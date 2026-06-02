Xe sang tại Việt Nam tương thích thế nào với xăng E10?

Khi xăng sinh học E10 chính thức phổ biến, người dùng các thương hiệu xe sang như BMW, Mercedes-Benz hay Porsche cần lưu ý gì về khả năng tương thích?

Từ 1/6, xăng E10, loại xăng không chì sinh học được phối trộn 10% ethanol, chính thức được phân phối rộng rãi toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng ở toàn bộ hệ thống bán lẻ xăng dầu.

Bộ Công Thương đã công bố cẩm nang sử dụng xăng sinh học, cung cấp thông tin về lộ trình triển khai xăng E10, khả năng tương thích với các loại động cơ. Theo tài liệu, đa số hãng xe phổ biến trên thị trường đều đã có khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol (nhiên liệu sinh học) ở mức phù hợp.

Vậy với các thương hiệu xe sang, hãng có đưa ra lưu ý nào với người dùng?

Theo hồ sơ từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) được công bố, cập nhật liên tục giai đoạn 2011-2021, gần như mọi hãng xe sang hiện có mặt tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10.

Thông tin từ BMW cho thấy toàn bộ xe động cơ đốt trong của hãng đều tương thích với xăng e10. Chỉ số mà chủ xe BMW cần quan tâm không phải là phần trăm ethanol phối trộn trong xăng, mà là chỉ số octane phù hợp với từng mẫu xe, được ghi rõ trong sách hướng dẫn sử dụng.

Ví dụ trang BMW of Fort Myers nêu rõ các dòng M Models của BMW, cụ thể là BMW M3, M5 hay M3 Touring, X3 M đều bắt buộc sử dụng xăng có chỉ số octane từ 91 trở lên.

Gần như toàn bộ xe từ Mercedes-Benz tương thích với xăng E10, bao gồm các mẫu xe siêu sang thuộc nhánh Mercedes-Maybach. Một số mẫu xe đời cũ được lưu ý bao gồm Mercedes-Benz C200 CGI (W203), CLK 200 CGI (C209) được sản xuất giai đoạn 2002-2005.

Land Rover Defender tại Việt Nam tương thích với xăng E10 theo công bố từ hãng. Ảnh: Land Rover.

Trang thông tin của Jaguar Land Rover (JLR) cũng chia sẻ thông tin về tỷ lệ phối trộn cồn ethanol phù hợp với động cơ từng dòng ôtô. Đa số mẫu xe phù hợp với xăng octane 95, với mức phối trộn ethanol cao nhất 10%.

Toàn bộ phiên bản của mẫu xe Defender đều tương thích với xăng E10 tại Việt Nam. Điều này diễn ra tương tự với chiếc Range Rover hay Velar của hãng. Land Rover chỉ lưu ý các mẫu xe không phải Flex-Fuel Vehicle (FFV), vì vậy toàn bộ sản phẩm hiện hành của hãng xe Anh không thể sử dụng xăng E85.

Toàn bộ xe chạy xăng của Audi phù hợp với xăng E10, ngoại trừ một số dòng xe đời cũ sản xuất giai đoạn 2003-2005 như Audi A2 1.6 FSI (2003-2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004) hay A4 2.0 FSI (2003-2004).

Porsche cũng khẳng định toàn bộ xe chạy xăng của hãng được sản xuất từ năm 1998 đều tương thích với xăng sinh học E10. Trong đó, các dòng Boxster sản xuất từ năm 1997 cũng có thể sử dụng loại nhiên liệu này.

Porsche Carrera GT không thể sử dụng xăng E10. Ảnh: TNTBros.

Cái tên duy nhất được lưu ý là Carrera GT, sản xuất giai đoạn 2003-2007 sử dụng động cơ 5.7L V10 hút khí tự nhiên. Mẫu siêu xe này được sản xuất số lượng giới hạn 1.270 chiếc toàn cầu, giá dao động 390.000- 440.000 USD thời điểm ra mắt, tăng lên đến 2 triệu USD ở thời điểm hiện tại.

Tóm lại, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 từ tháng 6 không phải là rào cản kỹ thuật đối với hầu hết dòng xe sang hiện hành tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên đối với nhóm người dùng sở hữu các dòng xe sang đời cũ (giai đoạn 2002-2005) hoặc siêu xe số lượng giới hạn, việc kiểm tra kỹ sách hướng dẫn và tuân thủ chỉ số octane khuyến cáo vẫn là bộ lọc an toàn bắt buộc để tránh nguy cơ ăn mòn hệ thống phun xăng.

Một số thương hiệu xe sang tại Việt Nam khuyến cáo các mẫu xe nếu được bảo dưỡng chính hãng đúng lịch hoàn toàn có thể đáp ứng với xăng sinh học E10 mà không cần thực hiện việc bảo dưỡng đặc biệt nào. Với người dùng, để đảm bảo ôtô vận hành ổn định ở bình xăng E10 đầu tiên, chủ xe có thể kiểm tra lịch bảo dưỡng, mang xe đến cơ sở bảo dưỡng nếu xe sắp tới thời hạn.