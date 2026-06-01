Mazda đang gặp khủng hoảng gì tại Mỹ?

CEO Mazda tại Bắc Mỹ cho rằng việc thương hiệu Nhật Bản đang ở trạng thái "lửng lơ" giữa xe phổ thông và xe sang là rào cản khiến Mazda chưa thể bùng nổ doanh số.

Chuyên trang Carscoops dẫn lời chia sẻ của một lãnh đạo cấp cao Mazda tại khu vực Bắc Mỹ, cho rằng thương hiệu Nhật Bản đang gặp phải một vấn đề trong nỗ lực tăng trưởng doanh số.

Không phải chất lượng xe, cũng không phải do đại lý chưa đạt chuẩn, CEO Mazda Bắc Mỹ cho rằng rào cản duy nhất giữa Mazda với doanh số bùng nổ là việc khách hàng vẫn chưa thực sự hiểu rõ Mazda đại diện cho điều gì.

Trong một cuộc chia sẻ với Automotive News, CEO Tom Donnelly của Mazda Bắc Mỹ thừa nhận thách thức lớn nhất trong dài hạn của hãng là tính nhận diện.

"Nếu hỏi ngẫu nhiên những người dân trên đường rằng Mazda đại diện cho điều gì, bạn sẽ nhận được khoảng 10 câu trả lời khác nhau", vị này chia sẻ.

CEO Tom Donnelly cho rằng sự mơ hồ về giá trị thương hiệu xuất phát một phần từ động thái mở rộng danh mục sản phẩm mà Mazda đã và đang thực hiện trong vài năm qua.

Vị này nhắc lại quãng thời gian Mazda từng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng yêu xe bằng mẫu xe cỡ nhỏ Mazda3, trước khi Mazda CX-5 trở thành cái tên đại diện tiêu biểu cho thương hiệu Nhật Bản.

Hiện, Mazda đang có nhiều dòng xe đóng góp lượng doanh số lớn, bao gồm CX-50, CX-70 và CX-90, nhưng chúng đa dạng hơn về cả giá bán lẫn kích thước.

Mazda không có các dòng xe kết cấu khung rời body-on-frame cỡ lớn hay bán tải như nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng lại đang thực hiện định vị bản thân ở phân khúc cao hơn mặt bằng phổ thông. Dù vậy, Mazda lại chưa thực sự được nhìn nhận là một thương hiệu xe sang.

Điều này khiến Mazda đang ở trạng thái "lửng lơ" giữa phân khúc phổ thông và hạng sang, do vậy đang phải tìm kiếm một động lực thích hợp để kéo doanh số thường niên tại Mỹ từ mức 400.000 xe như hiện tại lên thành 500.000 xe.

Theo Carscoops, đã có thông tin cho biết CEO Tom Donnelly từng nói với đại lý rằng hãng cần trở nên đặc biệt và đáng khao khát hơn, đồng thời tạo ra được mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ hơn với khách hàng.

Mục tiêu lớn hơn là giúp khách hàng Mazda có nhiều khả năng quay lại mua xe nhiều lần, thay vì chuyển hướng sang các thương hiệu đối thủ sau khi kết thúc chu kỳ thuê xe.

Trong một môi trường cạnh tranh mà gần như tất cả hãng xe đều tuyên bố sở hữu các lợi thế về khả năng vận hành thể thao, nội thất cao cấp hay công nghệ tiên tiến, Mazda tin rằng trải nghiệm khách hàng ở đại lý sẽ đóng vai trò then chốt. Các đại lý Mazda tại Mỹ đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp showroom, và Mazda tin rằng môi trường này có thể củng cố hình ảnh thương hiệu.

Chuyên trang Carscoops lưu ý rằng Mazda vẫn cần xác định được đúng vị thế của mình trên thị trường xe Mỹ trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Liệu hãng xe Nhật Bản này có thể là lựa chọn thay thế cận sang trọng cho Toyota và Honda, hay sẽ là thương hiệu phổ thông tập trung vào trải nghiệm người lái. Liệu Mazda có muốn trở thành Alfa Romeo của Nhật Bản với kỹ thuật chế tạo đáng tin cậy hay sẽ đại diện cho một điều gì đó hoàn toàn khác biệt?