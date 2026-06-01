Dầu sinh học B15 được phổ cập tại Malaysia, có phải xe nào cũng hợp?

Chính quyền Malaysia vừa công bố nâng mức dầu sinh học từ B10 lên B15, vậy có phải bán tải, xe diesel nào tại Malaysia cũng chạy được dầu B15?

ảnh: Paultan.

Chính quyền Malaysia vừa chính thức nâng tỷ lệ phối trộn dầu sinh học tại Malaysia từ mức B10 lên B15. Việc áp dụng dòng nhiên liệu B15 mới, bao gồm 15% chất este metyl dầu cọ (PME) và 85% dầu mỏ thông thường, sẽ thay thế hoàn toàn cho hỗn hợp B10 trước đây mà không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho người tiêu dùng.

Nguồn nhiên liệu sinh học mới này sẽ được cung ứng bởi 19 nhà máy sản xuất có giấy phép với tổng công suất đạt 1,5 triệu lít/tháng trên toàn quốc.

Việc chuyển đổi sang B15 mới chỉ là bước đệm trong lộ trình dài hạn của quốc gia này nhằm hướng tới các tỷ lệ trộn cao hơn như B20, B30 và có thể đạt tới B50 trong tương lai tùy thuộc vào năng lực thích ứng của thị trường.

Trước khi chính thức mở rộng quy mô phân phối, chính phủ nước này khẳng định dòng nhiên liệu mới hoàn toàn không gây ra vấn đề về hiện tượng không tương thích đối với hệ thống động cơ nhờ vào việc áp dụng các bộ tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt từ năm 2020.

Trong lúc đó, hãng xe diesel, bán tải đã đưa ra những ý kiến liên quan đến quy định trên.

Đa số xe có thể vận hành ổn định

Đại diện Isuzu Malaysia cho biết toàn bộ phiên bản của dòng xe bán tải D-Max được sản xuất từ năm 2020 trở về sau đều đã được tối ưu hóa cấu trúc cơ khí để thích ứng an toàn với mức dầu sinh học lên tới B20. Do đó, phương tiện đang trong thời hạn bảo hành chính hãng đều không bị ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý.

Theo Ford tại Malaysia, toàn bộ Ranger và Everest thế hệ mới đều được trang bị khối động cơ dầu dung tích 2.0 lít đơn hoặc tăng áp kép đều đạt tiêu chuẩn tương thích cấu hình B20 ngay từ nhà máy mà không cần thực hiện bất kỳ sửa đổi phần cứng nào.

Toàn bộ xe Ranger tại Malaysia đều có thể dùng dầu sinh học B15. Ảnh: Zigwheels.

Dù đại diện Toyota tại thị trường này chưa đưa ra phản hồi chính thức, song dựa theo dữ liệu kỹ thuật quốc tế, những mẫu xe như Hilux hay Fortuner sản xuất từ 2015 đều có thể vận hành ổn định với dầu B15 và B20 mà không cần điều kiện đi kèm.

Với bán tải Mitsubishi, dòng xe thế hệ thứ 6 mới nhất sử dụng động cơ dầu tăng áp 2.4L mã 4N16 hoàn toàn đủ điều kiện sử dụng nhiên liệu B20 mà không làm ảnh hưởng đến chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Không phải xe nào cũng dùng được dầu B15

Khi các hãng xe Nhật Bản hay Mỹ khẳng định bán tải, SUV chạy diesel đều tương thích với loại dầu sinh học mới, một số thương hiệu đưa ra lưu ý cụ thể hơn cho cho dải sản phẩm.

Cụ thể, đại diện Mazda Malaysia cho biết toàn bộ phiên bản của dòng bán tải BT-50 sử dụng chung nền tảng động cơ 1.9 lít và 3.0 lít của Isuzu đều có thể chạy dầu B20 với điều kiện nhiên liệu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản.

Tuy nhiên, hãng cũng lưu ý dầu B20 có thể làm giảm nhẹ khả năng tăng tốc của xe và khiến đèn cảnh báo lọc nhiên liệu phát sáng sớm hơn do tính chất đặc thù của dầu sinh học.

Đối với dòng xe SUV như CX-5 và CX-8 sử dụng động cơ dầu Skyactiv-D đặc chủng, hãng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng dầu sinh học vượt quá cấu hình B7 để tránh làm suy giảm hiệu suất vận hành và mất quyền lợi bảo hành.

Mazda CX-5 tại Malaysia chỉ dùng dầu B7. Ảnh: Mazda.

Đại diện Hyundai và Kia xác nhận các khối động cơ dầu hiện đại trên các dòng xe như Staria, Santa Fe, Palisade, Carnival hay Sorento đều được thiết kế để tương thích với mức dầu sinh học lên tới B30 theo chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.

Mặc dù vậy, cả 2 hãng xe đều đưa ra lời khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng dòng dầu Euro 5 cấu hình B7 để đạt được hiệu suất vận hành tối ưu nhất cho buồng đốt.

Đặc biệt, đối với các dòng xe Ford sử dụng động cơ Duratorq dung tích 2.2L và 3.2L đời cũ, cấu hình nguyên bản chỉ được chứng nhận tương thích tối đa với dầu B10. Để có thể chuyển sang sử dụng dầu B15 hoặc B20 an toàn, chủ xe buộc phải thực hiện nâng cấp hệ thống lọc nhiên liệu bằng phụ tùng chính hãng nhằm ngăn ngừa nguy cơ tắc nghẽn hệ thống bơm cao áp.

Do các dòng xe này đều đã hết hạn bảo hành tiêu chuẩn, nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với những sự cố phát sinh liên quan đến nhiên liệu sinh học.

Người dùng mẫu xe Mitsubishi Triton thế hệ thứ năm trở về trước hoặc dòng xe Nissan Navara đời cũ sử dụng động cơ YD25 cũng được khuyến cáo nên chủ động liên hệ với đại lý ủy quyền để kiểm tra kỹ lưỡng hoặc tiếp tục sử dụng dầu B7 để bảo đảm an toàn cho hệ thống kim phun.