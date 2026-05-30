Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mỹ mở cuộc điều tra an toàn đối với 115.000 xe điện Rivian

  • Thứ bảy, 30/5/2026 08:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) mở cuộc điều tra gần 115.000 xe điện Rivian sau các báo cáo nguy cơ xe mất lái vì lỗi thanh liên kết bánh sau.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với 114.922 xe điện của Rivian liên quan đến vấn đề ở thanh liên kết bánh sau.

rivian, xe dien, my, nhtsa, r1, r1s, r1t, an toan anh 1

NHTSA đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với 114.922 xe điện của Rivian liên quan đến vấn đề ở thanh liên kết bánh sau, tập trung vào 2 dòng xe điện Rivian R1S và R1T.

Cuộc điều tra tập trung vào 2 dòng xe điện Rivian R1S và R1T. Theo NHTSA, văn phòng điều tra khiếm khuyết của cơ quan này đã nhận được 2 báo cáo từ chủ xe phản ánh tình trạng thanh liên kết bánh sau bên trái bị tách rời trong lúc vận hành, khiến xe mất ổn định và lấn sang các làn bên cạnh.

Một trong các vụ việc đã dẫn đến va chạm với phương tiện chạy bên cạnh và dải phân cách ven đường. Trong tuyên bố gửi qua email, Rivian cho biết dữ liệu nội bộ của hãng cho thấy các khớp nối trên dòng R1 vẫn hoạt động đúng như thiết kế.

rivian, xe dien, my, nhtsa, r1, r1s, r1t, an toan anh 2

Vào tháng 1/2026, Rivian đã triệu hồi gần 20.000 xe R1S và R1T từng được sửa chữa tại Mỹ do thanh liên kết bánh sau được lắp ráp không chính xác.

Rivian cho biết: "Hai báo cáo của chủ xe mà NHTSA dựa vào để mở cuộc điều tra sơ bộ không cho thấy bản thân khớp nối là nguyên nhân gây ra sự cố", đồng thời khẳng định hãng đang hợp tác với cơ quan quản lý trong quá trình đánh giá.

NHTSA cho biết cuộc điều tra sẽ đánh giá mức độ nhạy cảm của khớp nối thanh liên kết cầu sau trong các điều kiện vận hành và bảo dưỡng thực tế, cũng như xem xét quy trình sửa chữa hiện tại của Rivian.

rivian, xe dien, my, nhtsa, r1, r1s, r1t, an toan anh 3

NHTSA đã nhận được 2 báo cáo từ chủ xe phản ánh tình trạng thanh liên kết bánh sau bên trái bị tách rời trong lúc vận hành, khiến xe mất ổn định và lấn sang các làn bên cạnh.

Vào tháng 1/2026, Rivian đã triệu hồi gần 20.000 xe R1S và R1T từng được sửa chữa tại Mỹ do thanh liên kết bánh sau được lắp ráp không chính xác. Theo thông báo khi đó, hãng sẽ thay thế miễn phí các bu lông của thanh liên kết phía sau cho khách hàng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Waymo triệu hồi 3.800 robotaxi sau sự cố 'xe lội nước' tại Mỹ

Waymo đã phát lệnh triệu hồi hơn 3.800 robotaxi tại Mỹ sau sự cố xe tự hành đi vào đường ngập nước, làm dấy lên lo ngại về an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

10:50 13/5/2026

Mercedes-Benz triệu hồi 144.000 xe do lỗi bảng đồng hồ kỹ thuật số

Hơn 144.000 xe Mercedes-Benz bị triệu hồi do lỗi phần mềm có thể khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số bất ngờ tắt khi đang vận hành.

06:30 10/5/2026

Gần 100.000 xe điện Volkswagen bị triệu hồi do nguy cơ cháy pin

Hàng loạt mẫu xe điện đình đám thuộc Volkswagen bị đưa vào diện triệu hồi trên phạm vi toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về độ ổn định của các dòng xe sử dụng năng lượng mới.

16:45 29/3/2026

Việt Hà

rivian xe điện mỹ nhtsa r1 r1s r1t an toàn rivian xe điện mỹ nhtsa r1 r1s r1t an toàn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý