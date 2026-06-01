VinFast 'bắt tay' Nvidia, sắp có taxi tự lái cấp độ 4 tại Đông Nam Á

Tại sự kiện Nvidia GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ Computex 2026, VinFast đã công bố hợp tác chiến lược cùng Nvidia, Autobrains nhằm phát triển chương trình robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4 thế hệ mới cho thị trường Đông Nam Á trên nền tảng Nvidia Drive Hyperion.

Đây có thể xem là chương trình taxi tự lái cấp độ 4 đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á, đưa các giải pháp di chuyển tự hành trong môi trường giao thông phức tạp.

Theo đó, dựa trên nền tảng tính toán Nvidia Drive Hyperion 10, kết hợp phần mềm Agentic AI của Autobrains nhằm hỗ trợ khả năng tự lái, VinFast đang phát triển nền tảng robotaxi cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Theo VinGroup, với điều kiện giao thông mật độ cao, hành vi giao thông đa dạng và môi trường đô thị phức tạp, khu vực Đông Nam Á tạo ra môi trường đánh giá và kiểm chứng khắt khe hàng đầu đối với công nghệ tự lái.

Để giải quyết các vấn đề về thách thức giao thông trên, VinFast, Nvidia và Autobrains phát triển kiến trúc mở dạng mô-đun, kết hợp giữa tích hợp phương tiện, hệ thống tính toán hiệu năng cao và phần mềm Agentic AI.

Khác với mô hình đầu-cuối truyền thống, Agentic AI của Autobrains sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ được kích hoạt khi cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể.

Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng xử lý tình huống trong điều kiện giao thông thực tế, giảm yêu cầu về tài nguyên tính toán và tạo nền tảng mở rộng hiệu quả về chi phí cho công nghệ tự lái. Trong đó, cấu trúc Nvidia Drive Hyperion 10 của Nvidia cung cấp nền tảng phần cứng và phần mềm.

“Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ôtô. Việc phát triển chương trình cấp độ 4 của VinFast trên nền tảng Nvidia Drive Hyperion kết hợp phần mềm tự lái của Autobrains sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phương tiện tự lái an toàn, tin cậy, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế phức tạp”, Ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch Nvidia phụ trách mảng ôtô, cho biết.

Cú bắt tay chiến lược giữa VinFast, Nvidia và Autobrains tại Computex 2026 không chỉ là một bước tiến công nghệ thuần túy, mà còn khẳng định tham vọng đón đầu làn sóng di chuyển thông minh của hãng xe Việt. Việc chọn Đông Nam Á, một trong những khu vực có mật độ giao thông đô thị phức tạp và khó lường nhất thế giới, làm nơi kiểm chứng cho chương trình robotaxi cấp độ 4 là bước đi đầy táo bạo nhưng thực dụng.

Và biết đâu chỉ trong vài năm nữa, Việt Nam sẽ có thể đón chào những chiếc taxi tự lái cấp độ 4 khắp các tuyến đường.