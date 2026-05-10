Mercedes-Benz triệu hồi 144.000 xe do lỗi bảng đồng hồ kỹ thuật số

Hơn 144.000 xe Mercedes-Benz bị triệu hồi do lỗi phần mềm có thể khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số bất ngờ tắt khi đang vận hành.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số ngày càng trở nên phổ biến với khả năng hiển thị đa dạng thông tin, từ thời gian vòng chạy cho đến dẫn đường thực tế tăng cường. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi này lại là một rủi ro mà các cụm đồng hồ analog truyền thống gần như không gặp phải: toàn bộ màn hình có thể… không hiển thị gì.

Bảng đồng hồ taplo Mercedes-Benz dừng hoạt động bất ngờ

Đây chính là vấn đề khiến hơn 144.000 chủ xe Mercedes-Benz đối mặt với nguy cơ mất thông tin khi lái xe, buộc hãng phải tiến hành một đợt triệu hồi quy mô lớn. Không giống những lỗi kỹ thuật chỉ xuất hiện trên một vài dòng xe đặc biệt, sự cố lần này ảnh hưởng đến hàng loạt mẫu xe trong danh mục của Mercedes-Benz. Danh sách bao gồm C-Class, E-Class, CLE, GLC, SL, AMG GT...

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân bắt nguồn từ phần mềm trong bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Trong một số điều kiện nhất định, hệ thống có thể liên tục tự khởi động lại như một cơ chế dự phòng.

Trong quá trình này, bảng đồng hồ trung tâm có thể tạm thời ngừng hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ xe, cảnh báo an toàn, hoặc các chỉ số vận hành khác. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao hoặc khi người lái cần theo dõi mức nhiên liệu nhưng không thể nhìn thấy thông tin trên màn hình.

Hơn 144.000 xe Mercedes-Benz bị ảnh hưởng

Mercedes-Benz cho biết hành vi phần mềm này ban đầu được thiết kế nhằm cải thiện độ ổn định hệ thống. Tuy nhiên, rõ ràng giải pháp này đã không hoạt động như kỳ vọng. Hãng đã bắt đầu triển khai bản cập nhật phần mềm từ năm 2025 thông qua các chiến dịch nội bộ và cập nhật qua mạng (OTA).

Không chỉ những mẫu xe phổ thông như GLC bị ảnh hưởng, hàng loạt mẫu xe cao cấp trị giá hàng trăm nghìn USD như Mercedes-AMG hay Mercedes-Maybach cũng nằm trong diện triệu hồi này.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan quản lý và số lượng khiếu nại gia tăng, hãng buộc phải chuyển sang triệu hồi chính thức vì nguy cơ an toàn. Theo Mercedes-Benz, đã có nhiều báo cáo thực tế và yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này. Dù vậy, đến nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn hay thương tích nào liên quan trực tiếp.

Khoảng 62% số lượng xe bị ảnh hưởng đã được cập nhật phần mềm từ xa trước khi đợt triệu hồi chính thức được công bố. Tuy nhiên, những xe còn lại sẽ phải mang đến đại lý để xử lý, do không thể cập nhật qua mạng không dây. Trong số các dòng xe bị ảnh hưởng, Mercedes-Benz GLC là dòng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Ngoài ra, các mẫu xe hiệu suất cao AMG và dòng xe siêu sang Maybach cũng nằm trong danh sách.