Xe Nhật giảm giá đến mức nào để 'kéo khách' mùa thấp điểm?

Trước làn sóng ưu đãi từ các thương hiệu Trung Quốc, nhiều hãng xe Nhật Bản cũng đã đưa ra động thái để chạy đua doanh số.

Trong khi những thương hiệu ôtô Trung Quốc tung các chương trình giảm giá lớn mùa giữa năm, các hãng xe Nhật cũng tích cực triển khai loạt ưu đãi nhằm giữ lấy thị phần của mình trong giai đoạn thấp điểm của thị trường.

Subaru ưu đãi mạnh lô xe nhập Thái

Subaru vừa triển khai ưu đãi đặc biệt cho mẫu SUV Forester 2.0L.

Cụ thể, bản iL Eyesight được giảm tiền mặt 260 triệu, đi cùng bộ cốp điện nâng cấp và phụ kiện cao cấp.

Sau khuyến mại, giá của Forester 2.0 iL Eyesight được giảm từ 1,099 tỷ xuống còn 839 triệu đồng. Với bản 2.0 iS Eyesight, mức khuyến mại là 310 triệu, đưa giá từ 1,199 tỷ xuống còn 889 triệu đồng. Bên cạnh gói ưu đãi tiền mặt, khách mua Subaru Forester cũng được hưởng chính sách bảo hành kéo dài đến 5 năm, không giới hạn mức kilomet.

Mẫu xe được giảm giá là bản nhập khẩu Thái Lan. Ảnh: Bối Hạ.

Đây là chương trình xả kho, áp dụng với mẫu Subaru Forester nhập Thái Lan còn tồn với số lượng giới hạn. Hiện, Subaru Việt Nam đã chuyển sang phân phối dòng Forester nhập khẩu từ Nhật Bản với giá dao động 1,299- 1,399 tỷ đồng .

Honda hỗ trợ phí trước bạ

Từ đầu tháng 6, Honda bắt đầu triển khai ưu đãi phí trước bạ cho 3 mẫu xe gồm Honda City, BR-V và HR-V tại thị trường Việt. Trong đó, mẫu sedan cỡ B City đang hưởng mức ưu đãi cao nhất là 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm 49-56 triệu đồng.

Hai đại diện SUV là BR-V và HR-V cũng được hỗ trợ 50% phí trước bạ, áp dụng với các phiên bản bản L và G. Sau khi quy đổi tiền mặt, chương trình ưu đãi giúp người mua Honda BR-V bản L, G tiết kiệm khoảng 33-35 triệu.

Honda HR-V đang được giảm 50% phí trước bạ cho 2 bản chạy xăng. Ảnh: Đan Thanh.

Khách hàng mua HR-V bản G được giảm từ 699 triệu xuống còn 665 triệu, bản L giảm từ 750 xuống còn khoảng 713 triệu đồng. Ngoài ra, người mua cũng được hưởng chương trình bảo hiểm thương hiệu Honda thời hạn một năm khi mua HR-V G và BR-V L trong tháng 6.

Mitsubishi giảm chi phí bảo dưỡng

Bên cạnh chương trình ưu đãi giá bán, Mitsubishi bất ngờ triển khai chương trình trợ giá các dịch vụ bảo dưỡng trong giai đoạn tháng 6-7 năm nay.

Cụ thể, toàn bộ chủ xe Mitsubishi khi có nhu cầu bảo dưỡng, thay mới lọc gió điều hòa, gạt mưa, dung dịch vệ sinh dàn lạnh được giảm 30% chi phí. Mức giảm 10% áp dụng với gói thay dầu và lọc dầu động cơ, tăng lên thành 15% cho dịch vụ bảo dưỡng, thay mới má phanh, lốp hay ắc quy.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 Mitsubishi áp dụng chương trình trợ giá cho dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Mitsubishi giảm giá chi phí bảo dưỡng trong tháng 6. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện tại, Mitsubishi cũng là một trong các đại diện Nhật Bản bán được nhiều xe nhất thị trường, với các "ông vua" doanh số như Mitsubishi Xforce, Xpander hay Destinator.

Bằng cách kết hợp linh hoạt giữa các chương trình như hỗ trợ 100% phí trước bạ, giảm giá xả kho đến hơn 300 triệu đồng cho đến việc tối ưu chi phí sử dụng xe thông qua các gói bảo dưỡng định kỳ, các hãng xe Nhật đang tạo ra một hàng rào phòng thủ vững chắc trước sức ép dồn dập từ làn sóng xe giá rẻ Trung Quốc.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm, giá xe giảm mạnh, người dùng đang là bên hưởng lợi nhất khi càng có nhiều cơ hội sở hữu ôtô giá tốt.