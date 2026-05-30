Mỹ mở cuộc điều tra an toàn đối với 115.000 xe điện Rivian

NHTSA đã mở cuộc điều tra sơ bộ đối với 114.922 xe điện của Rivian liên quan đến vấn đề ở thanh liên kết bánh sau, tập trung vào 2 dòng xe điện Rivian R1S và R1T.

Cuộc điều tra tập trung vào 2 dòng xe điện Rivian R1S và R1T. Theo NHTSA, văn phòng điều tra khiếm khuyết của cơ quan này đã nhận được 2 báo cáo từ chủ xe phản ánh tình trạng thanh liên kết bánh sau bên trái bị tách rời trong lúc vận hành, khiến xe mất ổn định và lấn sang các làn bên cạnh.

Một trong các vụ việc đã dẫn đến va chạm với phương tiện chạy bên cạnh và dải phân cách ven đường. Trong tuyên bố gửi qua email, Rivian cho biết dữ liệu nội bộ của hãng cho thấy các khớp nối trên dòng R1 vẫn hoạt động đúng như thiết kế.

Rivian cho biết: "Hai báo cáo của chủ xe mà NHTSA dựa vào để mở cuộc điều tra sơ bộ không cho thấy bản thân khớp nối là nguyên nhân gây ra sự cố", đồng thời khẳng định hãng đang hợp tác với cơ quan quản lý trong quá trình đánh giá.

NHTSA cho biết cuộc điều tra sẽ đánh giá mức độ nhạy cảm của khớp nối thanh liên kết cầu sau trong các điều kiện vận hành và bảo dưỡng thực tế, cũng như xem xét quy trình sửa chữa hiện tại của Rivian.

Vào tháng 1/2026, Rivian đã triệu hồi gần 20.000 xe R1S và R1T từng được sửa chữa tại Mỹ do thanh liên kết bánh sau được lắp ráp không chính xác. Theo thông báo khi đó, hãng sẽ thay thế miễn phí các bu lông của thanh liên kết phía sau cho khách hàng.