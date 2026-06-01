GM và LG lùi thời điểm tái khởi động nhà máy pin xe điện

Nhu cầu xe điện tiếp tục suy yếu tại Mỹ khiến liên doanh của GM và LG phải lùi thời điểm tái khởi động nhà máy pin xe điện ở Ohio.

Liên doanh sản xuất pin xe điện Ultium Cells, do General Motors (GM) và LG Energy Solution đồng sở hữu, tiếp tục trì hoãn kế hoạch đưa hàng trăm lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy ở bang Ohio, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ vẫn ở mức thấp hơn kỳ vọng.

Nhu cầu xe điện thấp, nhà máy pin tiếp tục "thở oxy"

Theo xác nhận của Ultium Cells với Reuters, những nhân viên tại nhà máy ở thành phố Warren (bang Ohio), hiện được thông báo sẽ trở lại làm việc vào tháng 8/2026. Trước đó, họ đã bị tạm cho nghỉ việc từ tháng 1 và được hứa hẹn sẽ quay lại nhà máy vào tháng 6.

Trong một thông báo nội bộ gửi tới nhân viên, Ultium Cells cho biết quyết định lùi thời điểm gọi lao động trở lại được đưa ra sau khi công ty tiến hành "phân tích chi tiết về thị trường xe điện" trong những tháng đầu năm nay.

Ultium Cells là đơn vị cung cấp pin cho các mẫu xe điện của GM. Vào quý III/2025, liên doanh này thông báo sẽ tạm thời cho nghỉ việc khoảng 850 lao động tại nhà máy Warren, đồng thời cắt giảm vĩnh viễn 480 vị trí khác. Tuy nhiên, công ty đã đưa trở lại làm việc một số lượng nhỏ nhân viên tại nhà máy đang tạm ngừng hoạt động trong tháng này.

Nhu cầu thực tế khách hàng Mỹ về xe điện hóa

Việc trì hoãn tái tuyển dụng lao động phản ánh những khó khăn mà ngành xe điện tại Mỹ đang đối mặt. GM cùng nhiều nhà sản xuất ôtô khác đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất xe điện sau khi khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD dành cho người mua xe điện bị chấm dứt vào cuối tháng 9/2025.

Dù các hãng xe vẫn tiếp tục sản xuất và bán các mẫu xe điện, nhiều doanh nghiệp đã giảm sản lượng tại các nhà máy nhằm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế trên thị trường. Trong khi đó, nhu cầu xe hybrid tiếp tục tăng mạnh, phản ánh đúng mong muốn cũng như những lo ngại của khách hàng trong giai đoạn điện hóa.

Động thái mới nhất của Ultium Cells cho thấy đà tăng trưởng của thị trường xe điện Mỹ vẫn chưa đạt được kỳ vọng của các nhà sản xuất, buộc các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng phải tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhân sự để thích ứng với tình hình hiện tại.