách hàng không cần lắp đặt thêm thiết bị, điều chỉnh kỹ thuật hoặc thay đổi quy trình bảo dưỡng đặc biệt khi sử dụng nhiên liệu sinh học này.

Với những mẫu xe đời cũ, khách hàng được khuyến cáo nên kiểm tra độ tương thích qua đại diện hãng, tự kiểm tra ở tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo thông qua website tra cứu nói trên. Người dùng cũng cần bảo dưỡng xe đúng chu kỳ mà hãng khuyến nghị để đảm bảo phương tiện hoạt động tốt và ổn định.